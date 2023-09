THIRDHOME LIFESTYLE DOCUMENTAIRE MILLIONAIRE HOLIDAY HOME SWAP, NU TE ZIEN IN NEDERLAND!

AMSTERDAM, 11 September 2023 /PRNewswire/ -- THIRDHOME,'s werelds grootste community voor eigenaren van luxe vakantiehuizen, is verheugd om hun lifestyle documentaire Millionaire Holiday Home Swap ook in Nederland op de nationale televisie te zien, ongelooflijke ervaringen en bestemmingen worden getoond die beschikbaar zijn voor leden van hun exclusieve club. Nu te zien op RTL-Z en VIDEOLAND, het streaming platform van de RTL Group.

Millionaire Holiday Home Swap neemt een kijkje in de huizen en vakanties van THIRDHOME-leden, inclusief opnamen achter de schermen, volgen ze de gastheren die zich voorbereiden op de aankomst van hun gasten, vertellen ze achtergrond verhalen van sommige exclusieve huizen en nemen ze een kijkje in het leven van enkele vooraanstaande huiseigenaren. De serie neemt de kijkers mee naar adembenemende locaties zoals Bali, Sardinië en de Franse Alpen, waarbij ze uit de eerste hand getuige zijn van de luxe accommodaties en ongeëvenaarde ervaringen waar THIRDHOME-leden tijdens hun vakanties van genieten.

De documentaire werd in de loop van enkele maanden gefilmd en bevat interviews met THIRDHOME-leden, evenals waanzinnig mooie beelden van de bestemmingen die ze bezochten. Kijkers krijgen ook een kijkje in de dagelijkse werkzaamheden van het Europese team van THIRDHOME, gevestigd in Marbella, Spanje, onder toezicht van de internationale vicepresidenten Ivo Haagen (Nederlands) en Niki Christian Nutsch (Duits). Gedurende de serie biedt THIRDHOME een kijkje in hoe het binnen de THIRDHOME-gemeenschap reilt en zeilt en wat er nodig is om de leden tevreden te houden, en worden ook de voordelen van het lidmaatschap van deze exclusieve club benadrukt.

Ivo Haagen, uitte zijn enthousiasme bij het presenteren van deze unieke glimp aan kijkers in Nederland. "De levensstijl die THIRDHOME biedt is uitzonderlijk. Onze leden hebben het voorrecht toegang te krijgen tot enkele van 's werelds meest adembenemende huizen en bestemmingen tegen een fractie van de reguliere huurprijzen. Deze docuserie is een eerbetoon aan de onbetaalbare ervaringen en herinneringen die ze maken als onderdeel van deze exclusieve gemeenschap." Hij vervolgt: "De serie is prachtig opgenomen en geproduceerd en is een weergave van een deel van de Club, de huizen en de ervaringen die leden elkaar bieden."

De lifestyle documentaire THIRDHOME is gelanceerd op RTL-Z en is daarnaast ook te bekijken via Videoland, de streaming dienst van de RTL Group.

Over THIRDHOME

Als 's werelds meest vertrouwde community voor het ruilen van beschikbare tijd in luxe vakantie huizen, is THIRDHOME een platform, uitsluitend voor leden die graag op reis gaan en gepassioneerd zijn door unieke vakantiehuizen en ervaringen. Door ongebruikte tijd in hun vakantie huis ter beschikking te stellen aan andere leden, krijgen de THIRDHOME leden reis tegoeden waarmee ze toegang krijgen tot meer dan 15,000 luxe vakantiehuizen, vele luxe vijf sterren resorts en prive yachts die wereldwijd in meer dan 100 landen worden aangeboden door gelijkgestemde leden van over de hele wereld.

