TradeZero in Europa

AMSTERDAM, 11 november 2025 /PRNewswire/ -- TradeZero heeft haar intrede gedaan in de Europese markt onder de naam TradeZero Europe B.V. ("TradeZero Europe"). De internationaal erkende broker is nu ook gevestigd in Amsterdam en opereert onder een MiFID-vergunning uitgegeven door de AFM.

TradeZero Expands into Europe

Via TradeZero's toonaangevende handelsplatform krijgen Nederlandse beleggers directe toegang tot Amerikaanse aandelen en opties. Het platform functioneert volledig in Amerikaanse dollars en er bestaan geen wisselkoersconversies per transactie — mogelijk materiële kosten bij andere brokers. Dankzij het aandeel-commissiemodel worden kosten rechtstreeks gekoppeld aan de omvang van elke order. Dit zorgt voor verdere transparantie en schaalbaarheid, in tegenstelling tot andere commissiemodellen zoals procentuele vergoedingen die beleggers kunnen benadelen.

TradeZero Europe biedt klanten toegang tot unieke platformfuncties, handel vóór en ná reguliere markturen en ruime mogelijkheden om zowel long als short te gaan, aspecten die wereldwijd veel waardering krijgen van actieve handelaren.

"Met de lancering van TradeZero Europe versterken we onze missie om handelaren toegang te geven tot handelsmogelijkheden van institutionele kwaliteit," zegt Dan Pipitone, medeoprichter en CEO van TradeZero Holding Corp. "Beleggers kunnen rechtstreeks handelen in Amerikaanse aandelen met real-time data, intuïtieve software en onze gepatenteerde short-locate-tools."

"De lancering van TradeZero Europe is het resultaat van de tomeloze inzet van een toegewijd team," voegt Michiel Lerou, CEO van TradeZero Europe, toe. "Het verkrijgen van de MiFID-vergunning was een belangrijke mijlpaal. Onze volgende stappen worden mogelijk gemaakt door de samenwerking van een uitzonderlijke groep professionals over meerdere disciplines en tijdzones. We zijn trots om klanten in Nederland te bedienen en we kijken ernaar uit onze diensten de komende maanden uit te breiden in Europa."

"TradeZero Europe opereert met robuuste systemen en rigoureuze interne controles, we streven naar het voldoen aan de hoogste industriestandaarden," aldus Lerou. "Onze klantenondersteuning is 24/7 beschikbaar, zodat klanten op elk moment en op elke locatie geholpen kunnen worden."

Over TradeZero

TradeZero Holding Corp. en haar dochterondernemingen, waaronder TradeZero Europe, bieden execution-only-diensten aan in Amerikaanse effecten. Deze uiting is uitsluitend bedoeld ter informatie en bevat geen beleggingsadvies.

Handel in effecten brengt risico's met zich mee en is niet geschikt voor elke belegger. Marginhandel, short selling en opties brengen een hoog risico op verlies met zich mee dat de inleg kan overstijgen. Beleggers dienen te beoordelen of dergelijke activiteiten passen bij hun ervaring en financiële situatie. Raadpleeg vóór het handelen in opties het document Characteristics and Risks of Standardized Options van de Options Clearing Corporation (OCC).

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2818506/TradeZero_Europe.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2818505/TradeZero_Logo.jpg