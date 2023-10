UNLEASH World stelt Fortune 500-bedrijven voor die de toekomst van werk veranderen

Marktleiders en technologieën - van startups tot de Fortune 500-bedrijven - die de wereld van werk veranderen, staan centraal op het evenement

Tot de sprekers behoren senior HR- en bedrijfsleiders zoals Barbara Lavernos, Deputy CEO van L'Oréal, Josh Bersin , oprichter van de JB Academy, Katarina Berg , CHRO van Spotify, Annick de Vanssay, CHRO van Sodexo, alsook de Engelse rugbylegende Jonny Wilkinson CBE

Stelt u zich een toekomst voor waarin de grenzen van HR worden herschikt en het bedrijfsleven ingrijpend verandert. Die toekomst wordt dit jaar werkelijkheid op UNLEASH World 2023. 5000+ HR-leiders uit 100+ landen komen er samen voor de bijeenkomst van het jaar in de sector

LONDEN, 3 oktober 2023 /PRNewswire/ -- UNLEASH, het snelst groeiende HR-evenement in Europa en de VS, keert op 17 en 18 oktober 2023 voor het 11e jaar terug naar Parijs. De topconferentie UNLEASH World, een organisatie van UNLEASH, een wereldwijd digitaal media- en evenementenbedrijf dat zich richt op leiders op het gebied van HR, technologie, leren en rekrutering, is al tien jaar het epicentrum voor HR, rekrutering en selectie, leerexpertise en de invloed van technologie. Dit jaar keert het terug en zal het de transformerende kracht van technologieën zoals AI onderzoeken om de toekomst van werk vorm te geven.

In 12 zalen zullen deelnemers aan UNLEASH World luisteren naar visionaire keynote sprekers, onder wie CEO's van L'Oréal, Aliaxis en Roullier Group, CHRO's van Airbus, Spotify en Sodexo, en rugbylegendes Jonny Wilkinson, CBE en Serge Betsen. Met een divers aanbod aan keynote sprekers, interactieve sessies en netwerkmogelijkheden biedt UNLEASH World baanbrekende inzichten en best practices voor iedereen - van CEO's tot HR-leiders en leidinggevenden.

"UNLEASH is het meest invloedrijke HR-evenement ter wereld, waar deelnemers de kans krijgen om de 'who's who' van enkele van de meest opwindende merken en werkgevers ter wereld persoonlijk te ontmoeten, en dit onder één dak en gedurende twee dagen," aldus Marc Coleman, CEO en oprichter van UNLEASH. "Enorme dank ook aan onze hoofdsponsors die de hartslag van de HR-sector vormen en ervoor zorgen dat UNLEASH het wereldwijde evenement voor HR-leiders is. Enkele namen: AWS, Bob, Deloitte, Eightfold, Phenom, Qualtrics, SAP SuccessFactors, Visier, Workday en Workhuman".

Via keynotes op het hoofdpodium en verdere breakout podia zullen een aantal van de meest dringende onderwerpen aan bod komen, waaronder:

Een exponentiële organisatie creëren in het moderne tijdperk

De adaptieve onderneming - HR-technologie in het tijdperk van AI

Technologie en menselijke harmonie in een hypergeconnecteerde wereld

Veerkracht en heruitvinden als kracht benutten

Beheersen van de verbinding tussen werknemers en het sociale contract in het huidige talentlandschap

Het programma zelf is overladen met topsprekers, onder wie meer dan 200 van de beste sprekers uit de HR-sector:

· Jean-Claude Le Grand, CHRO, L'Oréal

· Katarina Berg, CHRO, Spotify

· Josh Bersin, oprichter en CEO, The Josh Bersin Company

· Natalia Wallenberg, CHRO, Ahold Delhaize

· Salim Ismail, Oprichter, OpenExO

· Anika Grant, CPO, Ubisoft

· Thierry Baril, CHRO, Airbus

· Beatriz Rodriguez, Chief Talent and DEIB Officer, Bayer

· Reza Moussavian, VP van People Products, Zalando

· Maud Alvarez-Pereyre, Chief People & Transformation Officer, LVMH

· Andrew Elston, Global Head, Workforce Strategy Enablement, HSBC

· Laura Hingel, Global Head of Talent & Employer Branding, Christian Dior

· Henrik Hansen, VP Global Head of Integrated People Services, Philips

· Denise King, Vice President, Global Benefits and Payroll, Medtronic

· Artur Nejmark, hoofd HRIS Operations, Volvo Groep

Maak kennis met het UNLEASH World Startup Program: Een echte springplank voor baanbrekende ondernemers op het gebied van HR en de toekomst van werk. UNLEASH is het lanceerplatform voor de toekomst van HR-technologie. Dit platform met grote impact heeft zijn netwerk van startups al een verbazingwekkende €10 miljard aan financiering zien ophalen. De 2023 UNLEASH World Startup Award biedt een ongeëvenaarde kans voor startende bedrijven om door te breken. Deze onderscheiding werd in 2011 in het leven geroepen en is meer dan alleen een trofee: het is een toegangspoort tot financiering en exponentiële groei. Onze laatste vier kampioenen en runner-ups haalden in enkele maanden tijd baanbrekende financiering binnen. Wie wil meedoen aan de award kan hier meer informatie vinden.

Ga voor meer informatie, inclusief de agenda en hoe u zich kunt inschrijven voor het evenement naar https://www.unleash.ai/unleashworld .

Over UNLEASH

UNLEASH is de marktplaats bij uitstek voor human resources en baanbrekende technologieën die de toekomst van werk vormgeven. Het is een essentiële bron van nieuws, analyses en markttrends die organisatieleiders wereldwijd inspireren en kracht geven. UNLEASH is een platform om ideeën te delen die werken, te netwerken en zaken te doen. Het heeft als missie om 's werelds nummer één bestemming en marktplaats te zijn voor leiders op het gebied van human resources, rekrutering en leren wereldwijd. Het hoofdkantoor van UNLEASH is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk, met vestigingen in Europa en de Verenigde Staten.

SOURCE UNLEASH Group