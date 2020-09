Tenniskampioene Caroline Wozniacki en UCB lanceren de Advantage Hers campagne voor vrouwen met chronische ontstekingsziektes

- Grand Slam-winnaar Caroline Wozniacki is een vrouwelijke sporter die op het hoogste niveau speelde waarvan bekend is dat ze de diagnose reumatoïde artritis kreeg terwijl ze nog steeds professioneel tennis speelde.

- Advantage Hers zal vrouwen over de hele wereld die leven met chronische ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis, ondersteunen en in staat stellen actievere rollen te spelen in gedeelde besluitvorming over hun zorg

BRUSSEL, 9 september 2020 /PRNewswire/ -- UCB, een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf, werkt samen met de wereldberoemde tenniskampioene Caroline Wozniacki om Advantage Hers te lanceren, een belangrijk, nieuw en wereldwijd gezondheidsinitiatief. Geïnspireerd door Caroline's eigen reis met reumatoïde artritis, zal de campagne het bewustzijn vergroten van de onvervulde behoeftes van miljoenen vrouwen over de hele wereld die leven met chronische ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis, artritis psoriatica en psoriasis, en informatie en ondersteuning bieden aan hen zodat ze in staat zijn om actievere rollen in hun zorg te spelen.

"Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om van dag tot dag met een chronische ziekte als reumatoïde artritis te leven, en ook hoe lang het kan duren voordat je een snelle en nauwkeurige diagnose krijgt. Dit is waarom ik zo gedreven ben om deel uit te maken van Advantage Hers," zei Caroline Wozniacki. "Via deze nieuwe bewustmakings- en empowermentcampagne wil ik contact maken met zoveel mogelijk vrouwen met chronische ontstekingsziektes over de hele wereld, om andere vrouwen zoals ik zoveel mogelijk te ondersteunen, te stimuleren en te voorzien van informatie. Samen kunnen we elkaar ondersteunen zodat we ons niet laten verslaan door onze ziektes, telkens weer een kleine overwinning."

Meer dan 180 miljoen mensen wereldwijd hebben last van chronische ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis, artritis psoriatica en psoriasis,[1],[2],[3] ongeveer de helft daarvan is vrouw.[4],[5],[6] Deze chronische aandoeningen kunnen aanzienlijke fysieke en emotionele spanningen veroorzaken bij degenen die ermee leven.[7],[8],[9],[10],[11] Symptomen kunnen variëren, maar omvatten chronische pijn, constante vermoeidheid, gastro-intestinale complicaties en frequente infecties, evenals emotionele lasten zoals depressie of angst, en comorbiditeiten zoals diabetes en hartaandoeningen.[12]

De Advantage Hers-campagne wordt ondersteund door de noodzaak om de zorgstandaard voor vrouwen met deze chronische ontstekingsziektes te verbeteren en door hen te voorzien van hulpmiddelen om ze te helpen om de voorvechters van hun eigen zorg te worden. Vrouwen met deze aandoeningen worden geconfronteerd met unieke uitdagingen en ongelijkheden tussen mannen en vrouwen die moeten worden aangepakt, waaronder een uitgestelde diagnose bij sommige aandoeningen voor vrouwen,[13],[14] verhoogde fysieke en mentale last in vergelijking met mannen met dezelfde ziektes,[7],[8],[9],[11] en problemen met betrekking tot gezinsplanning en zwangerschap die niet worden aangepakt.[15]

"De vasthoudendheid van Caroline en haar winnaarsmentaliteit ten opzichte van haar gezondheidsproblemen zijn voor ons inspirerend. We zijn trots dat we met haar samenwerken in dit nieuwe programma en dat we deel uitmaken van haar reis, "zei Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. "De Advantage Hers campagne weerspiegelt onze inzet om de unieke behoeftes van vrouwen met deze chronische ontstekingsziektes over de hele wereld te begrijpen en aan te pakken, en om te helpen bij het maken van een zinvol verschil in hun leven."

