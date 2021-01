Vergroot de omzet via FOODEX JAPAN 2021 in de prefectuur Chiba die ook virtueel gehouden zal worden: Reële en virtuele "hybride" tentoonstellingen over eten en drinken is het "nieuwe normaal"

- Vind potentiële leveranciers via een tentoonstelling die reëel en virtueel combineert -

CHIBA, Japan, 20 januari 2021 /PRNewswire/ -- De FOODEX JAPAN 2021 staat gepland van 9 t/m 12 maart 2021 in de evenementenhal Makuhari Messe, in de prefectuur Chiba, de locatie waar ook verschillende evenementen op de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio 2020 werden gehouden. FOODEX JAPAN is een toonaangevende beurs voor eten en drinken in Japan met meer dan 45 jaar geschiedenis, met exposanten uit meer dan 90 landen en regio's. Hoewel het in Japan is gevestigd, hebben zowel exposanten als kopers de mogelijkheid om hun bedrijf wereldwijd uit te breiden tijdens de 4-daagse tentoonstelling.

Het is een vaste gewoonte voor de overheid van de prefectuur Chiba om haar eigen stand op FOODEX JAPAN op te zetten om de ontwikkeling van verkoopkanalen voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie in de prefectuur te ondersteunen. Het zal de eerste keer zijn dat er twee soorten FOODEX JAPAN-tentoonstellingen tegelijkertijd worden georganiseerd: reëel en virtueel. Door de twee methoden te combineren, is de verwachting dat zowel exposanten als kopers, ongeacht tijd en locatie, meer zakelijke bijeenkomsten zullen hebben.

Tot nu toe was het uitdelen van proefmonsters van voeding en drank tijdens zakelijke bijeenkomsten een essentieel onderdeel van deze branche. Hoewel het onmogelijk is om potentiële klanten dergelijke proefmonsters te laten proeven in het geval van een virtuele tentoonstelling, vinden de organisatoren van FOODEX JAPAN het in dit nieuwe tijdperk echter belangrijk om een netwerk met potentiële kopers te creëren door eerst een virtuele bijeenkomst te organiseren om pas daarna verder zaken te doen.

Raadpleeg de volgende links met betrekking tot "Wat u kunt doen met FOODEX JAPAN Virtual Exhibition":

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202012239068-O1-o2t6sQeq.pdf

FOODEX JAPAN 2021

Datum: 9 t/m 12 maart 2021

Locatie: Makuhari Messe, prefectuur Chiba, Japan

Uiterste inschrijfdatum (verlengd vanaf de oorspronkelijke datum):

Paviljoen organisator: 18 januari 2021

Individuele exposant:

Vloeroppervlak: 18 januari 2021

Cabinepakket: 19 februari 2021

Informatie: https://www.jma.or.jp/foodex/en/

Brochure : https://www.jma.or.jp/foodex/en/img/etc/documents/pdf-brochure2021.pdf

