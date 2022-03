Trespa, fier sponsor de l'équipe cycliste féminine Plantur-PURA

WEERT, Pays-Bas, 1er mars 2022 /PRNewswire/ -- Trespa International B.V. sponsorise depuis cette année l'équipe cycliste féminine Plantur-PURA. Cette formation, jusque là occasionnelle, a obtenu cette année le statut officiel d'Équipe cycliste féminine. Trespa International B.V. entend soutenir activement les ambitions de son équipe.

Pour Trespa International B.V., acteur mondial innovant dans le domaine des technologies de surface, la réussite est le fruit d'une volonté permanente d'améliorer ses performances. Une philosophie et une ambition qu'il partage avec l'équipe multinationale Plantur-PURA. Le contrat de sponsoring a été conclu pour une durée d'un an, mais devrait très probablement être reconduit.

« Je suis vraiment ravi de cette collaboration. L'équipe compte plusieurs coureuses de haut niveau, aussi nous attendons-nous à voir de belles performances. Nous avons reçu des wild cards pour Paris-Roubaix et la « Amstel Gold Race ». Nous serons donc certainement présents, avec nos clients, pour supporter l'équipe », déclare Ed van Heesch – Directeur Commercial de Trespa International B.V.





À propos de Pura® NFC et Trespa International B.V.





Pura® NFC est une marque du groupe néerlandais Trespa International B.V., internationalement reconnu comme un développeur de premier plan sur le marché extérieur haut de gamme des revêtements de façade et clins. Depuis sa création en 1960, Trespa travaille en étroite collaboration avec des architectes, designers, entreprises de pose, distributeurs et utilisateurs finals du monde entier. Trespa mise sur le développement produits et exploite des technologies de production de premier ordre pour créer des solutions intelligentes pour applications architecturales.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1756917/Trespa_Logo.jpg

SOURCE Trespa International B.V.