uKeg van GrowlerWerks komt naar Europa om ambachtelijk bier fris, koel en bruisend te houden

"Wij zijn verheugd dat wij uKeg kunnen delen met nog meer bierliefhebbers met deze vooruitstrevende bieruitrusting in de EU," zei Shawn Huff, medeoprichter van GrowlerWerks. "Het team van Brouwland bestaat uit ondernemende bierdeskundigen die gaan voor innovatie en kwaliteit, waarden die wij met hen delen."

Vele populaire brouwerijen in de EU hebben een biertap. Een rapport van een vereniging van onafhankelijke brouwers toont dat ongeveer een derde van de kleine brouwerijen nu ook een biertap bar hebben. En een recent verhaal in The Guardian onderstreept dat de tap bars van brouwerijen even belangrijk worden als de lokale kroeg. Europeanen houden van onafhankelijk, lokaal bier en nu is er de uKeg zodat ze tapbier kunnen meenemen, fris houden en delen met vrienden en familie.

Om te voorkomen dat een goede micro brouw slecht wordt, kwamen drie ambachtelijke bierliefhebbers met een ingenieursprobleem samen in Portland, Oregon en ontworpen ze de uKeg, een bierkruik onder druk die ervoor zorgt dat het bier niet in contact komt met zuurstof en dat het bier een perfect koolzuurgehalte behoudt van de eerste tot de laatste druppel. De voordelen van de uKeg zijn gebaseerd op zijn gemakkelijk te gebruiken regelingsdop, zijn goedkoop, voor voedsel geschikt CO2-patroon, gecombineerd met een vacuüm geïsoleerde houder van roestvrijs staal. Het is een miniatuurvat dat in de ijskast past, er leuk uitziet in de eetkamer en overal kan worden meegenomen. Voorts is de uKeg een perfect feestgeschenk voor de bierliefhebbers in uw leven.

"Bier brengt mensen samen," zei Huff. "Wij kijken ernaar uit om onze liefde voor de ambachtelijke bierervaring tussen twee continenten te delen."

Ons programma om zelf de uKeg te zien en mogelijks een gratis uKeg te winnen:

29 november - uKeg demonstratie bij Craft & Draft in Amsterdam, NL , 17:00 - 21:00

30 november - uKeg bezoekt De Koninck brouwerij in Antwerpen, BE , 13:00 - 18:00

1 december - uKeg heeft plezier in Liquorette in Londen, VK , 15:00 - 20:00

