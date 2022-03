THE CONQUEROR VIRTUAL CHALLENGES MOBILISEERT WERELDWIJDE GEMEENSCHAP OM IN ÉÉN WEEK 500.000 DOLLAR TE DONEREN VOOR ACUTE HULP EN HULPBRONNEN IN OEKRAÏNE

Meer dan 15.000 mensen namen deel aan de "Stand With Ukraine Virtual Challenge"-inzamelingsactie, waarvan de opbrengst naar het Internationale Rode Kruis en Save The Children gaat, die momenteel hulp verlenen in Oekraïne.

NEW YORK, 16 maart 2022 /PRNewswire/ -- The Conqueror, internationale social-impact start-up met gamified fitness-evenementen, mobiliseerde direct hun community en doneerde 500.000 dollar aan het Rode Kruis en Save the Children, die acute hulp en middelen aan Oekraïense burgers leveren.

In slechts een week, hebben meer dan 15.000 deelnemers over de hele wereld zich bij de Stand With Ukraine Virtual Challenge-fondsenwerving aangesloten.

"Met een groot deel van ons internationale team, dat gevestigd is in Roemenië, aan de grens met Oekraïne, voelden we ons geroepen om onze buren te helpen," aldus Adam El-Agez, CEO en oprichter van de Conqueror. "We hebben een geweldige community van meer dan 150.000 mensen. Velen van hen reageerden onmiddellijk op onze oproep en deden mee aan de uitdaging. Het opgehaalde bedrag overtrof onze stoutste verwachtingen. De organisaties waaraan we hebben gedoneerd, werken zich uit de naad om individuen en gezinnen op de grond 24/7 te helpen."

De 36-mijlsuitdaging stelde deelnemers in staat om virtueel de prachtige bezienswaardigheden van Kyiv te verkennen, om de stad te eren via de mobiele app The Conqueror. Geïntegreerd met Google Street View bewegen gebruikers vooruit op een virtuele kaart en kunnen zij hun omgeving zien terwijl zij afstanden afleggen. De vorderingen worden handmatig bijgehouden of door automatische synchronisatie met een Apple, Fitbit- of Garmin-horloge. Iedereen kan vanuit elke locatie meedoen, gebruikers kunnen hun eigen deadline bepalen om de op afstand gebaseerde uitdaging te voltooien door te lopen, hard te lopen, te fietsen of te zwemmen.

Save the Children Nieuw-Zeeland CEOHeidi Coetzee zegt overweldigd te zijn door de vrijgevigheid die de community van The Conqueror Challenge getoond heeft om kinderen in Oekraïne te steunen.

"Zo nu en dan ben ik absoluut overweldigd door de menselijke goedheid. Toen Adam en zijn team contact met ons opnamen, waren wij dan ook stomverbaasd. Dit geld zal levensreddende hulp bieden, zoals voedsel, schoon water, warme dekens, kleding en andere steun voor kinderen die getroffen zijn door deze afschuwelijke crisis, in Oekraïne en in de landen waar zij naartoe vluchten. Deze onmisbare hulp zal een levensader vormen voor deze kinderen en hun gezinnen."

Ook de vertegenwoordiger van het Rode Kruis, Rob High, Filantropiefunctionaris, deelde enkele gedachten.

"In Oekraïne zelf verlenen Rode Kruis-teams eerste hulp en geven opleidingen in eerste hulp, ze helpen in opvangcentra en om mensen in veiligheid te brengen en verdelen hulpgoederen, waaronder warme kleren. Er zijn ook Rode Kruis-teams ingeschakeld om humanitaire hulp te verlenen in Hongarije, Moldavië, Roemenië, Rusland en Slowakije."

The Conqueror moedigt iedereen aan om door te gaan met het doneren aan het Internationale Rode Kruis en Save the Children, door hun contributiepagina's te bezoeken.

OVER THE CONQUEROR CHALLENGES

The Conqueror Challenges vormen een reeks virtuele fitness-evenementen waaraan iedereen in de wereld kan deelnemen, waar dan ook, op elk moment. Het impactvolle bedrijf heeft meer dan 400.000 mensen uit meer dan 100 landen geholpen gemotiveerd te blijven om te sporten, door zichzelf uit te dagen en elke keer dat ze sporten de corresponderende afstand van beroemde routes en paden over de hele wereld af te leggen. The Conqueror Challenges zet zich in om samen te werken met initiatieven die de toekomst helpen vormgeven met een milieu- en regeneratief maatschappelijk effect en hun gebruikers hebben geholpen om meer dan 5,1 miljoen bomen te planten en meer dan 2,3 miljoen flessen tegen te houden voordat ze in onze oceanen terechtkomen. Ga voor meer informatie naar www.theconqueror.events

