Top onderzoeksbureau noemt dotdigital een sterke presteerder in rapport over e-mailmarketing dienstverleners

LONDEN, 14 mei 2020 /PRNewswire/ -- dotdigital [DOTD], het toonaangevende omnichannel marketingautomatiseringsplatform, heeft vandaag bekendgemaakt dat Forrester Research dotdigital heeft gepositioneerd als sterke presteerder in haar rapport The Forrester Wave™: E-mailmarketing Dienstverleners (ʹEmail Marketing Service providersʹ), Q2 2020.

Forrester heeft 13 e-mail dienstverleners in de markt onderzocht, geanalyseerd en gerangschikt, en heeft ze allemaal gecategoriseerd als uitdager, mededinger, sterke presteerder of leider. Verkopers kregen punten toegewezen op basis van hun huidige aanbod, strategie en marktaanwezigheid.

Het rapport verklaart dat dotdigital één van de twee "tech first-opties" is met "bekwame service indien nodig, en handhaaft zich ten opzichte van zakelijke marketingcloud-concurrenten." dotdigital kreeg de op een na hoogste score in de categorie strategie, met 3,9 van de 5 punten. Volgens Forrester heeft "dotdigital zich voor het eerst in dit onderzoek gepresenteerd als serieus, eerlijk en haalt in een door haar grotere concurrenten ongeëvenaard tempo nieuwe klanten binnen… Marketeers die direct verkopen in hun e-mail moeten dit marketingcloud-alternatief zeker overwegen."

Op het criterium 'vision' kreeg dotdigital de hoogst mogelijke score binnen de strategiecategorie van het rapport. Het rapport verklaart dat het omnichannel-platform "een verwachte visuele interface biedt voor het creëren van een zoekopdracht, berichtontwerp en multichannel orkestratie. Net als andere verkopers kan het sommige dataformaten integreren op een batchgebaseerde basis of in realtime via API- of klantintegraties. En het beschikt over een bekwame AI voor klanttendensen of het aanbevelen van producten. Integraties met handelsplatforms zoals Magento en Shopify, plus haar eigen functionaliteit voor handelskennis, helpt verkopers met het aandrijven van herhaalaankopen."

Milan Patel, CEO bij dotdigital, noemde de visie van zijn bedrijf de basis van haar sterke prestatie en doorlopende klanttevredenheid.

"Ik ben verheugd dat dotdigital een sterke presteerder wordt genoemd in The Forrester Wave™ voor E-mailmarketing Dienstverleners. Onze heldere visie, toegewijde routekaart, en hoogwaardige integraties blijven marketeers versterken om meer te verkopen door middel van datagedreven e-mailmarketing. Volgens mij benadrukt het rapport dat dotdigital's eigen omnichannel orkestratie, AI-vermogens en tool voor handelskennis al onze klanten helpen bij het vergroten van hun merk en activiteiten."

