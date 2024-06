UEFA EURO 2024 gaat van start en de officiële stickercollectie van TOPPS is te koop in alle winkels

De collecties zijn al een paar weken te koop, maar de uitgever van verzamelobjecten heeft alles klaar voor de start van de wedstrijd aanstaande vrijdag

Het is de belangrijkste sportcompetitie na de Wereldcup

Topps lanceert officiële UEFA-collecties met voor het eerst de UEFA EURO 2024 -editie

The Special One' keert terug, Jose Mourinho is officieel merkambassadeur

Het merk zal versterkende marketingcampagnes uitvoeren om de spanning en het plezier van UEFA EURO 2024 naar alle kinderen te brengen via zijn verzamelobjecten.

MADRID en LONDON, 14 juni 2024 /PRNewswire/ -- De UEFA EURO 2024, de belangrijkste sportcompetitie na het WK, begint volgende week vrijdag en de verzamelindustrie is er klaar voor. Topps, onderdeel van de Fanatics Collectibles-groep, een toonaangevend uitgever van verzamelobjecten, is de officiële leverancier van ruilkaarten en stickers voor UEFA EURO 2024™ en biedt het grootste assortiment tot nu toe.

Met de hulp van een geweldige manager, José Mourinho, ook wel bekend als "The Special One," heeft het bedrijf een grappige marketingcampagne ontworpen. Hierin gebruikt de beroemde coach zijn motiverende vaardigheden en charismatische persoonlijkheid om Topps-werknemers naar hun topprestaties te leiden. Hij is in het gezelschap van bekende internationale contentmakers zoals Jeremy Lynch van F2 (UK), Omar Amoum (Italië) en Knossi, Aaron Troschke en PushDich TCG (Duitsland), die ook een korte gastrol spelen.

Er werden twee collecties gelanceerd: de Match Attax-kaartencollectie en de traditionele Stickers-collectie, inclusief een groot aantal speciale kaarten en stickers die nog nooit eerder zijn gezien in een UEFA EURO-collectie. Met een breed scala aan producten, waaronder enveloppen, albums, verzamelblikken en speciale producten met toernooi-updates, hebben verzamelaars de meest gedetailleerde en informatieve collecties in de geschiedenis van de UEFA EURO. Alle producten zijn nu te vinden in kiosken, warenhuizen, speciaalzaken, videogames en buurtwinkels, maar ook op de website van het bedrijf, Topps.com.

UEFA Euro 2024 is een evenement dat de aandacht trekt van miljoenen kijkers over de hele wereld. Met een gemiddelde van meer dan 10 miljoen mensen per wedstrijd wordt deze editie een van de best bekeken in de geschiedenis van het toernooi.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2437950/Topps_The_Special_One_Jose_Mourinho.jpg