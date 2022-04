Die VAE schreiben den mit 2 Millionen US-Dollar dotierten Preis „Global FoodTech Challenge" aus, um innovative Agrartechnologie-Lösungen zu fördern

DUBAI, VAE , 4. April 2022 /PRNewswire/ -- Die zweite Ausgabe der globalen FoodTech Challenge, die darauf abzielt, die nächste Welle technologischer Innovationen zu finden, die an der Schwelle zur effizienten und nachhaltigen Umgestaltung traditioneller landwirtschaftlicher Praktiken stehen, wurde auf der EXPO2020 Dubai ins Leben gerufen und enthüllt heute das Preisgeld des Wettbewerbs in Höhe von 2 Millionen US-Dollar.

Der Wettbewerb richtet sich an Start-ups in der Anfangsphase, die von internationalen Forschungsteams an Universitäten bis hin zu Einzelunternehmern und kleinen Firmen reichen, und fordert Innovationen in zwei wichtigen Bereichen: „Lebensmittelproduktion", um die Verfügbarkeit und den Überfluss von Lebensmitteln zu verbessern und nährstoffreiche Alternativen der „nächsten Generation" zu erforschen, sowie „Lebensmittelverluste und -verschwendung", um die Nachhaltigkeit der gesamten Lebensmittelversorgungskette und des Planeten im Allgemeinen sicherzustellen.

Mit einem Preisgeld von bis zu 2 Millionen US-Dollar erhalten die Gewinner die Möglichkeit, ihr Geschäftsmodell in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu skalieren. Sie erhalten Unterstützung in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Start-up-Beschleunigung, kommerzielle Anreize und Mentoring, um ihre Konzepte vom Labor bis zur Marktreife zu bringen. Bewerbungen aus der ganzen Welt sind erwünscht, wobei der Schwerpunkt auf Ländern mit hohem Agrartechnologieanteil liegt.

Die FoodTech Challenge wird vom Ministerium für Klimawandel und Umwelt der Vereinigten Arabischen Emirate und Tamkeen organisiert, einer Einrichtung in Abu Dhabi, die mit führenden lokalen und internationalen Institutionen zusammenarbeitet, um Projekte zu verwirklichen, die die soziale, kulturelle und bildungspolitische Landschaft der VAE bereichern. Bei dieser Ausgabe des Wettbewerbs werden sie von ASPIRE unterstützt, der Programmverwaltungssäule des Advanced Technology Research Council (ATRC), die die technologiebezogene F&E-Finanzierung für Abu Dhabi und die Vereinigten Arabischen Emirate im weiteren Sinne überwacht. ADQ und Silal sind die Partner für die Steigerung der Lebensmittelproduktion, die Emirates Foundation für die Reduzierung von Lebensmittelverlusten und -abfällen.

Ihre Exzellenz Mariam Almheiri, Ministerin für Klimawandel und Umwelt, kommentierte den Start mit den Worten „Die Bedeutung der Lebensmittelsicherheit war noch nie so wichtig wie heute, da die Herausforderungen in der Lieferkette und der Klimawandel die Welt, wie wir sie kennen, durcheinander bringen. Wir stehen unter dem Druck, unsere Ernährung für die Zukunft zu überdenken, robuste landwirtschaftliche Praktiken zu überdenken und dabei die besten technologischen Fortschritte zu nutzen. Die FoodTech Challenge bringt uns der Suche nach einigen dieser Lösungen näher und erkennt die entscheidende Rolle an, die Innovation bei der Bewältigung unserer gemeinsamen Herausforderungen spielen muss".

Rima Al Mokarrab, Vorsitzende von Tamkeen, fügte hinzu: „Um die langfristigen und weitreichenden Ziele der VAE im Bereich der Ernährungssicherheit zu erreichen, sind mutige Ansätze erforderlich, die kreative Ideen, neuartige Modelle und eine umfassende Koordinierung mit dem globalen Agrartechnologie-Ökosystem fördern. Die FoodTech Challenge bringt ein starkes Konsortium branchenübergreifender Partner zusammen, die den Fortschritt vorantreiben und nachhaltige, technologiegetriebene und kommerziell tragfähige Lösungen unterstützen, die hier in den VAE gedeihen.

Seine Exzellenz Faisal Al Bannai, Generalsekretär der ATRC, erklärte, der Schwerpunkt liege auf bahnbrechenden Technologien: „Die VAE sind derzeit einer der aufregendsten Orte der Welt, wenn es um Innovation und die Nutzung von Spitzentechnologie geht, um Antworten auf einige der drängendsten Probleme der Gesellschaft zu finden. Die FoodTech Challenge ist ein weiteres fantastisches Beispiel dafür, denn die VAE sind Gastgeber für die klügsten Köpfe der Welt, die zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten, zu forschen und die Grenzen der Agrartechnologie zu erweitern."

Der Wettbewerb wird zusätzlich von Abu Dhabi Global Market, dem Abu Dhabi Residents Office, The Catalyst Accelerator und dem Khalifa Fund for Enterprise Development unterstützt.

Die Bewerbungen für den Wettbewerb bleiben bis Juni offen, dann werden die Einsendungen in die engere Auswahl genommen und die 10 besten Teams erhalten die Gelegenheit, ihre Geschäftsideen bei der Preisverleihung im November zu präsentieren. Die Teilnehmer können ihre Bewerbungen einreichen über www.foodtechchallenge.com .

Bei der ersten Ausgabe der FoodTech Challenge gingen 437 Bewerbungen aus 68 Ländern ein, wobei die Gewinner aus Australien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich bekannt gegeben wurden.

