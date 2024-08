Tuya's slimme oplossing voor commerciële verlichting stelt nieuwe wereldwijde norm en overtreft industriestandaarden

NEW YORK, 30 aug. 2024 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), een wereldwijde aanbieder van cloudplatformdiensten, heeft met een innovatieve slimme verlichtingsoplossing een nieuwe wereldwijde standaard gezet en de industrienormen overtroffen nu het aan populariteit wint op internationale markten.

In de huidige globaliseringsgolf breiden Chinese bedrijven zich in een ongekend tempo uit naar internationale markten, waarbij zij verschillende voordelen behalen. Technologie is een kritische succesfactor gebleken in deze uitbreiding. De slimme verlichtingsoplossing van Tuya, gebouwd op stabiele en betrouwbare connectiviteitstechnologie en een open ecosysteem, krijgt veel bijval in de internationale verlichtingsmarkt.

Firefly Projecten B.V. (Firefly), een pionier in de Europese slimme verlichtingsindustrie, is een van de belangrijkste overzeese klanten die Tuya's slimme commerciële verlichtingsoplossingen gebruikt. Deze samenwerking versterkt niet alleen Tuya's groeiende invloed op de wereldwijde verlichtingsmarkt, maar toont ook het succes aan van haar internationale strategie voor slimme verlichtingstechnologie.

Tuya's verlichtingstechnologie wint van Firefly

Naarmate detectie- en AI-technologieën volwassener worden, evolueren de eisen in de overzeese verlichtingsmarkt, vooral in commerciële omgevingen. Internationale bedrijven geven nu niet alleen prioriteit aan verlichtingseffecten, maar ook aan energiebesparing en efficiënt onderhoud van verlichtingsapparatuur om de gebruikerservaring en operationele efficiëntie te verbeteren.

Als antwoord op deze hoge eisen zocht Firefly naar slimme connectiviteitstechnologie die de stabiliteit van de apparatuur in binnen- en buitenomgevingen kon garanderen. Door gebruik te maken van de slimme verlichtingsoplossingen van Tuya, helpt Firefly zijn klanten om energiekosten te besparen, workflows te stroomlijnen en duurzame ontwikkeling te bereiken.

Na uitgebreide tests was Firefly onder de indruk van de ongeëvenaarde prestaties van Tuya's slimme commerciële verlichtingsoplossing. Firefly was aanvankelijk sceptisch over draadloze oplossingen in grote buitenlocaties vanwege eerdere ervaringen met inconsistente connectiviteit, maar was aangenaam verrast door de robuuste en betrouwbare connectiviteit van Tuya. De compatibiliteit van de oplossing met bekabelde DALI- en KNX-systemen bevestigde de beslissing om samen te werken.

In een reactie op deze samenwerking, zei Frank Visser, CEO van Firefly: "De commerciële verlichtingsoplossing van Tuya onderscheidt zich door de uitzonderlijke connectiviteitsmogelijkheden. Door krachten te bundelen met Tuya hebben we ons productaanbod aanzienlijk versterkt en een nieuwe standaard gezet voor intelligentie op de Europese markt. Dit is een cruciale stap in het realiseren van onze ambities voor duurzame architectonische ontwikkeling. Samen zetten we ons in om productinnovatie te stimuleren en nieuwe zakelijke kansen te benutten."

Tuya's oplossing helpt Firefly bij het overwinnen van zakelijke uitdagingen

Te midden van de escalerende wereldwijde vraag van klanten biedt de slimme commerciële verlichtingsoplossing van Tuya Firefly veelzijdige technische ondersteuning. Op het gebied van hardware biedt Tuya Firefly een uitgebreid hardware-ecosysteem en TSCC hardware kwaliteitscertificeringsdiensten. Hierdoor kan Firefly zijn assortiment slimme producten efficiënt uitbreiden en tegelijkertijd de kwaliteit van zijn kernhardware-aanbod waarborgen, zodat de slimme transformatie van zijn klanten effectief wordt vergemakkelijkt.

Aan de softwarekant voorziet Tuya Firefly van een professioneel, slim verlichtingscontrolesysteem. Hiermee kunnen Firefly-klanten de verlichtingsregeling visualiseren, het energieverbruik en de apparaten beheren en intelligent bouwen in verschillende gebieden. Dit maakt het werk efficiënter en levert een belangrijke reductie van het energieverbruik op.

Dankzij Tuya's slimme commerciële verlichtingsoplossing, heeft de verlichtingstechnologie van Firefly enorm aan kwaliteit gewonnen. Het systeem blinkt uit in verschillende verlichtingsscenario's en speelt precies in op de complexe en uiteenlopende verlichtingsbehoeften van klanten dankzij de grote flexibiliteit en uitstekende prestaties.

