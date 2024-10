UBQ Materials ontvangt een subsidie van € 5 miljoen uit het Just Transition Fund

De subsidie zal gebruikt worden om de efficiëntie en duurzaamheid van UBQ's productielocatie in Nederland te verbeteren en verdere productontwikkeling te ondersteunen om aan aanvullende marktbehoeften te voldoen

BERGEN OP ZOOM, Nederland, 30 september 2024 /PRNewswire/ -- UBQ Materials, wereldwijde fabrikant van geavanceerde materialen gemaakt van afval, heeft vandaag aangekondigd dat het een subsidie van € 5 miljoen heeft ontvangen van het Just Transition Fund (JTF).

Het JTF draagt bij aan de overgang naar een Klimaatneutraal Europa. Het hoofddoel is om regio's die sterk afhankelijk zijn van inkomsten en werkgelegenheid uit fossiele brandstoffen op een rechtvaardige gelijkwaardige manier versneld een energietransitie in te laten gaan. Een transitie die rekening houdt met de sociale- en economische aspecten en de milieueffecten.

UBQ gaat de subsidie gebruiken om de efficiëntie en duurzaamheid van haar productielocatie in Bergen op Zoom te verbeteren. De fabriek kan jaarlijks 104.600 ton ongesorteerd huishoudelijk afval om te zetten in 80.000 ton UBQ™, een biobased thermoplastisch composiet dat de uitstoot van broeikasgassen verwijdert, de behoefte aan conventionele kunststoffen vermindert en de winning van natuurlijke hulpbronnen minimaliseert.

"De innovatieve technologie van UBQ zet ongesorteerd huishoudelijk afval dat anders op afvalstortplaatsen of verbrandingsovens zou zijn beland, om in een nieuw biobased thermoplastisch composiet dat traditionele kunststoffen vervangt in duurzame en semi-duurzame toepassingen", zegt Gerwin Drent, Finance Manager bij UBQ Materials en projectleider voor de JTF-subsidieaanvraag. "Deze financiering stelt ons in staat om oplossingen te implementeren die het energieverbruik van de productielocatie handhaven of verlagen en tegelijkertijd de output verhogen, een belangrijke stap voorwaarts voor het bedrijf."

Na het verwijderen van alle resterende mineralen, metalen en glas, breekt het afvalconversieproces van UBQ de organische inhoud af in de basisbouwstenen. Het gepatenteerde proces van UBQ bereikt een maximale temperatuur van 200 graden Celsius, waardoor het energiezuiniger is dan chemische recyclingsystemen die aanzienlijk hogere temperaturen vereisen om nieuwe producten te maken. De productielocatie in Bergen op Zoom draait volledig op lokaal geproduceerde en groene elektriciteit en hergebruikt de warmte die bij de productie is opgewekt. Een deel van de JTF-subsidie wordt door UBQ besteed aan het installeren van een energiemonitoringsysteem. Hierdoor kan UBQ nauwkeuriger beoordelen waar ze energie gaan besparen en hoe de output verhoogd kan worden met gelijkblijvende energieverbruik voor een grotere energie-efficiëntie.

Tegen 2025 zal de locatie in Bergen op Zoom 140 arbeidsplaatsen bieden. En daar zitten ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld met een taalachterstand of fysieke beperking – bij.

Naast het ondersteunen van de duurzaamheids- en efficiëntieprojecten in de vestiging in Bergen op Zoom, zal een gedeelte van de subsidie worden besteed aan het voortzetten van de ontwikkeling van het productportfolio. Eerder dit jaar lanceerde UBQ zijn uitgebreide duurzame productportfolio met onder andere een duurzame additief en materiaalvervangers, die kunnen worden gebruikt in de bouw- en constructiesector, duurzame consumptiegoederen, detailhandel, supply chain en logistiek, en de auto-industrie. UBQ zal zijn productaanbod in deze sectoren blijven uitbreiden om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar duurzame materiaalvervangingen die voldoen aan de prestatie- en duurzaamheidsnormen en een circulaire economie bevorderen.

"De productie van beton en asfalt is een van de grootste vervuilers in de bouwsector", vult Drent aan. "Met onze technologie ontwikkelen we een duurzaam alternatief voor bouwmaterialen, waaronder gemodificeerd bitumen voor dakbedekking. Deze nieuwe materialen, die op grote schaal kunnen worden toegepast, kunnen de uitstoot van broeikasgassen door de industrie aanzienlijk verminderen."

Over UBQ-materials

UBQ Materials sluit de kringloop tussen de ecosystemen van afval en materialen. Door zijn geavanceerde conversietechnologie heeft UBQ Materials een baanbrekend biobased thermoplastisch composiet ontwikkeld, genaamd UBQ™, dat volledig is gemaakt van gemeentelijk huishoudelijk afval, inclusief alle organische en moeilijk te recyclen materialen. UBQ™ is een duurzame plasticvervanger, behoudt beperkte natuurlijke hulpbronnen, voorkomt dat afval naar de stortplaatsen en verbrandingsovens gaat en voorkomt de uitstoot van broeikasgassen. UBQ Materials, een gecertificeerde B Corp, breidt wereldwijd uit om 's werelds grootste bedrijven, gemeenten en consumenten een klimaatpositieve oplossing te bieden voor een circulaire economie. Ga voor meer informatie naar www.ubqmaterials.com.

Contactpersoon voor de media

Stephanie Wakkee

[email protected]

+31 6 57 48 84 56