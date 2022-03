Trespa trotse sponsor van Plantur-PURA dames wielrenploeg

WEERT, Nederland, 1 maart 2022 /PRNewswire/ -- Trespa International B.V. is sinds dit jaar de trotse sponsor van de Plantur-PURA dames wielrenploeg. De voorheen gelegenheidsploeg heeft dit jaar de officiele status van een Dames wielrenploeg. Trespa International B.V gaat zich als sponsor actief inzetten om de ambities van dit team te ondersteunen.

Trespa International B.V., wereldspeler en innovator op het gebied van oppervlakte technologie, gelooft dat continue inzet voor prestaties de beste resultaten oplevert. Met het ondersteunen van deze multi-nationale ploeg onderschrijft ze deze ambities. Het getekende contract heeft een looptijd van een jaar, maar een verlenging hiervan wordt zeker niet uitgesloten.

"Ik ben erg verheugd met deze samenwerking. Met verschillende top-rensters in het team kijken we uit naar mooie prestaties. Met wild cards voor Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race zullen wij, samen met onze klanten, zeker aanwezig zijn om het team te supporten", aldus Ed van Heesch – Commercial VP van Trespa International B.V.





Over Pura® NFC en Trespa International B.V.

Pura® NFC wordt geproduceerd door het in Nederland gevestigde Trespa International B.V. - internationaal erkend als toonaangevende ontwikkelaar van hoogwaardige componenten voor gevelbekleding en decoratieve gevels. Sinds 1960 werkt zij wereldwijd nauw samen met architecten, distributeurs en eindgebruikers. Trespa International B.V. gelooft in productinnovatie en maakt daarbij gebruik van eersteklas productietechnologieën om slimme oplossingen te creëren.

