Trigmmine onthult revolutionair instrument voor e-mailmarketing

KI komt u te hulp

Triggmine is een op KI gestoeld instrument voor e-mailmarketing dat wordt ondersteund door het merendeel van de belangrijkste platforms voor e-commerce.

Met KI kan e-mail worden gepersonaliseerd door het bericht relevanter, gerichter en actueler te maken, met de juiste aansporing tot actie, gebaseerd op de "big data" die automatisch door KI wordt verzameld en onderverdeeld. Dankzij deze innovaties kunnen eigenaren van E-commerce-bedrijven nu een betere interactie en omgang met hun klanten verwachten op de volgende innovatieve wijze:

Micro-personalisering: De voorspellende voorstellen die voortkomen uit KI zorgen voor een specifiek, gericht bericht, van de beschrijving van het onderwerp tot de inhoud, grafische elementen en de aansporing tot actie.

Verbeterde verzendtijd: KI maakt een schatting van de optimale tijd voor het versturen van e-mails naar iedere klant, op basis van hun online activiteitengeschiedenis en locatie.

Gegarandeerde prestaties: bij door blockchain aangedreven Smart Contracts horen alle acties die worden geselecteerd door de e-commerce ondernemer. Wanneer eenmaal de voorwaarden van het Smart Contract zijn vervuld, betaalt de bedrijfseigenaar Triggmine voor de conversie.

Volgens Ed Wiley, expert op het gebied van KI en adviseur bij Triggmine: "KI is het geheime ingrediënt in uw marketingstrategie. In tegenstelling tot de meest gebruikelijke oplossingen voor e-mailmaketing zijn KI-instrumenten eenvoudig te installeren en gebruiken. Het is echt een geschenk voor ondernemers die tijd en geld willen besparen."

Om hun toepassing nog nuttiger te maken voor ondernemers in de e-commerce, heeft Triggmine Token Sale gelanceerd, om zo haar KI-platform uit te kunnen breiden.

