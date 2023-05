UNICEF en Flexport.org sluiten partnerschap voor wereldwijde humanitaire hulpverlening

Samenwerking stelt UNICEF in staat meer essentiële hulpgoederen bij kinderen te krijgen en te onderzoeken hoe logistieke knelpunten bij humanitaire hulpverlening kunnen worden aangepakt.

AMSTERDAM en SAN FRANCISCO, 24 mei 2023 /PRNewswire/ -- Het United Nations Children's Fund ( UNICEF ) en Flexport.org , de CSR-tak van Flexport, een leider in wereldwijde supply chain-technologie, zijn een nieuwe samenwerking aangegaan om de toegang tot humanitaire hulp en logistiek wereldwijd te verbeteren. Daarnaast onderzoeken beide organisaties of zij ook op andere gebieden kunnen samenwerken om de levering van humanitaire hulp effectiever, efficiënter en duurzamer te maken. Flexport zal in het kader van een driejarige samenwerking de logistieke programma's van UNICEF ondersteunen. Verder zullen UNICEF en Flexport hun gezamenlijke expertise combineren en globale netwerken inzetten om kinderen en hun families over de hele wereld te helpen.

Deze aankondiging bouwt voort op de bestaande samenwerking tussen UNICEF en Flexport.org. Deze begon in 2021 en heeft ertoe bijgedragen dat kinderen en hun families in Afghanistan, Tsjaad, Ethiopië, Pakistan, Oekraïne, Venezuela en Jemen toegang kregen tot essentiële goederen en diensten. In de afgelopen twee jaar heeft Flexport.org ondersteund bij de levering van meer dan 500.000 kilo aan essentiële goederen voor de wereldwijde humanitaire hulpverlening van UNICEF. Dankzij de samenwerking heeft Flexport nu al voor meer dan 2 miljoen dollar aan transport ter beschikking gesteld. Dit omvat kant-en-klaar therapeutisch voedsel, spuiten voor vaccinaties, WASH (water, sanitair en hygiëne)-benodigdheden, luiers, dekens en watertanks, maar ook het aanvullen van voorraden en temperatuur gecontroleerde opslag.

Dankzij de nieuwe samenwerking zal UNICEF de humanitaire hulp over de hele wereld kunnen versterken aan de hand van vier pijlers:

In-kind transport van goederen die wereldwijd door UNICEF worden verscheept via lucht-, zeevracht of land transport tijdens humanitaire crises en ter ondersteuning van de programma's en prioriteiten van UNICEF.

van goederen die wereldwijd door UNICEF worden verscheept via lucht-, zeevracht of land transport tijdens humanitaire crises en ter ondersteuning van de programma's en prioriteiten van UNICEF. Logistieke noodoplossingen , waaronder opslagdiensten, op maat gemaakte logistieke ondersteuning en gerichte expertise als de situatie daarom vraagt.

, waaronder opslagdiensten, op maat gemaakte logistieke ondersteuning en gerichte expertise als de situatie daarom vraagt. Duurzame supply chain-oplossingen om de ecologische, sociale en economische impact van logistiek te verminderen.

om de ecologische, sociale en economische impact van logistiek te verminderen. Strategische supply chain-planning om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die de toegang tot essentiële voor pm raden op de moeilijkst bereikbare plaatsen verbeteren.

"Efficiënte, gestroomlijnde logistiek is cruciaal voor wereldwijde humanitaire hulpverlening", zegt Kristen Dohnt, leider van Flexport.org. "We zijn verheugd om samen te werken met UNICEF en onze gezamenlijke expertise te benutten om logistieke knelpunten het hoofd te bieden en de levering van humanitaire hulpgoederen naar kinderen in nood te verbeteren, met name in afgelegen en lastig te bereiken locaties."

"Supply chains komen onder intense druk te staan tijdens noodsituaties" aldus Etleva Kadilli, directeur van de wereldwijde bevoorrading en logistieke operaties van UNICEF. "Dit partnerschap met Flexport.org zal UNICEF helpen knelpunten aan te pakken en levensreddende voorraden snel te leveren aan kinderen en hun gemeenschappen in tijden van crisis. We zijn dankbaar voor de steun en samenwerking van Flexport.org om supply chain- en logistieke oplossingen te vinden zodat geen enkel kind achterblijft."

Over Flexport.org

Flexport.org - de CSR-tak van Flexport - is opgericht om de logistiek te optimaliseren voor sociale en ecologische doeleinden. Dit gebeurt door samen met betrouwbare internationale hulporganisaties en non-profitorganisaties hulpgoederen te leveren daar waar ze nodig zijn. Daarnaast helpt Flexport.org organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen met meer gemak en tegen lagere kosten. Sinds 2016 heeft Flexport.org meer dan 9,5 miljoen kilo aan hulpgoederen geleverd aan meer dan 70 landen. Daarnaast heeft het bedrijf meer dan 1.500 pakketten met humanitaire hulpgoederen geleverd aan 108 miljoen mensen, gefinancierd door Flexport.org Fund. En meer dan 300 bedrijven hebben met Flexport.org hun CO2-uitstoot gecompenseerd.

Over UNICEF

UNICEF werkt op enkele van de moeilijkste plaatsen ter wereld om de meest kansarme kinderen te bereiken. In meer dan 190 landen en gebieden wereldwijd werken we voor elk kind om te bouwen aan een betere wereld voor iedereen. Volg UNICEF op Twitter , Facebook , Instagram en YouTube .

*UNICEF is niet verbonden aan een merk, bedrijf, product of dienst.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1738954/Flexport_Logo.jpg

SOURCE Flexport, Inc.