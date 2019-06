Toonaangevend cyberbeveiligingsbedrijf KnowBe4 verzamelt $ 300 miljoen tijdens een financieringsronde onder leiding van KKR

Nieuwe ronde brengt waarde Trainingsplatform voor beveiligingsbewustwording op $ 1 miljard

TAMPA BAY, Florida, 12 juni 2019 /PRNewswire/ -- KnowBe4, aanbieder van 's werelds grootste platform voor cyberbewustwordingstraining en gesimuleerde phishing-aanvallen, kondigde vandaag aan dat het een investering van $ 300 miljoen zal ontvangen. De investering zal onder leiding staan van de toonaangevende wereldwijde beleggingsonderneming KKR, met de aanzienlijke deelname van bestaande beleggers Elephant en TenEleven Ventures. Deze nieuwe inbreng van fondsen, waardoor het bedrijf een waarde verkrijgt van minstens $ 1 miljard, zal naar verwachting gebruikt worden voor wereldwijde groei-initiatieven en platformontwikkeling, en zal voortbouwen op de initiële investering van KKR en Ten Eleven Venture aan het begin van 2019.

Ondanks het feit dat phishing-aanvallen een reeds lang bestaande aanvalsmethode is, zijn ze nog steeds effectief. Volgens de 2018 VDBI heeft meer dan 90 procent van geavanceerde en gerichte aanvallen te maken met phishing en het jagen op het menselijke element binnen een organisatie. KnowBe4's toonaangevende platform is een bewezen manier voor bedrijven om hun risico te verminderen en hun investeringen in traditionele IT-beveiliging te ondersteunen door een goed opgeleide menselijke firewall te creëren.

"We hebben KnowBe4 opgebouwd om tegemoet te komen aan een belangrijke behoefte binnen de markt en het is heel, heel bevredigend om deze mijlpaal te bereiken als bewijs dat we doen wat we van plan waren om te doen," aldus Stu Sjouwerman, CEO van KnowBe4. "Bedreigingen zoals phishing, ransomware en andere vormen van social engineering blijven een plaag voor elke organisatie, ongeacht hun omvang, wat betekent dat de markt voor onze beveiligingsbewustwordingstraining in hoog tempo groeit. De relatie die we eerder dit jaar zijn aangegaan met KKR heeft voor ons beiden vruchten afgeworpen. Deze nieuwe financieringsronde stelt KnowBe4 in staat om zich te blijven richten op het helpen van klanten om een menselijk schild op te bouwen ter bescherming tegen cyberbedreigingen, terwijl het tevens KnowBe4's introductie in nieuwe markten versnelt zodat meer bedrijven over de hele wereld geholpen kunnen worden."

KnowBe4 heeft zich in deze ruimte gevestigd als de toonaangevende leider, met meer dan $ 100 miljoen aan terugkerende inkomsten, bijna een driedubbele groei, en een klantenbestand van meer dan 25.000 organisaties binnen alle sectoren, inclusief sterk gereguleerde sectoren zoals financiën, gezondheidszorg, energie, overheid en verzekeringen. Dit succes heeft ervoor gezorgd dat KnowBe4 voortdurend heeft kunnen investeren in zijn technologie, de consistente levering van verse en zeer relevante inhoud, alsmede strategische overnames zoals het, in Brazilië gevestigde bedrijf El Pescador en CLTRe in Noorwegen.

"2019 ligt op schema om wederom een recordjaar te worden voor KnowBe4, dat reeds op grote schaal een versnellende groei doormaakt. We zien KnowBe4 als categoriebepalende activa die een aanzienlijke impact genereert binnen het kritieke verticale segment van cyberbeveiliging en we zijn erg blij om onze steun door middel van deze nieuwe financieringsronde te kunnen uitbreiden," aldus Stephen Shanley, directeur van KKR.

Patrick Devine, principal bij KKR, voegde toe, "Cyberbedreigingen zullen niet alleen met behulp van technologie opgelost worden; het menselijke element is ook belangrijk en KnowBe4 levert op dit gebied belangrijke bijdragen. We zijn erg blij om de wereldwijde uitbreiding van het bedrijf en de tegemoetkoming aan de vraag van de markt naar beveiligingsbewustwording te kunnen waarnemen en om te zien dat de tests daadwerkelijk werken."

KKR zal zijn investering doen via zijn Next Generation Technology Fund, dat zich richt op investeringen in software, beveiliging, internet, digitale media, en informatiediensten.

Over KnowBe4

KnowBe4, de leverancier van 's werelds grootste geïntegreerde platform voor bewustwordingstraining en gesimuleerde phishing-aanvallen, wordt wereldwijd door meer dan 25.000 organisaties gebruikt. KnowBe4, opgericht door data- en IT-beveiligingsexpert Stu Sjouwerman, helpt organisaties omgaan met de menselijke factor van beveiliging door het bewustzijn over ransomware, CEO-fraude en andere "social engineering"-methoden te verhogen. Het bedrijf doet dit door middel van een nieuwe, moderne aanpak van beveiligingsbewustwordingstraining. Kevin Mitnick, internationaal erkend IT-beveiligingsexpert en KnowBe4's Chief Hacking Officer, heeft geholpen bij het ontwerpen van KnowBe4's trainingen door middel van zijn goed gedocumenteerde "social engineering"-tactieken. Tienduizenden organisaties wereldwijd vertrouwen op KnowBe4 om hun werknemers te mobiliseren als laatste verdedigingslinie.

Nummer 96 op de Inc. 500-lijst voor 2018, nummer 34 op Deloitte's Technology Fast 500 en nummer 2 in Cybersecurity Ventures Cybersecurity 500. KnowBe4 is gevestigd in Tampa Bay, Florida en heeft kantoren in Engeland, Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en Singapore.

Over KKR

KKR is een vooraanstaande internationale beleggingsonderneming die meerdere alternatieve activaklassen beheert, waaronder private equity, energie, infrastructuur, onroerend goed en kredietwaardigheid, en heeft strategische partners die hedgefondsen beheren. KKR streeft naar aantrekkelijke beleggingsrendementen voor zijn fondsbeleggers door een geduldige en gedisciplineerde beleggingsbenadering te volgen, mensen van wereldklasse in dienst te nemen, groei en waarde met behulp van KKR portefeuillebedrijven te creëren. KKR investeert zowel zijn eigen kapitaal als het kapitaal dat het beheert voor fondsbeleggers, en het biedt financieringsoplossingen en beleggingsmogelijkheden via zijn activiteiten op de kapitaalmarkten. Referenties naar KKR's beleggingen kunnen tevens refereren aan de activiteiten van gesponsorde fondsen. Ga voor meer informatie over KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR)naar de website van KKR op www.kkr.com en op Twitter @KKRCo.

