Découvrez les secrets de l'expérience salarié.e dur future selon le CAC40 à UNLEASH World

UNLEASH World revient à Paris les 17 et 18 octobre pour dévoiler les secrets des start-ups et grandes entreprises aux expériences salarié.e.s les plus innovantes

pour dévoiler les secrets des start-ups et grandes entreprises aux expériences salarié.e.s les plus innovantes Plus de 5000 leaders des RH venant de plus de 100 pays pour parler de l'avenir du monde du travail

venant de plus de 100 pays pour parler de l'avenir du monde du travail Des leaders du business et des RH de haut vol, tels que Barbara Lavernos, deputy CEO chez L'Oréal ; Katarina Berg , directrice RH chez Spotify ; Annick de Vanssay, directrice RH chez Sodexo ; Josh Bersin , fondateur de JB Academy ; et les légendes du rugby Serge Betsen et Johnny Wilkinson

LONDON, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- UNLEASH, l'organisateur d'événements RH à plus forte croissance en Europe et aux Etats-Unis, revient à Paris les 17 et 18 octobre prochains pour la dixième édition d'UNLEASH World. Cette année, l'événement se penche sur l'impact des nouvelles technologies, telles que l'IA, sur l'avenir du travail.

UNLEASH World offre un panel de conférences, sessions interactives et opportunités de rencontres sur 12 scènes différentes pour permettre aux visiteurs d'en apprendre plus sur l'avenir du secteur. Cette année, l'agenda inclue des présentations des DG de L'Oréal, Aliaxis, Roullier Group ; mais aussi des directeurs RH d'Airbus, Spotify et Sodexo ; ou encore des légendes du rugby Serge Betsen et Johnny Wilkinson.

Selon Marc Coleman, PDG et fondateur d'UNLEASH : « UNLEASH World est le plus gros événement RH au monde : pendant deux jours, la crème des RH se retrouve sous un même toit pour débattre et créer le monde du travail de demain. Ce n'est possible que grâce à nos sponsors, qui jouent un rôle fondamental dans la transformation du monde des HR et font d'UNLEASH World l'événement indispensable du secteur. Merci à AWS, Bob, Deloitte, Eightfold, Phenom, Qualtrics, SAP SuccessFactors, Visier, Workday et Workhuman de votre soutien. »

Les keynotes et sessions couvriront les sujets phare de l'industrie des RH :

Comment créer une organisation à fort potentiel

Adapter son entreprise : les technos RH et l'âge d'or de l'IA

Harmoniser la tech et le capital humain dans un monde hyperconnecté

Réinventer l'entreprise de demain

Valoriser la connexion avec les salarié.e.s et le contrat social

La liste de speakers inclue de nombreux leaders d'opinion, parmi lesquels :

Jean-Claude Le Grand , CHRO, L'Oréal

, CHRO, L'Oréal Katarina Berg , CHRO, Spotify

, CHRO, Spotify Josh Bersin , fondateur et PDG, The Josh Bersin Company

, fondateur et PDG, The Josh Bersin Company Natalia Wallenberg , CHRO, Ahold Delhaize

, CHRO, Ahold Delhaize Salim Ismail , fondateur, OpenExO

, fondateur, OpenExO Anika Grant , CPO, Ubisoft

, CPO, Ubisoft Thierry Baril , CHRO, Airbus

, CHRO, Airbus Beatriz Rodriguez , Chief Talent and DEIB Officer, Bayer

, Chief Talent and DEIB Officer, Bayer Reza Moussavian , VP of People Products, Zalando

, VP of People Products, Zalando Maud Alvarez-Pereyre, Chief People & Transformation Officer, LVMH

Andrew Elston , Global Head, Workforce Strategy Enablement, HSBC

, Global Head, Workforce Strategy Enablement, HSBC Laura Hingel , Global Head of Talent & Employer Branding, Christian Dior

, Global Head of Talent & Employer Branding, Christian Dior Henrik Hansen , VP Global Head of Integrated People Services, Philips

, VP Global Head of Integrated People Services, Philips Denise King , Vice President, Global Benefits and Payroll, Medtronic

, Vice President, Global Benefits and Payroll, Medtronic Artur Nejmark, Head of HRIS Operations, Volvo Group

Pour cette nouvelle édition, UNLEASH lance aussi l'UNLEASH World Startup Programme, un tremplin pour les entrepreneurs les plus visionnaires du secteur. Ayant déjà levé plus de 10 milliards d'euros pour soutenir son réseau de start-ups, UNLEASH joue déjà un rôle essentiel dans le milieu des start-up RH. Cette année, les start-ups early stage les plus ambitieuses pourront aussi obtenir un 2023 UNLEASH World Startup Award, un trophée qui n'accorde pas seulement une accolade professionnelle mais aussi une passerelle de croissance : les quatre derniers lauréats et finalistes ont notamment obtenu des financements considérables en quelques mois. Pour en savoir plus sur les modalités de participation, merci de vous rendre ici.

Pour plus d'information, l'agenda complet et le lien pour votre accréditation presse, rendez-vous sur https://www.unleash.ai/unleashworld .

A propos d'UNLEASH

UNLEASH est la place de marché phare du milieu des RH et des technos qui transforment l'avenir du travail, et une source essentielle d'informations, analyses de fond et tendances du marché pour les leaders RH dans le monde entier. UNLEASH est une plateforme dédiée au partage d'idées, de contacts et d'affaires, et a pour mission de devenir la destination clé pour toutes les questions liées aux ressources humaines, recrutement et développement de compétences. UNLEASH est basé à Londres, Royaume-Uni et opère à travers l'Europe et les Etats-Unis.

