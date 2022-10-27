Univar Solutions, Avrupa'da Arkema ile Dağıtım Anlaşmasını Genişletti

Anlaşmada Belçika, Fransa ve Türkiye'deki kauçuk ve plastik katkı maddesi müşterileri için organik peroksitler yer alıyor

DOWNERS GROVE, Illinois, 28 Ekim 2022 /PRNewswire/ -- Özel bileşen ve kimyasal kullanıcıları için önde gelen küresel çözüm sağlayıcılarından biri olan Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" veya "Şirket"), bugün Şirketin 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere Belçika, Fransa ve Türkiye'de çapraz bağlı organik peroksitlerini dağıtmak için Arkema'ya verdiği yetkiyi genişlettiğini duyurdu. Yeni anlaşma, şirketlerin şu anda Portekiz ve İspanya'nın çapraz bağlantı pazarlarındaki kauçuk ve plastik katkı maddesi müşterilerine hizmet veren mevcut dağıtım ortaklığına ekleniyor.

Univar Solutions Expands Distribution Agreement with Arkema in Europe

Univar Solutions CASE, Kauçuk ve Plastik Katkı Maddeleri Küresel Başkan Yardımcısı Chris Fitzgerald şunları söyledi: "Arkema ile ilişkimizi genişletmek ve Avrupa'daki müşterilere daha iyi hizmet vermek bizi heyecanlandırıyor. İşbirliğimizi güçlendirerek ve bu organik peroksit çözeltilerini çeşitli yüksek performanslı ve talepkâr sektörlere sunarak, müşterilere değerli bir ortak ve tedarikçilere güvenilir bir ortak olduğumuzu kanıtlıyoruz." "Müşterilerimizin daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmayı taahhüt eden tedarikçilerle işbirliği yapma imkanını bize veren küresel ayak izimizden yararlanacağından eminiz ve güçlü yerel ve teknik destek ile odaklanmış ticari uygulama yoluyla kauçuk ve plastik pazarları için özel kaynaklara daha fazla odaklanıyoruz."

Arkema'nın Luperox® ve Retic® ürünleri üretimde ve endüstriyel tesislerin işletilmesinde kullanılan organik peroksitlerdir. Bunlar, kauçuk ve elastomerlerin mekanik güçlerini ve kimyasallara ve hava koşullarına dirençlerini artırmak amacıyla çapraz bağlanması için gereklidir. Bu organik peroksit çeşitleri verimliliğin artmasına, üretim maliyetlerinin azalmasına ve sentezlenmiş plastiklerin (termoplastik ve termoset) kalitesinin en iyi hale getirilmesine katkıda bulunabilir.

Arkema İşlevsel Katkı Maddeleri Grup Başkanı Romuald de Haut de Sigy şunları ekledi: "Univar Solutions'taki ekiplerden etkilendim; dinamizmleri, yapıları, profesyonellikleri ve pazar bilgileri strateji ve büyüme için sağlam bir temel teşkil ediyor. Bu ortaklığın hem şirketlerimize hem de değerli müşterilerimize sağlayacağı sinerjiyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Kauçuk ve plastik katkı maddeleri için yenilikler ve sürdürülebilir çözümler hakkında daha fazla bilgi almak için univarsolutions.com/rubber-and-plastic-additives adresini ziyaret edin.

Univar Solutions Hakkında

Univar Solutions (NYSE: UNVR), dünyanın önde gelen üreticilerinden seçkin bir portföyü temsil eden lider bir küresel ürün ve özel kimyasal ve bileşen distribütörüdür. Sektörün en büyük özel nakliye filosu ve teknik satış gücü, benzersiz lojistik bilgi birikimi, derin pazar ve mevzuat bilgisi, formülasyon ve reçete geliştirme ve önde gelen dijital araçlar ile Şirket, çok çeşitli pazarlara, endüstrilere ve uygulamalara özel çözümler ve katma değerli hizmetler sunacak şekilde iyi bir konumdadır. Univar Solutions, toplumların sağlıklı, beslenmiş, temiz ve güvenli kalmasına yardımcı olma amacını yerine getirirken, müşterilerin ve tedarikçilerin yenilikler sunmasına ve Growing Together (Birlikte Büyüme) ilkesine odaklanmasına yardımcı olmayı taahhüt eder. Daha fazla bilgiye univarsolutions.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Arkema Hakkında

Luperox®, Vulcup® ve Retic® markalarıyla dünyanın lider bis-peroksit üreticisi Arkema; Spinetta, İtalya ve Franklin, Virginia'daki tesisleriyle aktif maddeden, Agnani tesisindeki (İtalya) mükemmellik merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve Uzak Doğu'daki formülasyon atölyeleriyle formülasyona kadar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde entegre bir üretim zincirine sahiptir.

