VAE kondigt Global FoodTech Challenge-prijs ter waarde van $2 miljoen dollar aan om geavanceerde agri-tech-oplossingen aan te trekken

DUBAI, VAE, 4 april 2022 /PRNewswire/ -- De tweede editie van de wereldwijde FoodTech Challenge, die ernaar streeft de volgende golf van technologische innovaties te vinden en die op het punt staat om traditionele landbouwpraktijken efficiënt en duurzaam te transformeren, werd gelanceerd op EXPO2020 Dubai, en onthult vandaag een samengelegde prijzenpot van $2 miljoen dollar.

De wedstrijd is gericht op beginnende start-ups, gaande van internationale universitaire onderzoeksteams tot individuele ondernemers en kleine bedrijven, en nodigt uit tot innovaties met betrekking tot twee cruciale sporen: 'voedselproductie' om de beschikbaarheid en overvloed van voedsel aan te pakken en het verkennen van 'next-gen' voedingsrijke alternatieven, en 'voedselverlies en -verspilling' om duurzaamheid in de voedselvoorzieningsketen en de planeet in bredere zin te waarborgen.

Met een samengelegde prijs van maar liefst $ 2 miljoen dollar krijgen de winnaars de kans om hun bedrijfsmodel binnen de VAE op te schalen, ondersteund met R&D, start-upversnelling, commerciële incentives en mentorschap om winnende concepten van het laboratorium naar de markt te brengen. Er worden toepassingen aangemoedigd van over de hele wereld, met prioriteit voor op agro-tech geconcentreerde landen.

De FoodTech Challenge wordt georganiseerd door het ministerie van Klimaatverandering en Milieu van de VAE en Tamkeen, een entiteit uit Abu Dhabi die samenwerkt met toonaangevende lokale en internationale instellingen om projecten te verwezenlijken die het sociale, culturele en educatieve landschap van de VAE verrijken. Voor deze editie van de wedstrijd worden ze vergezeld door ASPIRE, de programmabeheerpijler van de Advanced Technology Research Council (ATRC), die toezicht houdt op technologiegerelateerde R&D-financiering voor Abu Dhabi en de bredere VAE. Elk spoor wordt ook ondersteund door een lokale pleitbezorger, waarbij ADQ en Silal de partners zijn voor het verhogen van de voedselproductie en Emirates Foundation de partner voor het verminderen van voedselverlies en -verspilling.

Betreffende de lancering zei Hare Excellentie Mariam Almheiri, minister van Klimaatverandering en Milieu: "Het belang van voedselzekerheid is nog nooit zo relevant geweest, met uitdagingen in de toeleveringsketen en klimaatverandering die de wereld zoals we hem kennen, ontwrichten. We staan onder druk om voedsel voor de toekomst te opnieuw te denken, veerkrachtige landbouwpraktijken opnieuw te bedenken en daarbij gebruik te maken van de beste technologische ontwikkelingen. De FoodTech Challenge brengt ons dichter bij het vinden van enkele van die oplossingen en erkent de cruciale rol die innovatie moet spelen bij het aanpakken van onze gedeelde uitdagingen".

Rima Al Mokarrab, voorzitter van Tamkeen, voegde toe: "Reageren op de verreikende langetermijnambities op het gebied van de voedselzekerheid van de VAE vereist gedurfde benaderingen die creatieve ideeën, nieuwe modellen en uitgebreide coördinatie met het wereldwijde agri-tech-ecosysteem bevorderen. De FoodTech Challenge brengt een krachtig consortium van multisectorale partners samen die vooruitgang stimuleren en duurzame, technologiegedreven, commercieel haalbare oplossingen ondersteunen om hier in de VAE te gedijen".

Met een focus op baanbrekende technologieën, zei Zijne Excellentie Faisal Al Bannai, secretaris-generaal van ATRC: "De VAE is momenteel een van de meest opwindende plekken ter wereld als het gaat om innovatie en het benutten van de kracht van geavanceerde technologie om antwoorden te vinden op enkele van de meest urgente problemen van onze samenleving. De FoodTech Challenge is hier opnieuw een fantastisch voorbeeld van, waarbij de VAE gastheer is van de knapste koppen ter wereld, terwijl ze samenkomen om samen te werken, de grenzen te verkennen en de grenzen te verleggen op het gebied van agri-tech."

De wedstrijd wordt bovendien ondersteund door Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Residents Office, The Catalyst Accelerator en Khalifa Fund for Enterprise Development.

De inschrijvingen voor de Challenge blijven open tot juni, wanneer de inzendingen op de shortlist komen en de tien beste teams de kans krijgen om hun businesscases te presenteren tijdens de prijsuitreiking in november. Deelnemers kunnen hun aanvraag indienen via www.foodtechchallenge.com .

Bij de eerste editie van de FoodTech Challenge waren er 437 inschrijvingen uit 68 landen, met winnaars uit Australië, Saoedi-Arabië, de VAE en het VK.

