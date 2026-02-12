ToolGen betreedt 'oogstfase' voor wereldwijde IP-monetisatie en benoemt proces- en onderhandelingsexpert Dave Koo tot CLO

Realisatie van concrete monetisatie uit sterk uitgebreid patentportfolio

EVP Yoori Kim legt een sterke basis voor het genereren van inkomsten door het veiligstellen van belangrijke intellectuele eigendomsrechten

Nieuwe CLO Dave Koo: "Met bewezen activa zal ik wereldwijde patentprocedures en licentieonderhandelingen leiden"

SEOUL, Zuid-Korea, 12 februari 2026 /PRNewswire/ -- ToolGen (CEO Jong-sang Ryu), een toonaangevend bedrijf op het gebied van genbewerking, heeft de benoeming aangekondigd van Dave Boncheun Koo, een Amerikaanse advocaat en gerenommeerd expert in internationale procesvoering en onderhandelingen, als nieuwe Chief Legal Officer (CLO) en Executive Vice President. Deze strategische stap onderstreept de vastberadenheid van ToolGen om zijn wereldwijde patentrechten actief te handhaven en zijn intellectuele eigendom (IP) om te zetten in substantiële en terugkerende inkomsten.

Dave Boncheun Koo

De versterking weerspiegelt de onverminderde inzet van het management om het sterke IP-portfolio van ToolGen te vertalen naar meetbare royalty-inkomsten en duurzame kasstromen wereldwijd.

EVP Yoori Kim, die verantwoordelijk is voor de IP-activiteiten van ToolGen, heeft tot en met 2025 het CRISPR RNP- (ribonucleoproteïne) patentportfolio van het bedrijf aanzienlijk versterkt. Daarmee heeft zij ToolGen voorzien van "doorslaggevende middelen" voor monetisatie. Daarnaast heeft zij een dominante strategische basis gelegd door een uitspraak van de U.S. Patent Trial and Appeal Board (PTAB) te verkrijgen die de hervatting van Interference-procedures mogelijk maakt, waarmee de kracht en prioriteit van ToolGens fundamentele patenten verder is bevestigd. ToolGen gaf aan dat haar doordachte roadmap en omvangrijke IP-voorbereiding het bedrijf officieel hebben binnengeleid in de "fase van omzetgeneratie".

Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde: "Terwijl EVP Kim de technische en juridische assets die essentieel zijn voor het genereren van inkomsten feilloos heeft geconsolideerd, zal EVP Koo optreden als de 'Closer' (game changer) door deze activa in te zetten om onderhandelingen af te ronden en concrete resultaten te boeken. Hij is een bewezen meester in procesvoering en onderhandelingen, met een staat van dienst in het succesvol afhandelen van complexe geschillen tussen internationale conglomeraten."

Tweesporenstrategie: procesvoering en interferentie

Na aanvaarding van zijn functie zal EVP Koo zich richten op twee strategische prioriteiten: het versnellen van patentmonetisatie via wereldwijde rechtszaken en het succesvol afronden van de te hervatten Interferentieprocedures in de Verenigde Staten. ToolGen zal al zijn middelen inzetten om lopende rechtszakentegen Vertex voort te zetten, die in 2025 achtereenvolgens zijn aangespannen in het Verenigd Koninkrijk (april), Nederland (september) en de Verenigde Staten (november). Met meer dan 25 jaar ervaring in geschilbeslechting met hoge inzet bij toonaangevende advocatenkantoren zoals Kim & Chang, zal Koo een rechtvaardige vergoeding eisen van internationale ondernemingen die de gepatenteerde technologieën van ToolGen zonder toestemming gebruiken, en tegelijkertijd gunstige licentieovereenkomsten nastreven. Tegelijkertijd zal hij zich in de komende Amerikaanse procedure inzake interferentie krachtig en overtuigend inzetten om het technologische leiderschap en de fundamentele patentrechten van ToolGen te verdedigen.

"EVP Yoori Kim heeft uitzonderlijk werk geleverd bij het uitbreiden en versterken van ons belangrijkste patentportfolio, waarmee onze voorbereiding op monetisatie is voltooid", aldus EVP Dave Koo. "Nu is het moment om al onze capaciteiten in te zetten om wereldwijd inbreukprocedures te winnen en een vlekkeloze strategie uit te voeren in de hervatte Interferentieprocedures. Wij zullen de waarde van ToolGen's fundamentele patenten aantonen via concrete financiële resultaten."

Hij voegde daaraan toe: "Procedures in belangrijke jurisdicties zoals het Verenigd Koninkrijk, Nederland en de Verenigde Staten vormen een cruciaal strijdtoneel voor het maximaliseren van aandeelhouderswaarde. Ik zal de onderhandelingen leiden om ervoor te zorgen dat internationale ondernemingen eerlijke royalty's betalen voor onze ongeëvenaarde genbewerkingstechnologie, en dat de resultaten duidelijk zichtbaar worden in de financiële prestaties van ToolGen".

[Profiel: Dave Boncheun Koo, Executive Vice President & CLO]

Opleiding

BA in moleculaire en celbiologie, UC Berkeley

J.D., Loyola Law School

Belangrijkste ervaring

(Voormalig) Senior Foreign Counsel bij Kim & Chang (IP & International Disputes)

(Voormalig) Senior Foreign Counsel bij Yulchon LLC

(Voormalig) Senior Associate bij Baker & McKenzie en Paul Hastings

Leidde succesvolle uitspraken en hoogwaardige schikkingen in grote patentgeschillen tussen internationale ICT- en biotechnologieleiders, waaronder op het gebied van halfgeleiders, displays en technologieën voor lichtbronnen van de volgende generatie

Toelatingen

Lid van de California State Bar

Geregistreerd octrooigemachtigde bij het United States Patent and Trademark Office (USPTO)

