The Honours 2025: drie buitengewone vrouwen herdefiniëren wat zeilen voor de wereld kan betekenen

FORT LAUDERDALE, Fla., 29 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Onder de sterrenhemel op de pas ingehuldigde Pier Sixty-Six in Fort Lauderdale, werden deze avond drie opmerkelijke vrouwen in de bloemetjes gezet omdat zij de superjachtindustrie naar een hoger doel aansturen. The Honours 2025 – gepresenteerd door The Superyacht Life Foundation in samenwerking met de FLIBS (Fort Lauderdale International Boat Show) – was een onvergetelijke avond die de schijnwerpers richtte op individuen die de kracht van het zeilen benutten om vooruitgang te stimuleren en positieve verandering te creëren.

2025 Honourees are revealed; Angela Abshier, Francisca Cortes Solari, Rosie O’Donnell. An unforgettable evening celebrating the visionaries of The Honours 2025.

Terwijl de zon boven de jachthaven onderging, verzamelden de gasten zich voor cocktails voordat ze getuige waren van "verhalen in de schijnwerpers" toen de gelauwerden van dit jaar werden onthuld: Angela Abshier, oprichter van Sail to Shelter (VS); Francisca Cortés Solari, oprichter van Fundación MERI (Chili); en Rosie O'Donnell, projectleider voor Yachts for Science (VK). Elk van hen ontving de Bowspirit Award – een symbool van doel en van een industrie die verenigd is in haar potentieel om bij te dragen aan een betere toekomst.

Angela Abshier – oprichter van Sail to Shelter (VS) Angela Abshier, een visionaire persoonlijkheid uit Californië, richtte in 2020 Sail to Shelter op nadat ze zich realiseerde dat de enorme, sterk presterende zeilen van superjachten vaak op de vuilnisbelt belandden. Haar non-profit geeft deze duurzame materialen een nieuw leven als schuilplaatsen en schaduwoplossingen voor gemeenschappen in nood over de hele wereld – met de eerste donatie afkomstig van M5, de grootste eenmastzeiljacht ter wereld.

"De zeilen die ooit de kracht van de wind benutten, bieden nu bescherming tegen de wind," verklaart Abshier. "Het is het bewijs dat zelfs materialen van deze industrie het potentieel hebben om een hoger doel te dienen. Ik ben zeer vereerd dat Sail to Shelter in het hart van de yachting community een thuis heeft gevonden."

Francisca Cortés Solari – oprichter van Fundación MERI (Chili) Filantroop en ondernemer Francisca Cortés Solari is op een missie om wetenschap, onderwijs en empathie te laten samensmelten ten dienste van de bescherming van de oceanen in Chili en daarbuiten. Als uitvoerend voorzitter van Philanthropy Cortés Solari en als Patron of Nature bij de IUCN heeft ze een van de meest uitgebreide filantropische ecosystemen van Latijns-Amerika opgebouwd, waarbij ze klimaatactie, behoud van biodiversiteit en educatie voor duurzaamheid stimuleert. Geïnspireerd door haar ervaringen aan boord van haar Chileense jacht Cachalote — ontworpen als een drijvend laboratorium — richtte ze in 2012 Fundación MERI op om kwetsbare mariene ecosystemen te beschermen door middel van baanbrekend onderzoek en maatschappelijke betrokkenheid. Ze bouwt aan een levend erfgoed om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties een bloeiende planeet erven.

"De zee verbindt ons allemaal," aldus Cortés Solari. "Via Fundación MERI hebben we gezien hoe wetenschap, in combinatie met educatie en respect voor de natuur, hele gemeenschappen kan inspireren om beschermers van de oceaan te worden. Deze erkenning eert niet slechts één project, maar een collectieve inspanning — vanuit het zuidelijke halfrond — om het leven op Aarde te beschermen."

Rosie O'Donnell — projectleider van Yachts for Science (UK) Als projectleider voor Yachts for Science heeft de Britse zeilster en tuiger Rosie O'Donnell de manier veranderd waarop privévaartuigen bijdragen aan wereldwijde ontdekkingen. Door superjachten met wetenschappers op zoek naar onderzoeksplatformen in contact te brengen, heeft ze luxe omgetoverd in logistiek voor goede doelen. Dit maakte expedities mogelijk die nieuwe soorten hebben ontdekt, zeereservaten hebben uitgebreid en ons inzicht in de gezondheid van de oceaan hebben verbeterd.

"Het gaat om het ontsluiten van potentieel," verklaart O'Donnell. "Elk jacht heeft de mogelijkheid om een ontdekkingsschip te worden – en wanneer eigenaren, bemanning en wetenschappers samenkomen, kunnen we buitengewone dingen bereiken. De oceaan heeft nog zoveel geheimen en ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een beweging die helpt om die te onthullen."

Dilan Sarac, uitvoerend directeur van The Superyacht Life Foundation, gaf volgend commentaar:

"Vanavond vierden we niet alleen drie buitengewone vrouwen, maar ook het grenzeloze vermogen van deze industrie om goed te doen. Angela, Francisca en Rosie zijn het bewijs dat passie en doelgerichtheid prachtig kunnen samengaan. Hun verhalen herinneren ons er allemaal aan waarom The Honours bestaat: om te laten zien dat zeilen ver buiten het water een impact kan hebben."

Andrew Doole, voorzitter van US Boat Shows bij Informa, voegt hieraan toe:

"The Honours geeft een wereldwijd podium aan individuen wier werk percepties verandert en tastbare verandering teweegbrengt. Het organiseren van dit evenement op Pier Sixty-Six, tijdens 's werelds grootste botenshow op het water, versterkt onze gedeelde overtuiging dat innovatie en menselijkheid de kern vormen van deze gemeenschap."

Terwijl de gasten tot diep in de nacht feestvierden, was één ding duidelijk: de geest van The Honours 2025 ligt niet in competitie, maar in verbondenheid – een weerspiegeling van een industrie die steeds meer wordt gedefinieerd door haar vermogen om met een hart te leiden.

De editie van 2025 werd gesponsord door Delta Marine, Feadship, Global Marine Travel, Lürssen, AB Yachts Maiora, Preciosa en Robert Allen Law.

Opmerkingen voor de redactie

The Honours 2025

Afbeeldingen en biografieën hier beschikbaar.

Over The Superyacht Life Foundation

The Superyacht Life Foundation is een non-profit, commercieel agnostische sectororganisatie die opkomt voor de positieve mensen, plaatsen en projecten rondom het goede leven op een superjacht. Samen met haar 25 partners uit verschillende sectoren binnen de industrie, gebruikt The Foundation haar onbevooroordeelde status om op te leiden, te informeren en te betrekken, om ze de wereld van superjachten open te gooien voor een nieuw publiek en de gezondheid op lange termijn van onze superjachtindustrie veilig te stellen.

Over Fort Lauderdale International Boat Show

De Fort Lauderdale International Boat Show (FLIBS), die van 29 oktober tot 2 november plaatsvindt, wordt als de grootste bootshow ter wereld beschouwd. De show is eigendom van de MIASF (Marine Industries Association of South Florida) en wordt geproduceerd door Informa Markets. De show beslaat bijna 90 hectare en beschikt over drie miljoen vierkante meter exporuimte die onderling verbonden is door een fijnmazig netwerk van transportdiensten over water en over land.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808028/The_Honourees_2025.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2808029/The_Honours_2025.jpg