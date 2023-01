THE CRAFTORY INVESTEERT 20 MILJOEN EURO IN EDGARD & COOPER

KORTRIJK, Belgium , 23 januari 2023 /PRNewswire/ -- 'Purpose driven' investeringsfonds The Craftory blijft vertrouwen hebben in Edgard & Cooper, de Belgische producent van kwalitatieve honden – en kattenvoeding. Ook het duurzame fonds DLF Venture neemt deel aan de investeringsronde.

A portrait picture of the 3 founders and owners of Edgard & Cooper (L to R) - Louis Chalabi, Jürgen Degrande, Koen Bostoen Edgard & Cooper - packshot

Sinds de oprichting van Edgard & Cooper in 2016, heeft het bedrijf de markt van premium honden – en kattenvoeding stevig doorheen te schudden met de ontwikkeling van kwalitatieve en gezonde dierenvoeding met een beperkte 'pootafdruk'. Door het gebruik van verse en voedzame basisgrondstoffen, verpakt in milieuvriendelijke verpakkingen, wisten ze de harten te veroveren van honden en katten en hun baasjes in heel Europa en kende het bedrijf een sterke groei.

Afgelopen twee jaar bleven de oprichters Koen Bostoen, Louis Chalabi en Jürgen Degrande onverminderd investeren in het verruimen van het aanbod en het verminderen van de impact, met :

De lancering van een gamma van 100% plantaardige hondenbrokken in najaar 2021.

De lancering van een range aan 'junk-free' en premium-kattenvoeding in najaar 2022.

Uit het uitwerken van een ambitieus 'Zero Pawprint 2025 plan', waarmee het bedrijf onder andere tegen 2025 CO2 neutraal wil zijn.

Kers op de taart was het behalen van het prestigieuze B Corporation Certificaat.

Met de investering kan Edgard & Cooper blijven innoveren en groeien in de competitieve markt van de dierenvoeding.

Koen Bostoen , Louis Chalabi en Jürgen Degrande oprichters Edgard & Cooper

'Deze nieuwe investering door The Craftory en DLF Venture is voor ons de erkenning dat we het juiste pad zitten. Het was van in het begin onze bedoeling om grondig aan de boom te schudden van de honden – en kattenvoedingsindustrie, een industrie die nog steeds haast volledig in handen is van enkele grote spelers. Dat onze aanpak gesmaakt wordt de huisdieren en hun baasjes motiveert ons om ons werk voort te zetten en om de diervoedingindustrie te helpen transformeren. Een aanpak waarbij niet alleen de financiële prestaties van belang zijn, maar ook de impact voor dier en milieu. De extra middelen zullen ingezet worden om onze aanpak bij nog meer baasjes van katten en honden bekend te maken en het Zero Pawprint 2025 plan verder uit te rollen."

Elio Leoni Sceti – The Craftory

"De aanpak van Edgard & Cooper is voor ons het beste bewijs dat een doorgedreven focus op het welzijn van de dieren en hun baasjes niet in de weg staat van een economisch succesverhaal. We zijn ervan overtuigd dat in de toekomst baasjes meer dan ooit belang gaan hechten aan de afkomst en de kwaliteit van de voeding van hun hond of kat én de ecologische impact van deze. Edgard & Cooper heeft bewezen niet allen klaar te zijn voor deze evolutie, maar ze ook mee zelf in gang te zetten en de spelregels te bepalen."

SOURCE Edgard & Cooper