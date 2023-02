Universal Energy Facility subsidieert zonne-energieprojecten in heel Nigeria, helpt het MKB en bespaart daarmee duizenden tonnen CO2-uitstoot per jaar

Als onderdeel van een programma ter ondersteuning van het Nigeria Energy Transition Plan, worden bedrijven gefinancierd voor projecten die met schone energie te maken hebben

LAGOS, Nigeria, 23 februari 2023 /PRNewswire/ -- De Universal Energy Facility (UEF), een op resultaten gebaseerde financieringsfaciliteit die door Sustainable Energy for All beheerd wordt, heeft aangekondigd subsidies te zullen gaan verstrekken aan bedrijven die zich met hernieuwbare energie bezighouden en die een aanvraag hebben ingediend om voor hun projecten voor financiering in aanmerking te komen als onderdeel van het Stand-alone Solar for Productive Use-programma van de faciliteit in Nigeria.

Mini-grid constructed in Madagascar with support from the Universal Energy Facility.

Deze bedrijven beginnen nu met de bouw van hun voorgestelde projecten voor zonne-energieprojecten met als gemeenschappelijk doel om bedrijven en diensten op een schone, betaalbare en betrouwbare elektriciteitsbron aan te sluiten.

Deze projecten zullen in de meeste staten van Nigeria worden uitgevoerd en binnen de komende 12 maanden worden voltooid. Na de voltooiing van deze projecten zullen ongeveer 3.500 bedrijven, markten, winkelcentra, koelhuizen, klinieken, scholen en andere productieve toepassingen die de economische activiteiten en de infrastructuur van de lokale bevolking ondersteunen hierop aangesloten zijn.

Als op zichzelf staande zonne-energieprojecten zullen ze de behoefte verlichten van bedrijven en diensten die nu voor hun energiebehoefte afhankelijk zijn van fossiele brandstof die duur en vervuilend is. De UEF schat dat jaarlijks ongeveer een equivalent van 5.400 ton CO 2 zal worden bespaard als alle voorgestelde projecten zijn voltooid.

"Met dit programma in Nigeria zal de Universal Energy Facility aantonen welke kracht duurzame energie kan hebben voor lokale economische ontwikkeling en de inspanningen om de klimaatverandering een halt toe te roepen", aldus Damilola Ogunbiyi, CEO en speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor Sustainable Energy for All. "Zonne-energieprojecten die door de faciliteit worden ondersteund, zullen bedrijven voorzien van schone en betaalbare elektriciteit om hen te helpen fossiele brandstoffen te vervangen, als bedrijf te groeien en werkgelegenheid te creëren."

Vorig jaar lanceerde de regering van Nigeria haar Energy Transition Plan (energietransitieplan), waarin staat hoe het land tegen 2030 gezorgd heeft dat alle Nigerianen toegang tot schone energie zullen hebben en hoe het land tegen het midden van de eeuw emissievrij zal zijn, evenals de financiering die nodig is om deze doelen te bereiken. Het UEF draagt financieel bij aan de doelstellingen van het plan voor de energiesector door subsidies te verstrekken die bedrijven kunnen gebruiken om extra financiering voor schone energie aan te trekken.

"De Universal Energy Facility zal subsidies verstrekken om bedrijven op het gebied van zonne-energie in staat te stellen hun activiteiten uit te breiden naar kleine en middelgrote ondernemingen in heel Nigeria, en daarmee extra particulier kapitaal aantrekken", aldus prof. Yemi Osinbajo SAN, vice-president van de Federale Republiek Nigeria. "Projecten die door de Universal Energy Facility worden ondersteund, zullen bedrijven helpen groeien en werkgelegenheid creëren, waardoor ze een belangrijke bijdrage leveren aan ons Energy Transition Plan."

Hon. Goddy Jedy Agba, staatsminister van Energie van de Federale Republiek Nigeria, zei: "Dit Universal Energy Facility-programma laat op praktische wijze zien welke doelgerichte investeringen we in schone energie doen en wat onze algemene doelstelling is om alle Nigerianen toegang tot schone energie te geven."

Sinds augustus 2022 kan men in Nigeria voor financiering via het Stand-alone Solar for Productive Use-programma een aanvraag indienen waarvoor honderden energieontwikkelaars belangstelling hebben getoond.

"Binnen slechts enkele maanden na de opening van dit programma in Nigeria zijn we nu op het punt gekomen dat geselecteerde bedrijven met hun projecten kunnen starten om op schone energie over te stappen", aldus Anita Otubu, Senior Director, Universal Energy Facility. "De Universal Energy Facility bewijst de effectiviteit van op resultaten gebaseerde financiering om de energieontwikkeling snel en op grote schaal een grote impuls te geven."

Simon Harford, CEO, Global Energy Alliance for People and Planet, zei: "De wereldwijde energietransitie moet goed zijn voor zowel de mensheid als onze planeet, moet economische kansen creëren en technologieën verdringen die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) ondersteunt met trots de inspanningen van de Universal Energy Facility om gerichte, landspecifieke oplossingen te bieden in gebieden die het meest worden getroffen door klimaatverandering en waar men nog geen toegang tot schone energie heeft. Het UEF heeft het potentieel om de krachten te bundelen en het voorkeursplatform te worden voor diegenen die in resultaatgerichte financiering geïnteresseerd zijn."

Dit is de eerste subsidieronde in het kader van het Stand-alone Solar for Productive Use-programma in Nigeria. Het UEF heeft nog veel meer levensvatbare projecten geïdentificeerd die in de toekomst voor financiering in aanmerking komen.

Kijk hier voor meer informatie over het Stand-Alone Solar for Productive Use-programma en het UEF.

Over de Universal Energy Facility

De Universal Energy Facility (UEF) is een op resultaten gebaseerde financieringsfaciliteit met meerdere investeerders die opgezet is om conform SDG7 en de Overeenkomst van Parijs de toegang tot schone energie in Sub-Sahara Afrika aanzienlijk te versnellen en op te schalen. Het UEF subsidieert geselecteerd bedrijven om energieoplossingen te implementeren, geverifieerde elektriciteitsaansluitingen voor eindgebruikers te leveren (inclusief kleinschalige elektriciteitsnetten en stand-alone systemen op basis van zonne-energie) en te zorgen voor schone kookoplossingen op basis van vooraf bepaalde normen. De faciliteit wordt beheerd door Sustainable Energy for All (SEforALL) en wordt ondersteund door de Global Energy Alliance for People and Planet, Shell Foundation, The Rockefeller Foundation, Africa Minigrid Developers Association, Power Africa, Good Energies, UKaid, Carbon Trust, IKEA Foundation, het Bundesministerium für Zusammenarbeit und Entwicklung wirtschaftliche, (BMZ), Duitsland en Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