Als onderdeel van het programma zal Caroline haar reumatoïde artritisverhaal delen via haar sociale kanalen en moedigt ze anderen aan om mee te gaan praten door #AdvantageHers te gebruiken. Ze is ook van plan om naar spraakmakende evenementen te gaan om daar haar verhaal te delen en het bewustzijn van de onvervulde behoeftes van vrouwen met deze chronische ontstekingsziektes te vergroten.

Om hier deel van uit te maken, volg de reis van Caroline op haar sociale kanalen (Instagram: @carowozniacki Twitter: @CaroWozniacki Facebook: Caroline Wozniacki ) met behulp van #AdvantageHers. Meer informatie en bronnen over het leven met deze chronische ontstekingsziektes is te vinden op: AdvantageHers .com .

Over de Advantage Hers-campagne

Advantage Hers is een wereldwijde campagne die is ontworpen om de onvervulde behoeftes en unieke uitdagingen te belichten van vrouwen die leven met een bepaalde subgroep van chronische ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis, artritis psoriatica of psoriasis. Tenniskampioene Caroline Wozniacki deelt haar ervaringen met reumatoïde artritis op haar sociale kanalen - van haar aanvankelijke worsteling om een diagnose te krijgen, via de aanpassingen die ze nu in haar leven aanbrengt, tot de doelen die ze heeft voor de toekomst - om andere vrouwen die met deze chronische ontstekingsziektes leven te inspireren, aan te moedigen, en in staat te stellen om een actievere rol in hun zorg te spelen. Voor meer informatie, ga naar de website van de campagne: AdvantageHers.com .

Over chronische ontstekingsziektes, zoals reumatoïde artritis

Chronische ontsteking is een langdurige ontsteking - wanneer het immuunsysteem schadelijke stimuli herkent en verwijdert - die meerdere maanden tot jaren kan duren. [12] Chronische ontstekingsziekte is een algemene beschrijving voor aandoeningen die verband houden met chronische ontsteking. UCB richt zich met name op reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis, artritis psoriatica en psoriasis.

Reumatoïde artritis veroorzaakt pijn en stijfheid in de gewrichten; [16]

Axiale spondyloartritis (waaronder ankyloserende spondylitis en niet-radiografische axiale spondyloartritis) veroorzaakt zwelling in de sacro-iliacale gewrichten of wervelkolom, wat kan leiden tot pijn in de onderrug en stijfheid; [17]

Artritis psoriatica veroorzaakt zwelling, pijn, vermoeidheid en stijfheid in de gewrichten; [18]

Psoriasis veroorzaakt dikke, rode, schilferige vlekken op de huid.[19]

Deze ziektes komen veel voor in de westerse wereld,[1],[2],[20],[21] vooral bij vrouwen,[4],[5],[6] en ze kunnen permanente gewrichtsschade, functiestoornissen en een verhoogd risico op depressie en angst veroorzaken.[11],[12]

Aspecten van deze chronische ontstekingsziektes die vaak over het hoofd worden gezien zijn de unieke problemen en genderongelijkheid waar vrouwen die deze ziektes hebben mee worden geconfronteerd. Bij sommige vrouwen duurt het bijvoorbeeld langer dan bij mannen voordat er een juiste diagnose van een aantal van de aandoeningen wordt vastgesteld, en dit kan de uitkomsten van de ziekte beïnvloeden.[13],[14] Bij verschillende chronische ontstekingsziektes kan het ook zo zijn dat vrouwen meer pijn, vermoeidheid7 verlies van functie[11] en stress[8] ervaren dan mannen met deze aandoeningen. Bovendien kan het zo zijn dat vrouwen die met deze chronische ontstekingsziektes leven te weinig kennis hebben en dat er gezondheidszorgproblemen, zoals gezinsplanning, zijn die niet worden aangepakt, en dat ze niet stevig genoeg in hun schoenen staan om de juiste vragen te stellen aan hun arts.[15]