Firefly's uitzonderlijke verlichtingstechnologie was bijvoorbeeld prominent te zien op Golfclub Delfland in Nederland, de enige volledig slim verlichte PAR 3 golfbaan in Europa.

De uitgestrekte buitengolfbaan Delfland had te maken met beperkingen in het gebruik in de winter door het ontbreken van nachtverlichting. Om dit aan te pakken, kreeg Firefly de opdracht om verlichtingsoplossingen te leveren. Het gebrek aan kabels en de problemen met de dekking van Wi-Fi- of Zigbee-netwerken vormden echter aanzienlijke obstakels voor het inzetten van verlichtingsapparatuur.

In samenwerking met Tuya ontwikkelde Firefly op Cat.M gebaseerde slimme controllers die een kosteneffectieve retrofit van de golfbaan mogelijk maakten. Deze controllers brachten stabiele en naadloze verbindingen tussen verlichtingsarmaturen tot stand en ondersteunden functies zoals planning, regeling van zonsopgang tot zonsondergang, dimmen en scèneschakeling. Door elke verlichtingsarmatuur met de cloud te verbinden, is realtime monitoring en uniform beheer mogelijk. Klanten hebben direct toegang tot informatie over lichtgebruik, energieverbruik en eventuele afwijkingen, zodat eventuele problemen snel zijn opgelost.

Naast de robuuste en betrouwbare connectiviteitstechnologie heeft Firefly ook zijn circadiane verlichtingsmogelijkheden aanzienlijk verbeterd. In totaal kregen 50 scholen in meerdere projecten in Europa een comfortabele verlichtingsomgeving. Door het aanbod van een geïntegreerde circadiane verlichtingsstrategie op cloudbasis en lokaal niveau, kunnen de armaturen van de scholen op effectieve wijze menselijke activiteit detecteren, waarbij een slimme verlichtingsregeling tot stand komt. Ondertussen hebben bewoners door het dimmen van licht op meerdere niveaus in verschillende openbare ruimten verschillende verlichtingsopties. Nog belangrijker is dat de armaturen, door de aanpassing van parameters zoals helderheid en kleurtemperatuur, het natuurlijke verloop van licht van zonsopgang tot zonsondergang nabootsen. Dit beschermt effectief de visuele gezondheid van docenten en leerlingen.

Om aan de huidige eisen te voldoen, moet verlichting ook energiezuinig zijn. De slimme commerciële verlichtingsoplossing van Tuya bevat AI-adaptieve algoritmes die effectief inspelen op de energiebesparingseisen van Firefly's klanten. Een voorbeeld hiervan is een accountantskantoor in Nederland. Met meer dan 200 kleine afdelingen en vergaderzalen streefde het bedrijf naar maximale energiebesparing. De vele ramen die het interieur overspoelden met natuurlijk licht, in combinatie met de hoge bezettingsgraad, vormden echter een grote uitdaging voor de sensor- en verlichtingsintegratie van Firefly.

Om deze uitdaging te overwinnen, maakte Firefly gebruik van Tuya's AI-adaptief algoritme in combinatie met microgolfbewegingssensoren en omgevingslichtsensoren. Deze nauwkeurige aanpak berekent de optimale lichtvertragingstijd op basis van frequentie, die door het AI-algoritme wordt aangepast naar perioden en bezettingsgegevens. Wanneer de vertragingstimer afloopt zonder dat er menselijke beweging wordt waargenomen, schakelt het systeem de verlichting automatisch uit, wat bijdraagt aan de energiebesparing van het bedrijf.

Onlangs zijn Firefly en Tuya een nieuwe samenwerking aangegaan, waardoor Firefly uitgebreide ondersteuning kan bieden aan Europese installateurs die geïnteresseerd zijn in slimme gebouwoplossingen. Dit partnerschap stelt Firefly in staat om een volledig scala aan diensten te leveren, waaronder productontwikkeling en levering, inbedrijfstelling, installatie, advies en financiering.

De geslaagde overzeese toepassing van Tuya's slimme commerciële verlichtingsoplossing benadrukt zijn formidabele technische capaciteiten in de verlichtingssector. Diepgaande samenwerkingen met overzeese bedrijven zoals Firefly verbeteren niet alleen Tuya's penetratie in de wereldwijde markten, maar genereren ook meer internationale zakelijke kansen. In de toekomst zal Tuya zijn sterke punten blijven uitbuiten, voortdurende innovatie en ontwikkeling in slimme verlichtingstechnologie stimuleren en de wereldwijde uitbreiding van meer ondernemingen ondersteunen om samen vorm te geven aan een betere toekomst.

Neem voor meer informatie of om gebruik te maken van deze aanbiedingen, contact op met Firefly of Tuya via firefly.online.