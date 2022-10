Univar Solutions breidt distributieovereenkomst met Arkema in Europa uit

De overeenkomst omvat organische peroxiden voor klanten van rubber- en kunststofadditieven in België, Frankrijk en Turkije

DOWNERS GROVE, Ill., 27 okt 2022 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" of "het Bedrijf"), wereldwijd een toonaangevende leverancier van oplossingen voor gebruikers van speciale ingrediënten en chemicaliën, heeft vandaag bekendgemaakt zijn vergunning met Arkema te hebben uitgebreid om vanaf 1 januari 2023 zijn verknopende, organische peroxiden in België, Frankrijk, en Turkije te gaan distribueren. De nieuwe overeenkomst vormt een aanvulling op het bestaande distributiepartnerschap van de bedrijven dat momenteel klanten van rubber- en kunststofadditieven bedient in verknopende markten van Portugal en Spanje.

"We zijn verheugd om onze relatie met Arkema uit te breiden en klanten in heel Europa beter van dienst te kunnen zijn. Door onze samenwerking te versterken en deze organische peroxide-oplossingen naar een verscheidenheid van hoogwaardige, veeleisende industrieën te brengen, bewijzen we voor klanten een waardevolle partner te zijn en voor leveranciers een betrouwbare partner", aldus Chris Fitzgerald, global vice president, CASE, rubber- en kunststofadditieven voor Univar Solutions. "We zijn ervan overtuigd dat klanten zullen profiteren van onze wereldwijde aanwezigheid die ons de mogelijkheid biedt om samen te werken met leveranciers die zich ook sterk maken voor het opzetten van een duurzamere toeleveringsketen, terwijl we onze focus op specifieke middelen voor de rubber- en kunststofmarkten uitbreiden door sterke lokale en technische ondersteuning en gerichte commerciële uitvoering."

Luperox® en Retic® van Arkema zijn organische peroxiden die voor de productie en voor de exploitatie van industriële installaties gebruikt worden. Ze zijn essentieel voor het verknopen van rubber en elastomeren om hun mechanische sterkte en weerstand tegen chemicaliën en weersinvloeden te vergroten. Deze reeksen organische peroxiden kunnen bijdragen aan een hogere productiviteit, lagere productiekosten en een geoptimaliseerde kwaliteit van gesynthetiseerde kunststoffen (thermoplastisch en thermohardend).

Romuald de Haut de Sigy, groepsvoorzitter Functional Additives bij Arkema, voegde toe: "Ik was onder de indruk van de teams bij Univar Solutions; hun dynamiek, structuur, professionaliteit en marktkennis dienen als een solide basis voor strategie en groei. Ik kijk uit naar de synergiën die deze samenwerkingvoor zowel onze bedrijven als onze gewaardeerde klanten zal brengen."

Ga naar univarsolutions.com/rubber-and-plastic-additives voor meer informatie over het bevorderen van innovatie en duurzame oplossingen voor rubber- en kunststofadditieven.

Over Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) is wereldwijd een toonaangevende distributeur van grondstoffen en speciale chemicaliën en ingrediënten, en vertegenwoordigt een eersteklas portfolio van 's werelds toonaangevende producenten. Met de grootste particuliere transportvloot en het grootste aantal technische verkopers in deze bedrijfstak, de ongeëvenaarde logistieke expertise, de gedegen kennis van afzetmarkt en regelgeving, de ontwikkeling van formuleringen en recepten, en toonaangevende digitale tools, is het bedrijf goed gepositioneerd om op maat gemaakte oplossingen en diensten met toegevoegde waarde aan een breed scala aan markten, industrieën en toepassingen te bieden. Tijdens het vervullen van zijn doel om samenlevingen gezond, gevoed, schoon en veilig te houden, zet Univar Solutions zich in om klanten en leveranciers te helpen innoveren en zich te concentreren op samen groeien. Ga voor meer informatie naar univarsolutions.com .

Over Arkema

Arkema, 's werelds grootste producent van bis-peroxide met zijn merken Luperox®, Vulcup® en Retic®, heeft een geïntegreerde productieketen in Europa en de Verenigde Staten, van de werkzame stof met zijn vestigingen in Spinetta, Italië en Franklin, Virginia, tot formulering met zijn expertisecentrum in de gemeente Agnani (Italië) en meerdere formuleringslocaties in de Verenigde Staten, Brazilië, India en het Verre Oosten.

