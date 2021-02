ThoughtWorks neemt het toonaangevende Finse adviesbureau Fourkind over

De 40 medewerkers van Fourkind blijven opereren vanuit hun bestaande panden in Helsinki en Amsterdam. De oprichters en het managementteam blijven na de overname in functie om het bedrijf te laten groeien en ontwikkelen.

"We zijn op zoek geweest naar een bedrijf dat ons zal helpen de groei te versnellen op onze belangrijkste strategische focusgebieden: data, digitale transformatie, modernisering van ondernemingen en klantervaring. We zijn blij met de toetreding van Fourkind tot de ThoughtWorks-familie. De combinatie van machine learning, data science, strategie, ontwerp en engineering van het Fourkind-team heeft hun klanten geholpen de risico's van het toepassen van nieuwe benaderingen van kunstmatige intelligentie te verkleinen. We waren onder de indruk van hun staat van dienst op het gebied van het behalen van een aanzienlijk investeringsrendement voor de investeringen in AI en machine learning van hun klanten. Wij zijn van mening dat onze sterke punten elkaar aanvullen en de cultuur van Fourkind en ThoughtWorks een succesvolle combinatie wordt", aldus Guo Xiao, president en CEO van ThoughtWorks.

"Toen we Fourkind oprichtten, was onze visie om vooruitstrevende organisaties te helpen bij het creëren van toekomstbestendige diensten en producten. We staan vooral bekend om baanbrekende innovatie bij het gebruik van machine learning op manieren die de grenzen verleggen van wat voorheen mogelijk leek. Wij geloven dat onderdeel zijn van ThoughtWorks ons de mogelijkheid biedt om sneller te groeien en deel uit te maken van een flexibel en succesvol wereldwijd team van gelijkgestemde, gepassioneerde technologen die wereldwijd een buitengewone impact willen maken, "stelt Jonne Heikkinen, managing director & een van de oprichters, Fourkind.

Deze overname zal Fourkind laten groeien en de Europese aanwezigheid van ThoughtWorks vergroten en het vermogen van ThoughtWorks om klanten in Finland, Nederland en Scandinavië te ondersteunen en van dienst te zijn aanzienlijk verbeteren.

Over Fourkind

Fourkind helpt vooruitziendgerichte organisaties bij het creëren van toekomstbestendige diensten en producten. We geven altijd prioriteit aan resultaten boven proces en prestaties boven hype. Waar we vooral bekend staan om baanbrekende innovatie bij het gebruik van machine learning en data science ten behoeve van onze klanten, is onze passie voor resultaten de aanjager van dit alles. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2017 in Helsinki, heeft ons 40-koppige team van datawetenschappers, machine learning-experts, ontwerpers, ingenieurs en strategen samengewerkt met meer dan 80 organisaties in meer dan 10 landen.

Over ThoughtWorks

Wij zijn een software-adviesbureau en een gemeenschap van gepassioneerde, doelgerichte individuen, met meer dan 7.000 medewerkers, verdeeld over 48 kantoren in 17 landen. Gedurende meer dan 25 jaar hebben we onze klanten geholpen bij het oplossen van complexe zakelijke problemen waarbij technologie de differentiator is. Als verandering de enige constante is, bereiden we je voor op het onvoorspelbare.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95515/thoughtworks_logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1429087/Fourkind_Logo.jpg

