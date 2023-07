TK Elevator kiest ServicePower om buitendienstbeheersystemen te transformeren en klantervaringen te verbeteren

MCLEAN, Virginia, 18 juli 2023 /PRNewswire/ -- ServicePower, Inc. – ServicePower, een toonaangevend softwarebedrijf voor buitendienstbeheer, heeft vandaag aangekondigd dat TK Elevator (TKE), een van de wereldwijde markt- en innovatieleiders in de liftsector, zijn toewijding aan zijn servicetechnici en klanten al heeft versterkt door ServicePower te kiezen voor zijn buitendienstplannings- en zelfbedieningsplatform voor consumenten door te starten met de uitrol in de regio België/Luxemburg. Met het doel om uit te breiden naar TKE's entiteiten in Nederland, hopen TKE en ServicePower samen de productiviteit van de organisatie en klanttevredenheid te maximaliseren.

Als 's werelds belangrijkste liftbedrijf biedt TKE standaard- en verbeterde services, waaronder cloudgebaseerde en digitale oplossingen om de klantenservice naar een hoger niveau te tillen en de wereld in beweging te houden. Door de workflow en klantcontactpunten te optimaliseren door gebruik te maken van ServicePowers plannings- en selfserviceportal voor consumenten, blijft TKE digitale transformatiepraktijken toepassen die zijn doel ondersteunen om de grenzen aan stedelijke mobiliteit weg te nemen.

"TKE is er trots op een sterk personeelsbestand van ongeveer 25.000 servicetechnici in dienst te hebben om onze mobiliteitsproducten over de hele wereld te onderhouden", aldus Florian Zimmerman, Head of Digital Transformation, Belgium and Luxemburg bij TKE. "Bij het kijken naar buitendienstbeheerpartners was ServicePower de beste keuze wegens hun nabijheid tot onze lokale business en hun toewijding om hun technologie te ontwikkelen met zowel de technicus als de klant in gedachten. Het is ons doel om ervoor te zorgen dat onze technici de beste hulpmiddelen hebben die ze nodig hebben om een minder verstoorde, minder stressvolle en efficiëntere werkdag te ervaren en dat onze klanten de technologie en zichtbaarheid hebben die ze wensen. We weten dat ServicePower ons niet alleen zal helpen om dat doel te bereiken, maar ook te overtreffen."

ServicePowers zelfbedieningsvermogen voor consumenten stelt TKE-klanten in staat om zelf serviceaanvragen in te plannen en inzicht te krijgen in taakstatusupdates, geschatte aankomsttijden en tweerichtingscommunicatie die de zichtbaarheid gedurende de levenscyclus van de service verbetert.

ServicePower elimineert handmatige planningsprocessen en biedt TKE AI-gebaseerde planningsoptimalisatie die complexe werkroosters stroomlijnt op basis van op maat gemaakte bedrijfsgestuurde regels. Bovendien zorgt real-time routeoptimalisatie voor snelle updates met inzicht in alle TKE-serviceroutes, -locaties en -werklocaties, zodat technici altijd hun meest optimale werkdag krijgen.

"We zijn vereerd door TKE te zijn gekozen om zijn investering in zijn personeel en klanten te ondersteunen door een oplossing te bieden die klantervaringen verbetert en de communicatie tussen servicemedewerkers en klanten stroomlijnt", aldus Frank Gelbart, Chief Executive Officer bij ServicePower. "We kijken ernaar uit om onze samenwerking met TKE nog vele jaren voort te zetten."

Meer informatie over SuperPower vindt u op www.servicepower.com .

Over ServicePower :

ServicePower is een toonaangevend softwarebedrijf voor buitendienstbeheer dat zich richt op het bieden van een uitzonderlijke klantervaring en het leveren van aanzienlijke operationele efficiëntie. ServicePower wordt vertrouwd door buitendienstorganisaties over de hele wereld, zoals GE Appliances, LG, Electrolux, Hisense en AIG, en biedt het enige SaaS-platform dat bedrijven helpt zowel personeel in loondienst als personeel op contractbasis efficiënt te beheren. ServicePower biedt ook een volledig beheerd netwerk van gecontracteerde serviceproviders om on-demand buitendienstlevering mogelijk te maken in stedelijke en moeilijk bereikbare locaties in Noord-Amerika en Europa.

Over TK Lift :

Met klanten in meer dan 100 landen die worden bediend door meer dan 50.000 werknemers, draaide TK Elevator in het boekjaar 2021/2022 een omzet van meer dan € 8 miljard. We zorgen wereldwijd voor een hoog niveau van klantenservice vanuit ons uitgebreide netwerk van ongeveer duizend locaties. In de afgelopen decennia heeft TK Elevator zich gevestigd als een van 's werelds toonaangevende liftbedrijven en werd onafhankelijk na de afscheiding van de ThyssenKrupp-groep in augustus 2020. De belangrijkste businessline van het bedrijf is de service die met trots wordt geleverd door ongeveer 25.000 servicetechnici. Het productportfolio varieert van gestandaardiseerde liften voor laagbouwwoningen tot uiterst op maat gemaakte oplossingen voor wolkenkrabbers. Daarnaast omvat het roltrappen, rolpaden, passagiersbruggen en trap- en platformliften. Geïntegreerde cloudgebaseerde oplossingen, zoals het MAX-platform, leveren verbeterde diensten. Met dit digitale aanbod zijn er geen grenzen meer aan stedelijke mobiliteit. TKE – move beyond.

