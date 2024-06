Tuya Smart kondigt samenwerking met Firefly aan om het Smartization-proces op de verlichtingsmarkt te versnellen

NEW YORK, 25 juni 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), een wereldwijde leverancier van cloudplatformdiensten, heeft tijdens de 2024 TUYA Global Developer Summit een samenwerking aangekondigd met Firefly Projects B.V. (hierna Firefly), een Europese pionier in de slimme verlichtingsindustrie. Deze samenwerking markeert een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen van de bedrijven om de markt van de verlichtingsindustrie te revolutioneren met de levering van uitgebreide en geavanceerde verlichtingsoplossingen.

Firefly is gespecialiseerd in het leveren aan klanten van op maat gemaakte slimme LED-verlichtingsoplossingen die niet alleen de diensten van gebouweigenaren verbeteren, maar ook de installatieprocessen voor het personeel stroomlijnen, met een belangrijke verbetering in de efficiëntie. Daarnaast zet het bedrijf zich in voor het promoten van duurzame energie. Door middel van innovatieve oplossingen die de kosten van energieverbruik minimaliseren draagt het bij aan een betere toekomst voor iedereen door middel van intelligente technologie.

Met geavanceerde technologieën, meer volwassen producten, agressieve promoties van fabrikanten en een toegenomen bewustzijn van slimme verlichtingsconcepten, is de wereldwijde markt voor slimme verlichting begonnen aan een snel groeitraject. Volgens het rapport van Mordor Intelligence zal de wereldwijde slimme verlichtingsmarkt naar verwachting 19,65 miljard dollar bereiken in 2024 en 46,79 miljard dollar in 2029, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 18,94% tijdens de prognoseperiode.

Firefly wil profiteren van dit momentum en een groter marktaandeel veroveren als koploper bij het verkennen van de vooruitgang op het gebied van verlichting. Het bedrijf spitst zich toe op de enorme zakelijke vooruitzichten die voortkomen uit de integratie van LED-verlichting en geavanceerde technologieën. Firefly herkent Tuya's open en neutrale cloudontwikkelingsplatform, gekoppeld aan de robuuste technische bekwaamheid en ruime praktische ervaring in gebieden zoals Commercial Lighting & Office SaaS, Smart House & Real Estate SaaS. Het bedrijf ziet hierin een natuurlijke manier om de totale waarde en mogelijkheden van haar oplossingen aanzienlijk te verbeteren. Dankzij de samenwerking met Tuya kan Firefly ervoor zorgen dat gebouweigenaren, installateurs en aannemers een flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig slim ecosysteem kunnen gebruiken.

De alliantie tussen de twee partijen zal zich voornamelijk focussen op de markt van de verlichtingssector en daarbuiten. Dankzij de softwaremogelijkheden en het hardware-ecosysteem van Tuya, samen met Firefly's innovatieve kracht, heeft dit partnerschap als doel nieuwe LED-verlichtingsoplossingen te leveren die inspelen op de veranderende behoeften van klanten.

Op hardwareniveau kan Firefly, ondersteund door Tuya's OEM-diensten, klanten efficiënt en kosteneffectief helpen bij het uitbreiden van haar kernassortiment. Deze aanpak garandeert de consistentie van de merkidentiteit van de klant, terwijl de hoge kwaliteit van de kernhardwareproducten en de stabiliteit van de integratie gewaarborgd blijven. Klanten kunnen met deze strategie effectief intelligente upgrades uitvoeren en hun aanbod verbeteren.

Op softwareniveau maakt Firefly gebruik van Tuya's SaaS-platform voor commerciële verlichting en kantoren, zodat klanten snel professionele slimme verlichtingscontrolesystemen kunnen bouwen. Klanten kunnen met eenvoudige handelingen gemakkelijk visuele controle, energiebeheer, apparatuurbewaking en intelligente verlichtingsconstructie voor hele gebieden uitvoeren. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van het werk, maar vermindert ook sterk het energieverbruik. Daarnaast kan Firefly, met de ondersteuning van Tuya's app-ontwikkeltools en andere diensten, op maat gemaakte, merkexclusieve apps maken. Via deze apps kan Firefly naadloos slimme apparaten integreren. Deze zijn compatibel met het platform van Tuya en maken real-time apparaatbeheer en nauwkeurige slimme bediening mogelijk. Dit levert uiteindelijk een intelligentere en handigere verlichtingsomgeving op voor klanten.

"Het doet ons veel plezier om samen te werken met Tuya. Haar open cloudontwikkelaarsplatform en vooruitstrevende slimme technologie spelen een belangrijke rol bij het realiseren van onze visie op de ontwikkeling van duurzame gebouwen. Door deze samenwerking is het productaanbod van Firefly aanzienlijk verbeterd en hebben we een nieuwe standaard gezet voor intelligente oplossingen in Europa. In de toekomst blijven we nauw samenwerken met Tuya om productinnovatie te stimuleren en samen de lat voor intelligente verlichtings- en bouwindustrie hoger te leggen," zegt Frank Visser, CEO van Firefly.

Haiyang Sun, General Manager Commercial Lighting bij Tuya Smart: "Firefly is een cruciale partner in onze inspanningen om onze aanwezigheid in Europa en daarbuiten uit te breiden. Dankzij onze samenwerking kunnen wij ons marktbereik vergroten en onze merkinvloed versterken. We kijken met grote verwachting uit om onze samenwerking met Firefly verder te verdiepen, nieuwe innovatiemogelijkheden te verkennen en samen een betere toekomst te creëren."

De alliantie tussen Tuya en Firefly betekent dat intelligentie steeds belangrijker wordt in sectoren zoals commerciële verlichting. Dit benadrukt het belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen en concurrerend te blijven op de markt van morgen. In de toekomst zal Tuya blijven samenwerken met wereldwijde ontwikkelaars, waarbij het wegen zal inslaan op het gebied van commerciële fotografie en innovatieve oplossingen en producten zal introduceren die de ervaringen van klanten verrijken.