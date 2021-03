Technologie met een hart: de impact van Blue Prism op COVID-19

Digitale werkers van Blue Prism blijken van onschatbare waarde tijdens wereldwijde gezondheidscrisis

LONDEN en AUSTIN, Texas, 31 maart 2021 /PRNewswire/ -- Blue Prism®, wereldwijd marktleider in intelligente automatisering, heeft het afgelopen jaar in het kader van zijn COVID-19 Responsprogramma schenkingen gedaan aan wie er het meest nood aan had tijdens de pandemie. COVID-19 had algauw ingrijpende gevolgen voor ondernemingen. Snel oplossingen aanreiken om de uitdagingen het hoofd te bieden, was uitermate belangrijk.

De AI-aangedreven robots van Blue Prism nemen het voortouw in deze inspanning. De Blue Prism-technologie ontlast mensen van geld- en tijdrovende processen, zodat de werknemers zich kunnen toeleggen op wat echt belangrijk is: hoogwaardige, klantgerichte zorg. Tot dusver vonden ondernemingen in 14 sectoren baat bij het programma: gezondheidswerkers bleven veilig dankzij PPP-benodigdheden, kleine bedrijven konden het hoofd boven water houden en mensen konden hun baan behouden dankzij een snellere afhandeling van leningsaanvragen, registratie en rapportering van essentiële statistieken verliepen vlotter en grootschalige inentingscampagnes in de arm werden vereenvoudigd.

"Van het ondersteunen van eerstelijns gezondheidswerkers tot het handhaven van de bedrijfscontinuïteit in onzekere tijden, wij maken er een erezaak van iets terug te doen. Ondersteuning bieden via technologie was voor ons een voor de hand liggende manier om tijdens deze crisis te helpen, aangezien we de online overstap hebben gemaakt om de uitdagingen waarmee wij allemaal te maken kregen, het hoofd te bieden," aldus Jon Theuerkauf, chief customer strategy & transformation officer, Blue Prism.

Het responsprogramma doneerde meer dan 500 softwarelicenties ter waarde van meer dan 4 miljoen pond om ondernemingen onder druk te helpen efficiënter en doeltreffender hun operationele uitdagingen aan te pakken. Gemiddeld hebben deze ondernemingen in meer dan 60 projecten per project 8.000 uren bespaard (wat overeenkomt met meer dan drie jaar aan manuren). Dit vertegenwoordigt een financiële return van miljoenen ponden.

Dankzij de donatie van softwarelicenties en -diensten voor digitale werknemers hebben ondernemingen die geen toegang hadden tot of niet over de middelen beschikten om intelligente automatisering te implementeren of op te schalen, zonder kosten gebruik kunnen maken van de beste technologie of hun bestaande diensten kunnen uitbreiden om de gevolgen van de pandemie te verlichten.

"Dankzij de gratis diensten van Blue Prism konden we nog meer teams ondersteunen tijdens de pandemie. We gebruikten extra Blue Prism intelligente automatiseringscapaciteit om onze administratieve last verder te verlichten, zodat ons Suffolk Short Breaks team meer tijd had in het veld, om gezinnen te helpen die steun nodig hadden. Het responsprogramma hielp ons om anderen te helpen, wanneer zij dat het meest nodig hadden," aldus Richard Small, hoofd intelligente automatisering, Suffolk County Council.

Blue Prism helpt nog steeds ondernemingen door het doneren van licenties en diensten voor digitale werknemers. Kom meer te weten over hoe u zich kunt aanmelden voor het COVID-19 Responsprogramma.

Informatie voor redactie:

Over Blue Prism

Blue Prism is wereldwijd marktleider in intelligente automatisering voor bedrijven en verandert de manier van werken. Blue Prism heeft gebruikers in meer dan 170 landen in meer dan 2.000 bedrijven, waaronder Fortune 500-bedrijven en overheidsondernemingen die waarde scheppen met nieuwe manieren van werken, efficiëntie ontsluiten en miljoenen werkuren besparen bij hun activiteiten. Onze digitale arbeidskrachten zijn slim, veilig, schaalbaar en voor iedereen toegankelijk; ze bieden mensen de vrijheid om hun werk anders vorm te geven. Blue Prism streeft naar digitale arbeidskrachten voor elke onderneming. Surf voor meer informatie naar www.blueprism.com en volg ons op Twitter @blue_prism en op LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. "Blue Prism", het "Blue Prism"-logo en Prism device zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Blue Prism Limited en haar dochterondernemingen. All Rights Reserved.

Gerelateerde links

http://blueprism.com/



SOURCE Blue Prism