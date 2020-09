La campionessa di tennis Caroline Wozniacki e UCB presentano la campagna Advantage Hers rivolta alle donne affette da malattie infiammatorie croniche

- Caroline Wozniacki, vincitrice del Grande Slam, è l'atleta di sesso femminile di più alto livello a cui è stata diagnosticata l'artrite reumatoide mentre giocava ancora a tennis a livello professionistico

- Advantage Hers preparerà e aiuterà le donne di tutto il mondo affette da malattie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide ad assumere un ruolo più attivo nel processo decisionale condiviso riguardante le loro cure

BRUXELLES, Belgio, 9 settembre 2020 /PRNewswire/ -- UCB, un'azienda biofarmaceutica globale, ha stretto una collaborazione con la campionessa di tennis di fama mondiale Caroline Wozniacki per presentare Advantage Hers , una nuova importante iniziativa per la salute a livello globale. Ispirata dal percorso di Caroline affetta da artrite reumatoide, la campagna accrescerà la consapevolezza circa le esigenze insoddisfatte di milioni di donne in tutto il mondo affette da malattie infiammatorie croniche come artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi, e fornirà informazioni e sostegno per consentire loro di assumere un ruolo più attivo nelle loro cure.

"Per esperienza conosco le difficoltà del vivere quotidianamente con una malattia cronica come l'artrite reumatoide, nonché i ritardi che vi possono essere nell'ottenere una diagnosi rapida e accurata. Ecco perché tengo così tanto alla partecipazione ad Advantage Hers", ha affermato Caroline Wozniacki. "Attraverso questa nuova campagna di consapevolezza e responsabilizzazione, voglio mettermi in contatto con il maggior numero possibile di donne affette come me da malattie infiammatorie croniche in tutto il mondo, per contribuire a ispirarle, incoraggiarle e fornire loro tutto il sostegno e le informazioni possibili. Insieme possiamo sostenerci reciprocamente e ottenere un vantaggio sulle nostre malattie: una piccola vittoria alla volta."

Le malattie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide, la spondiloartrite assiale, l'artrite psoriasica e la psoriasi, colpiscono più di 180 milioni di persone in tutto il mondo[1],[2],[3] e circa la metà sono donne. [4],[5],[6] Queste malattie croniche causano un notevole stress fisico ed emotivo nelle persone colpite [7],[8],[9],[10],[11] I sintomi possono variare ma includono dolore cronico, affaticamento costante, complicanze gastrointestinali e infezioni frequenti, nonché carichi emotivi come depressione o ansia, e comorbilità come diabete e malattie cardiache. [12]

La campagna Advantage Hers è sostenuta dalla necessità di migliorare lo standard di cura per le donne affette da queste malattie infiammatorie croniche e dall'esigenza di fornire loro gli strumenti per aiutarle a diventare loro stesse le fautrici delle loro cure. Le donne affette da queste malattie affrontano sfide uniche e disparità di genere che devono essere risolte, tra cui la diagnosi tardiva di alcune di queste malattie nelle donne,[13],[14] il maggior carico fisico e mentale rispetto agli uomini affetti dalle stesse malattie[7],[8],[9],[11] e le preoccupazioni irrisolte relative alla pianificazione familiare e alla gravidanza.[15]

"Siamo ispirati dalla tenacia di Caroline e dalla sua mentalità vincente di fronte ai suoi problemi di salute. Siamo orgogliosi di collaborare con lei a questo entusiasmante nuovo programma e di far parte del suo percorso nella cura dell'artrite reumatoide", ha affermato Emmanuel Caeymaex, Executive Vice President Immunology Solutions and Head of US, UCB. "La campagna Advantage Hers riflette il nostro impegno a comprendere e a risolvere le esigenze specifiche delle donne affette da queste malattie infiammatorie croniche in tutto il mondo, nonché a contribuire a fare la differenza nelle loro vite."

Come parte del programma, Caroline condividerà il suo percorso con l'artrite reumatoide attraverso i suoi canali social e incoraggerà le altre donne a partecipare alla conversazione utilizzando l'hashtag #AdvantageHers. Intende inoltre presenziare a eventi di alto profilo per condividere la sua storia e promuovere la consapevolezza delle esigenze insoddisfatte delle donne affette da queste malattie infiammatorie croniche.

Per essere coinvolte, seguite il percorso di Caroline sui suoi canali social (Instagram: @carowozniacki ; Twitter: @CaroWozniacki ; Facebook: Caroline Wozniacki ), utilizzando l'hashtag #AdvantageHers. Potete trovare ulteriori informazioni e risorse sulla vita con queste malattie infiammatorie croniche su: AdvantageHers .com .

