Toename betalingsachterstanden verwacht voor grootste economieën Noord-Amerika in tweede helft 2019

NAMEN, België, 25 juni 2019 /PRNewswire/ -- 33% van alle bevraagde leveranciers in de VS, 34% in Canada en 40% in Mexico verwacht een stijging van het aantal klanten dat betaling meer dan 90 dagen uitstelt en als gevolg daarvan ook problemen met het beheer van de cashflow en DSO. In de Verenigde staten voorziet 83% van de respondenten in de metaalsector, 40% in de bouwsector en 33% in de ICT/elektronicasector deze verslechtering van het betaalgedrag. In de Canadese bouwsector geldt dit voor 3 op de 5 respondenten. In Mexico verwacht 64% van de ondervraagde leveranciers in de machinesector en 54% van de leveranciers in de bouw- en duurzame consumptiegoederensector dat het langer zal duren om achterstallige B2B-vorderingen te innen. Dit zijn enkele bevindingen van de laatste Atradius Payment Practices Barometer.

Christophe Cherry, Country Director Atradius Belux, gaf als reactie: "Na tien jaar van dalende insolventiecijfers, wordt in Noord-Amerika de komende maanden een toename van het aantal betalingsachterstanden verwacht. Dat is een duidelijke kentering ten opzichte van de situatie van vorig jaar. De omslag is voornamelijk te wijten aan regelmatige koerswijzigingen in het handelsbeleid van overheden en een vertraging van de globale economie. Die werpen niet alleen een donkere schaduw op de insolventievooruitzichten, ook leggen ze een zware druk op het globale handelsverkeer. Dit stelt Noord-Amerikaanse ondernemingen bloot aan een hoger risico op wanbetalingen door B2B-klanten. Een efficiënt beheer van wanbetalingen is cruciaal voor een lange levensduur van bedrijven. In dit verband is de kredietverzekering nog steeds het effectiefste middel om veilig een onderneming op te bouwen."

Nu verwacht wordt dat meer klanten langer over hun betaling zullen doen en met een economische verslechtering in het vooruitzicht, zijn de respondenten van de Atradius-enquête ook van plan hun cashflow beter te beschermen. 38% van alle respondenten in Mexico, 35% in de VS en 30% in Canada neemt zich voor vaker de kredietwaardigheid van kopers te controleren alvorens kredietvoorwaarden aan te bieden. 33% van de respondenten in Canada, 28% in de VS en 18% in Mexico is van plan om hun reserve voor dubieuze debiteuren te vergroten.

De Atradius Payment Practices Barometer is een jaarlijkse enquête naar B2B-betaalgewoontes, uitgevoerd door Atradius N.V. De Amerikaanse editie onderzoekt betaalgedrag in Brazilië, Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De enquête van dit jaar werd ongeveer zes maanden na het afsluiten van de USMCA-handelsovereenkomst gehouden.

De resultaten van de enquête waren vooral veelzeggend voor de USMCA-landen, aangezien meer dan de helft van de export van 56% van de ondervraagde leveranciers uit deze drie landen plaatsvindt binnen de USMCA-regio. En 18,3% van de respondenten (tegenover 16,5% het voorgaande jaar) handelt uitsluitend binnen de regio. Hoewel het misschien te vroeg is om conclusies te trekken, lijkt de USMCA de handel goed te doen. Voor 87% van de ondervraagde leveranciers in Mexico (tegenover 81,5% vorig jaar) en 92% in Canada (tegenover 90% vorig jaar) is de export naar de Verenigde Staten gegroeid of hetzelfde gebleven. 7 van de 10 ondervraagde leveranciers wezen zowel economische oorzaken als het handelsbeleid van de overheid aan als reden voor de hernieuwde stabiliteit.

