La technologie avec du cœur : l'impact de Blue Prism dans la riposte contre la COVID-19

Les agents virtuels de Blue Prism s'avèrent une source d'aide précieuse pendant la crise sanitaire mondiale

LONDON et AUSTIN, Texas, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- Au cours de l'année écoulée, Blue Prism®, un leader mondial de l'automatisation intelligente, a fait don de ressources à ceux qui en avaient le plus besoin pendant la pandémie dans le cadre de son Programme de riposte contre la COVID-19. La COVID-19 a frappé les secteurs avec rapidité et force et il était impératif que des solutions soient déployées rapidement pour faire face aux défis.

Les robots dotés d'intelligence artificielle de Blue Prism ont été à l'avant-garde de cet effort. En déchargeant les humains de processus à forte intensité de ressources et longs, la technologie de Blue Prism a permis aux travailleurs de se concentrer sur ce qui compte vraiment - des soins de grande valeur axés sur le client. En aidant des organisations dans 14 secteurs jusqu'à présent, le programme a joué un rôle déterminant pour assurer la sécurité des professionnels de santé grâce aux fournitures de PPP, pour aider les petites entreprises à se maintenir à flot et les personnes à conserver leur emploi en accélérant les demandes de prêt, pour faciliter l'enregistrement et la communication de statistiques essentielles et pour faciliter l'effort remarquable de distribution de vaccins.

« Qu'il s'agisse de soutenir les professionnels de santé de première ligne ou de maintenir la continuité des activités en période d'incertitude, nous sommes honorés d'avoir pu donner quelque chose en retour. Mettre à contribution la technologie était pour nous un moyen évident d'aider pendant cette crise, pour permettre une transition en ligne afin de faire face aux défis auxquels nous avons tous été confrontés », déclare Jon Theuerkauf, directeur de la stratégie client et de la transformation chez Blue Prism.

Le Programme de riposte a fait don de plus de 500 licences de logiciels d'une valeur de plus de 4 millions de livres sterling, pour aider les organisations sous pression à devenir plus efficaces et capables de gérer les défis opérationnels auxquels elles sont confrontées. En moyenne, sur plus de 60 projets, ces organisations ont économisé 8 000 heures (soit plus de trois ans d'heures travaillées) par projet, ce qui représente des millions de livres en termes de rendement financier.

Grâce au don de licences de logiciels et de services pour agents virtuels, les organisations qui ne disposaient pas de l'accès ou des moyens nécessaires pour mettre en œuvre ou développer l'automatisation intelligente ont pu utiliser les meilleures technologies ou étendre gratuitement leurs services existants pour atténuer l'impact de la pandémie.

« Les services gratuits de Blue Prism nous ont permis de soutenir encore plus d'équipes pendant la pandémie. Nous avons fait appel aux capacités supplémentaires d'automatisation intelligente de Blue Prism pour alléger davantage notre charge administrative, de sorte que notre équipe de Short Breaks de Suffolk a pu passer plus de temps sur le terrain, pour aider les familles qui en avaient besoin. Le programme de riposte nous a permis d'aider les autres, au moment où ils en avaient le plus besoin », affirme Richard Small, responsable de l'automatisation intelligente au Conseil du comté de Suffolk.

Blue Prism continue d'aider les organisations en faisant don de licences et de services pour les agents virtuels. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez postuler au Programme de riposte contre la COVID-19.

Notes à l'intention des rédacteurs :

À propos de Blue Prism

Blue Prism est le leader mondial de l'automatisation intelligente pour entreprises et transforme les modes de travail. Blue Prism a des utilisateurs dans plus de 2 000 entreprises de plus de 170 pays – dont certaines sont issues du secteur public ou figurent dans le classement Fortune 500 – qui créent de la valeur en élaborant de nouveaux modes de travail, en réalisant des gains d'efficacité et en ramenant des millions d'heures de travail en interne. Notre main-d'œuvre virtuelle est intelligente, sécurisée, évolutive et accessible à tous, ce qui donne aux professionnels toute la liberté de réinventer leurs modes de travail. La vision de Blue Prism consiste à proposer une main-d'œuvre virtuelle à chaque entreprise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blueprism.com et suivez l'entreprise sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn.

© 2020 Blue Prism Limited. « Blue Prism », le logo « Blue Prism » et l'image de prisme sont des marques commerciales ou des marques déposées par Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

Related Links

http://blueprism.com/



SOURCE Blue Prism