Informazioni sulla campagna Advantage Hers

Advantage Hers è una campagna globale ideata per mettere in luce le necessità insoddisfatte e le sfide uniche delle donne che vivono con un determinato sottogruppo di malattie infiammatorie croniche come artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi. La campionessa di tennis Caroline Wozniacki condivide il suo percorso con l'artrite reumatoide sui suoi canali social, dalle difficoltà iniziali nell'ottenere una diagnosi, passando per gli adeguamenti che sta apportando oggi alla sua vita, fino agli obiettivi che ha per il futuro, allo scopo di ispirare, incoraggiare e responsabilizzare le altre le donne che vivono con queste malattie infiammatorie croniche affinché assumano ruoli più attivi nelle loro cure. Per saperne di più, visitate il sito Web della campagna: AdvantageHers.com .

Informazioni sulle malattie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide

L'infiammazione cronica è un'infiammazione a lungo termine (che si verifica quando il sistema immunitario riconosce ed elimina gli stimoli nocivi) di durata compresa tra diversi mesi e alcuni anni.[12] L'espressione "malattia infiammatoria cronica" è una descrizione ampia e in evoluzione delle malattie associate all'infiammazione cronica. UCB si concentra in particolare su artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi.

L'artrite reumatoide causa dolore e rigidità delle articolazioni; [16]

La spondiloartrite assiale (che include spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale non radiografica) provoca gonfiore alle articolazioni sacroiliache o alla colonna vertebrale, che può a sua volta causare dolore e rigidità a livello lombare; [17]

L'artrite psoriasica causa gonfiore, dolore, affaticamento e rigidità delle articolazioni; [18]

La psoriasi provoca la comparsa di aree di pelle ispessite, arrossate e screpolate. [19]

Queste malattie hanno un'elevata prevalenza nel mondo occidentale, [1],[2],[20],[21], in particolare nelle donne [4],[5],[6] e possono provocare danni articolari permanenti, compromissione funzionale e aumento del rischio di depressione e ansia.[11],[12]

Un aspetto spesso trascurato di queste malattie infiammatorie croniche è costituito dalle sfide uniche e dalle disparità di genere che le donne affette da queste malattie si trovano ad affrontare. Per esempio, alcune donne manifestano ritardi maggiori rispetto agli uomini nell'ottenimento di una diagnosi accurata di alcune malattie e questo può influire sull'andamento della loro malattia.[13],[14] Diverse malattie infiammatorie croniche possono anche fare sì che le donne provino più dolore, affaticamento,[7] perdita di funzionalità[11] e stress[8] rispetto agli uomini affetti da queste stesse malattie. Inoltre, le donne che vivono con queste malattie possono presentare lacune nella loro conoscenza e preoccupazioni irrisolte a livello di assistenza sanitaria, come per esempio la pianificazione familiare, e possono non sentirsi in grado di porre le domande giuste al loro medico.[15]

Informazioni su Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki è una ex tennista professionista di 30 anni, nata in Danimarca in una famiglia di atleti: suo padre, e suo allenatore di tennis, è stato calciatore in Polonia e Danimarca, mentre la madre faceva parte della squadra nazionale polacca di pallavolo. Caroline inizia a giocare a tennis all'età di nove anni e la sua carriera professionale decolla all'età di 15 anni, quando partecipa al torneo della World Tennis Association (WTA); un anno prima aveva disputato la finale nella categoria singolare ragazze all'Australian Open.[22]

Caroline è all'apice della sua carriera di tennista nel 2018, quando le viene diagnosticata l'artrite reumatoide. È stata una campionessa al Grande Slam e la tennista di maggior livello al mondo che sia mai scesa in campo e ora assume il titolo di sostenitrice delle pazienti, condividendo con il mondo intero il suo percorso personale con l'artrite reumatoide. Dopo essersi ritirata dalla carriera tennistica nel gennaio 2020, Caroline intende concentrarsi su altre cose, tra cui proseguire gli studi, sostenere le donne che vivono con malattie infiammatorie croniche come artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi, e prendere in considerazione la possibilità di costruirsi una famiglia.

Informazioni su UCB

UCB, Bruxelles, Belgio (www.ucb.com), è un'azienda biofarmaceutica globale che si concentra sulla scoperta e sullo sviluppo di soluzioni e farmaci innovativi per trasformare le vite delle persone affette da gravi malattie di tipo immunitario e neurologico. Con 7.500 dipendenti in circa 40 Paesi, l'azienda ha generato ricavi per 4,6 miliardi di Euro nel 2018. UCB è presente su Euronext Bruxelles (simbolo: UCB). Seguiteci su Twitter: @UCB_news

