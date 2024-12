Van voorgerechten tot nagerechten, een "tomatenrode" kerst door "Red Gold Tomatoes uit Europa" wordt geserveerd voor de Nederlandse eters.

Heerlijke tomatenschotels voor op je feesttafel: gevulde tomaten, ricotta gnocchi met courgette en tomaten, kalkoen in tomatensaus, tomaten kaastaart.

NAPELS, Italië, 23 december 2024 /PRNewswire/ -- Elke gewaardeerde feestdag heeft zijn speciale gerechten. Rood, feestelijk, intens en smakelijk. Dit is de heerlijke kerst die wordt aangeboden door het internationale project "Red Gold Tomatoes from Europe", gepromoot door ANICAV (de Italiaanse Vereniging van Groenteconservenindustrie) en medegefinancierd door de Europese Unie, ter bevordering van de export van biologische Italiaanse geconserveerde tomaten naar Nederland. Van voorgerechten tot desserts, de tomaat is de ster. "Biologische tomaten in blik zijn beter voor jou, en daarom wilen we die promoten tijdens de kerstperiode," legt Giovanni De Angelis, directeur-generaal van ANICAV, uit. "We benadrukken de belangrijkste aspecten van duurzaamheid, gezondheidsvoordelen en smaak. Ongeveer 75% van de Italiaanse biologische tomatenproductie is bestemd voor de export. We willen de consumptie bevorderen en het marktaandeel in de doelmarkt vergroten." En hier is dat speciale "roodgouden" menu: gevulde tomaten, ricotta gnocchi met courgette en tomaten, kalkoen in tomatensaus, tomaten kaastaart.