Over Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki is een 30-jarige voormalige professionele tennisspeelster uit Denemarken, geboren in een familie van sporters; haar vader, en tenniscoach, is een voetballer die in Polen en Denemarken speelde, en haar moeder was vroeger lid van het Poolse nationale volleybalteam. Caroline begon op negenjarige leeftijd met tennis en haar professionele carrière begon op 15-jarige leeftijd toen ze deel ging nemen aan de World Tennis Association (WTA)-tour, een jaar voordat ze de finale van de junior enkelspel behaalde op de Australian Open.[22]

Caroline had het hoogtepunt van haar tenniscarrière in 2018 bereikt toen bij haar de diagnose reumatoïde artritis werd gesteld. Ze is een Grand Slam-kampioen en was de nummer een op de ranglijst van tennisspeelsters en nu neemt ze de rol op zich van voorvechter van patiënten. Ze deelt haar persoonlijke reumatoïde artritisverhaal met de wereld. In januari 2020 is Caroline gestopt met haar tenniscarrière en ze is van plan zich te concentreren op andere dingen, ze wil verder studeren, vrouwen met chronische ontstekingsziekten, zoals reumatoïde artritis, axiale spondyloartritis, artritis psoriatica en psoriasis ondersteunen, en ze denkt na over het stichten van een gezin.

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com) is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat zich richt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve medicijnen en oplossingen om het leven van mensen met ernstige ziektes te transformeren door immunologie en neurologie. Met 7.500 mensen in ongeveer 40 landen behaalde het bedrijf in 2018 een omzet van 4,6 miljard euro. UCB is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news

Toekomstgerichte verklaringen – UCB

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen op basis van huidige plannen, schattingen en overtuigingen van het management. Alle verklaringen, behalve verklaringen van historische feiten, zijn verklaringen die als toekomstgerichte verklaringen kunnen worden beschouwd, inclusief schattingen van inkomsten, operationele marges, kapitaalinvesteringen, contanten, andere financiële informatie, verwachte juridische, politieke, regelgevende of klinische resultaten en andere dergelijke schattingen en resultaten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn naar hun aard geen garanties voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en veronderstellingen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die kunnen worden geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht. Belangrijke factoren die tot dergelijke verschillen kunnen leiden, zijn onder meer: veranderingen in de algemene economische, zakelijke en concurrentievoorwaarden, het onvermogen om de vereiste goedkeuringen door de regelgevende instanties te verkrijgen of om deze tegen aanvaardbare voorwaarden te verkrijgen, kosten in verband met onderzoek en ontwikkeling, veranderingen in de vooruitzichten voor producten in de pijplijn of in ontwikkeling door UCB, effecten van toekomstige gerechtelijke beslissingen of overheidsonderzoeken, claims over productaansprakelijkheid, uitdagingen voor octrooibescherming voor producten of productkandidaten, veranderingen in wet- of regelgeving, wisselkoersschommelingen, veranderingen of onzekerheden in belastingwetten of de administratie van dergelijke wetten en het aannemen en behouden van haar werknemers. UCB verstrekt deze informatie vanaf de datum van dit persbericht en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om de informatie in dit persbericht bij te werken, hetzij om de daadwerkelijke resultaten te bevestigen, hetzij om een wijziging in haar verwachtingen te melden.

Er is geen garantie dat nieuwe productkandidaten in pijplijn in de toekomst doorgaan naar productgoedkeuring of dat nieuwe indicaties voor bestaande producten worden ontwikkeld en goedgekeurd. Producten of potentiële producten die het onderwerp zijn van partnerschappen, joint ventures of licentiesamenwerkingen kunnen onderhevig zijn aan verschillen tussen de partners. Ook kunnen UCB of anderen veiligheid, bijwerkingen of productieproblemen met haar producten ontdekken nadat ze op de markt zijn gebracht. Bovendien kan de verkoop worden beïnvloed door internationale en binnenlandse trends in de richting van beheersing van de kosten voor beheerde zorg en gezondheidszorg en het door derde betalers opgelegde vergoedingsbeleid, evenals wetgeving die van invloed is op de prijsstelling en terugbetaling van biofarmaceutica.

