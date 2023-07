TK Elevator choisit ServicePower pour transformer les systèmes de gestion des services sur le terrain et améliorer l'expérience client

MCLEAN, Virginie, 18 juillet 2023 /PRNewswire/ -- ServicePower, Inc. – ServicePower, une entreprise leader dans le domaine des logiciels de gestion des services de terrain, a annoncé aujourd'hui que TK Elevator (TKE), l'un des leaders mondiaux du marché et de l'innovation dans l'industrie des ascenseurs, a déjà renforcé son engagement envers ses techniciens de maintenance et ses clients en choisissant ServicePower pour sa plateforme de planification des interventions sur le terrain et en libre-service pour les consommateurs, en lançant sa mise en place dans la région Belgique/Luxembourg. Dans le but de l'étendre aux entités de TKE aux Pays-Bas, TKE et ServicePower espèrent ensemble maximiser la productivité organisationnelle et la satisfaction des clients.

En tant que première société d'ascenseurs au monde, TKE offre des services standard et améliorés, notamment des solutions numériques et basées sur le cloud, afin d'améliorer l'expérience du service à la clientèle et de faire bouger le monde. Optimisant les flux de travail et les points de contact avec la clientèle grâce au portail de planification en libre-service pour les consommateurs de ServicePower, TKE continue d'adopter des pratiques de transformation numérique qui soutiennent son objectif d'éliminer les limites de la mobilité urbaine.

TKE est fière d'employer une solide main-d'œuvre constituée d'environ 25 000 techniciens de service pour assurer la maintenance de nos produits de mobilité à travers le monde », a déclaré Florian Zimmerman, responsable de la transformation numérique pour la Belgique et le Luxembourg chez TKE. « Lorsque nous avons étudié les partenaires de gestion des interventions sur le terrain, ServicePower s'est avéré être le meilleur choix en raison de sa proximité avec nos activités locales et de son engagement à développer sa technologie en pensant à la fois au technicien et au client. Notre objectif est de veiller à ce que nos techniciens disposent des meilleurs outils dont ils ont besoin pour vivre une journée de travail moins perturbée, moins stressante et plus efficace, et à ce que nos clients disposent de la technologie et de la visibilité qu'ils souhaitent, et nous savons que ServicePower nous aidera non seulement à atteindre cet objectif, mais à le dépasser. »

La possibilité du libre-service offerte par ServicePower permettra aux clients de TKE de planifier eux-mêmes leurs demandes d'intervention et d'avoir un aperçu des mises à jour de l'état des travaux, des estimations du délai d'exécution et d'assurer une communication bidirectionnelle qui améliore la visibilité tout au long du cycle de vie du service.

Éliminant les processus de planification manuelle, ServicePower offre à TKE une optimisation des horaires basée sur l'IA qui rationalisera les programmes complexes du personnel sur la base de règles personnalisées axées sur l'entreprise. En outre, l'optimisation des itinéraires en temps réel fournira des mises à jour rapides avec une visibilité sur tous les itinéraires d'intervention, les lieux et les sites de travail de TKE afin de toujours offrir aux techniciens la journée de travail la plus optimale.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis par TKE pour accompagner son investissement dans son personnel et ses clients en proposant une solution qui améliore l'expérience client et rationalise la communication entre les techniciens et les clients », a déclaré Frank Gelbart, président-directeur général de ServicePower. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre collaboration avec TKE pour de nombreuses années à venir. »

Pour en savoir plus sur ServicePower, rendez-vous sur www.servicepower.com.

À propos de ServicePower:

ServicePower est une entreprise leader dans le domaine des logiciels de gestion des services de terrain, dont l'objectif est d'offrir une expérience client exceptionnelle, tout en assurant une efficacité opérationnelle avérée. Bénéficiant de la confiance d'entreprises de services sur le terrain du monde entier, tels que GE Appliances, LG, Electrolux, Hisense et AIG, ServicePower offre la seule plate-forme SaaS qui aide les entreprises à gérer efficacement les techniciens internes et contractuels. ServicePower également un réseau entièrement géré de prestataires de services sous contrat pour permettre la prestation de services de terrain à la demande dans des zones urbaines et difficiles d'accès en Amérique du Nord et en Europe.

À propos de TK Elevator:

Comptant des clients dans plus de 100 pays servis par 50 000 employés, TK Elevator a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros au cours de l'exercice 2021-2022. Les plus de 1 000 centres de l'entreprise à travers le monde offrent un vaste réseau qui garantit des niveaux élevés de service à la clientèle. Au cours des dernières décennies, TK Elevator s'est imposée comme l'une des principales entreprises d'ascenseurs au monde et est devenu indépendante après sa séparation du groupe thyssenkrupp en août 2020. Le secteur d'activité le plus important de l'entreprise est celui des services, dans lequel travaillent avec fierté environ 25 000 techniciens de service. La gamme de produits va des ascenseurs normalisés pour immeubles résidentiels de faible hauteur aux solutions hautement personnalisées conçues pour les gratte-ciel. Elle comprend également des escaliers mécaniques, des trottoirs roulants, des passerelles d'embarquement pour passagers, des escaliers et des plateformes élévatrices. Des solutions intégrées basées sur le cloud, telles que la plateforme MAX, offrent des services améliorés. Avec ces offres numériques, la mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TKE – aller au-delà.

