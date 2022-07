Tquila Automation opent een nieuw wereldwijd servicecentrum in Roemenië en benoemt een tech-zwaargewicht als landmanager

BOEKAREST, Roemenië, 8 juli 2022 /PRNewswire/ -- Tquila Automation, een toonaangevende intelligente automatiseringsconsulent, heeft de opening aangekondigd van een nieuw wereldwijd servicecentrum in Boekarest, Roemenië, om te voldoen aan de behoeften van een groeiend klantenbestand in Noord-Amerika en Europa.

De plannen om een nieuw wereldwijd servicecentrum te openen, zijn versneld na een ongekende vraag in Noord-Amerika en een investering van meerdere miljoenen dollars door een nieuwe vermogenspartner.

Om het centrum te leiden, heeft Tquila Automation voormalig Cognizant leidinggevende Ana-Maria Masoud in dienst genomen als landmanager. Ana-Maria is een ervaren consultant met meer dan 20 jaar in digitaal advies, transformatie en innovatie en de meest recente leidende afdelingen in digitale verkoop en levering bij Cognizant en CGI.

Onder leiding van Ana-Maria zal het centrum RPA en andere opkomende technologische projecten, zoals UiPath's Document Understanding, AI center en Task and Process Mining, implementeren, namens klanten van Tquila Automation in Noord-Amerika en Europa. Naast het huidige team in Roemenië zal het centrum in H2 2022 in 2022 vijftien nieuwe permanente rollen creëren voor de ontwikkelaars van UiPath specialist, met een verdere uitbreiding gepland voor 2023.

Tom Abbott, CEO en medeoprichter zegt: "We zijn erg enthousiast om onze capaciteiten in Boekarest uit te breiden, de thuisbasis van een aantal van de meest ervaren UiPath-talenten ter wereld en een perfecte plek om onze AMER- en EMEA-activiteiten te ondersteunen. Onder leiding van Ana-Maria zal het centrum strenge normen voor uitmuntendheid in de service blijven handhaven en het echte klantsucces stimuleren."

Ana-Maria Masoud, Country Manager, zegt: "Er zijn zoveel getalenteerde ontwikkelaars in Roemenië, en Tquila werkt al met veel van hen samen. De talentenpool in Roemenië is wereldwijd bekend om zijn innovatieve mentaliteit, klantgerichte aanpak en sterke technische vaardigheden. Ik ben erg enthousiast om ons leveringscentrum uit Boekarest te laten groeien."

Meld u aan om lid te worden van Tquila's vestiging in Boekarest via LinkedIn.

Over Tquila Automation

Tquila Automation is een toonaangevend intelligent automation consultancy. Het helpt ondernemende en ambitieuze bedrijven om hun aanpak drastisch te verbeteren door lastige taken en processen te verwijderen, zodat werknemers zich kunnen richten op productiviteit met toegevoegde waarde. Het bedrijf is er heilig van overtuigd dat automatisering de kracht heeft om de transformatie van bedrijven te versnellen, de ondernemingswaarde te verbeteren en een positieve impact te leveren op het leven van mensen.

Tquila is een wereldwijd adviesbureau met kantoren in Austin, Boekarest, Cardiff en Londen. Ontdek meer op tquila-automation.com.