İleriye Dönük İfadeler

Bu basın bülteni, gelecekteki olaylar ve geleceğe yönelik niyetlerimiz, inançlarımız, beklentilerimiz ve tahminlerimizle ilgili belirli ifadeler içermektedir. Bunlar değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 27A Bölümü ve 1934 tarihli Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 21E Bölümü bağlamında tanımlandığı şekliyle "ileriye dönük ifadelerdir". İleriye dönük ifadeler, birçoğu Şirketin kontrolü dışında olabilecek, bilinen ve bilinmeyen risklere ve belirsizliklere tabidir. Bu ileriye dönük ifadeler, fiili sonuçların beklenti ve varsayımlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risk ve belirsizliklere tabidir. Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda bu faktörler ve belirsizlikler hakkında ayrıntılı bir açıklamaya yer verilmiştir. Bu tür ileriye dönük ifadeleri etkileyebilecek olası faktörler arasında şunlar yer almaktadır: COVID-19 salgınının nihai coğrafi yayılımı; COVID-19 salgınının süresi ve şiddeti; COVID-19 salgınının etkisini gidermek veya başka bir şekilde azaltmak için hükümet yetkilileri tarafından atılabilecek adımlar; COVID-19'un küresel ekonomi, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz üzerindeki olası olumsuz etkileri; COVID-19 salgınının işimiz, faaliyetlerimizin sonuçları ve finansal durumumuz üzerindeki genel etkisi; başta endüstriyel üretim ve müşterilerimizin talepleri olmak üzere genel ekonomik koşullardaki diğer dalgalanmalar; üreticilerin iş stratejilerinde veya müşterilerimizin faaliyetlerinde önemli değişiklikler; örneğin rakip konsolidasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkan artan rekabet baskıları; kimyasalların fiyatlandırılmasında, talebinde ve bulunabilirliğinde önemli değişiklikler; borçluluk durumu seviyemiz, borçlanma araçlarımızın getirdiği kısıtlamalar ve gerektiğinde ek finansman sağlama kabiliyetimiz; kapsamlı çevre, sağlık ve güvenlik yasaları ve yönetmelikleri de dahil olmak üzere, tabi olduğumuz geniş yasa ve yönetmelikler yelpazesi; Nexeo Solutions, Inc. dahil olmak üzere satın aldığımız şirketlerin işlerini ve sistemlerini entegre edememe veya bu tür satın almaların öngörülen faydalarını gerçekleştirememe; siber güvenlik olayları dahil olası iş kesintileri ve güvenlik ihlalleri; yeterli işletme sermayesi oluşturamama; ulaşım ve yakıt maliyetlerindeki artışlar ve üçüncü taraf sağlayıcılarla olan ilişkimizdeki değişiklikler; kazalar, güvenlik arızaları, çevresel hasar, ürün kalitesi ve sorumluluk sorunları ve geri çağırmalar; dağıtım ağımızı veya taşıdığımız ürünleri kapsayan büyük veya sistemik teslimat hataları; yeteri düzeyde sigortalı olamayabileceğimiz operasyonel riskler; devam eden davalar ve diğer yasal ve düzenleyici riskler; uluslararası operasyonlarla ilgili zorluklar; faiz oranı ve kur dalgalanmalarına maruz kalma; şerefiyenin potansiyel değer düşüklüğü; satın almalar, girişimler ve stratejik yatırımlar ile ilgili yükümlülükler; emeklilik planlarımızı ve çok sayıda işverenin dahil olduğu emekli aylıklarını etkileyen olumsuz gelişmeler; iş gücümüzün sendikalı kısmıyla ilişkili iş kesintileri; ve Şirketin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu dosyalarda açıklanan diğer faktörler. Bu basın bülteninde sunulan ileriye dönük bilgilerin gelecekteki olaylar veya sonuçların garantisi olmadığı ve fiili olayların ya da sonuçların bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük bilgilerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusuna dikkatinizi çekeriz. Buna ek olarak, ileriye dönük ifadeler genellikle "olabilir", "planlamak", "uğraşmak", "olacak", "beklemek", "amaçlamak", "tahmin etmek", "öngörmek", "inanmak" veya "devam etmek" ya da bunların olumsuzu veya varyasyonları gibi ileriye dönük terminoloji veya benzer bir terminoloji kullanımıyla tanımlanabilir. Burada sunulan her türlü ileriye dönük bilgi sadece bu basın bülteninin tarihi itibarıyla geçerlidir ve Şirket, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, varsayımlardaki değişiklikleri, öngörülmeyen olayların meydana gelmesini veya başka türlü durumları yansıtmak için ileriye dönük herhangi bir bilgiyi güncelleme veya revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.

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SOURCE Univar Solutions Inc.