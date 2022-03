Deze verordeningen omvatten onder meer de VN-verordening Nr. 155 ( UN R155 ), die betrekking heeft op cyberveiligheid en vereist dat aangesloten voertuigen een gecertificeerd managementsysteem voor cyberbeveiliging (CSMS) hebben, en de VN-verordening Nr. 156 ( UN R156 ), die betrekking heeft op het managementsysteem voor software-updates (SUMS) voor aangesloten voertuigen. De goedkeuring door RDW van de naleving door een voertuig van de VN R155 en VN R156 is ook van toepassing op alle 27 landen van de Europese Unie en 37 landen over de hele wereld, waaronder Australië, Japan, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk.

Het CSMS-kader dient als een systematische en op risico gebaseerde aanpak die organisatieprocessen, verantwoordelijkheden en bestuur definieert om risico's die verband houden met cyberdreigingen van voertuigen te beheren. Het Software-Update managementkader definieert systematische controle en naleving van gevestigde richtlijnen, om ervoor te zorgen dat een software-update de veiligheid van het voertuig niet vermindert.

"RDW werkt al vele jaren nauw met UL samen, waaronder de voorbereiding van de VN-verordeningen R155 en R156 van de Economische Commissie voor Europa voor cyberbeveiliging en software-updates en de norm ISO/SAE 21434 voor de industrie voor cyberbeveiliging in de auto-industrie", aldus Gerard Doll, directeur van Vehicle Regulation and Vehicle Admission bij RDW. "UL levert expertise uit andere ecosystemen met een aanzienlijk beveiligingsbeheer, dat als internationaal multi-stakeholder en informatietechnologie en operationele technologie combineert, vergelijkbaar met de auto-industrie. Wij zijn verheugd dat wij de deskundigheid van UL kunnen blijven inzetten om ervoor te zorgen dat alle verbonden voertuiginnovaties, die op de Nederlandse wegen worden geïntroduceerd, dit op een veilige manier doen."

UN R155 en UN R156, gericht op software-updates en software-update managementsystemen, zijn goedgekeurd door het internationaal Forum voor de harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen van de VN/ECE en richten zich op cyberbeveiliging en software-updates voor voertuigen door het vaststellen van duidelijke prestatie- en auditvereisten voor autofabrikanten. Ze vereisen de tenuitvoerlegging van maatregelen op vier verschillende gebieden:

Het beheren van cyberrisico's van voertuigen

Het beveiligen van voertuigen door het ontwerpen en beperken van risico's binnen de waardeketen

Het opsporen en reageren op veiligheidsincidenten binnen het wagenpark

Het leveren van veilige en beveiligde software-updates en het garanderen dat de veiligheid van het voertuig niet in het gedrang wordt gebracht, waardoor een wettelijke basis wordt geïntroduceerd voor Over-the-Air (OTA) updates van software op het voertuig.

Met meer dan 500 internationale beveiligingsexperts werkt UL met klanten over de hele wereld met toonaangevende werkkennis van normen en best-practices voor de automobielindustrie. De vertegenwoordigers van UL zijn als deelnemers en adviseurs werkzaam op het gebied van kernnormengroepen en sectorconsortia, zoals de Internationale Organisatie voor Normalisatie, het internationaal Forum van de Verenigde Naties voor de harmonisatie van voertuigvoorschriften en meer. UL heeft ook uitgebreide expertise op het gebied van cyberbeveiliging met een internationaal netwerk van Internet of Things (IoT) en Operational Technology (OT) -beveiligingslaboratoria, -beveiligingsexperts en -adviseurs met gespecialiseerde expertise op het gebied van wereldwijde beveiligingsnormen, kaders en best-practices voor het automotive-ecosysteem.

"Door de verwachtingen van de consument te verhogen, worden autofabrikanten en hun leveranciers ertoe aangezet om de innovatiesnelheid te transformeren en te verhogen, terwijl ze vertrouwen opbouwen en behouden. Automotive- en mobiliteitsbedrijven begrijpen dat ze moeten innoveren om concurrerend te blijven", aldus Chante Maurio, vice-president en algemeen directeur van UL's Identity Management and Security group. "Met de stijgende verwachtingen op het gebied van connectiviteit, interoperabiliteit, transparantie en veiligheid, gecombineerd met een snelle vooruitgang in elektrische en autonome voertuigen, moeten ze veilige en beveiligde innovaties creëren die consumenten kunnen vertrouwen. Hoewel deze kansen en uitdagingen enorm zijn, zijn we bij UL vereerd om een rol te spelen in het stimuleren van hun succes en om de samenwerkingsrelaties met RDW en andere regelgevers, goedkeuringsinstanties en de auto-industrie voort te zetten voor een veiligere en meer beveiligde wereld."

