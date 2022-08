Vico therapeutica benoemt Micah Mackison als Chief Executive Officer

LEIDEN, Nederland, 1 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., een op neurologie gericht bedrijf op het gebied van genetische geneeskunde, heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Micah Mackison als Chief Executive Officer. Dhr. Mackison brengt belangrijke ervaring op het gebied van biotechnologie en farmaceutisch leiderschap naar Vico. Hij zal het bedrijf leiden bij de ontwikkeling van de neurologieprogramma's in de kliniek en bij de uitbreiding van het oligonucleotide-gebaseerde RNA-modulatieplatform.

Micah Mackison, CEO, VICO Therapeutics B.V.

'We zijn zeer verheugd om Micah te mogen verwelkomen bij het Vico-team', aldus Luc Dochez, voorzitter van Vico. "Zijn leiderschap in het bouwen van biotechbedrijven, ervaring in genetische neurologische ziekten en patiëntgerichte focus maken hem uniek geschikt om Vico te begeleiden in de ontwikkeling van een bedrijf in de klinische fase.'

"Ik ben verheugd en dankbaar dat ik de kans krijg om Vico te leiden nu we plannen maken voor vele belangrijke mijlpalen in de uitvoering van onze bedrijfsstrategie," aldus de heer Mackison. "Nu VO659 de kliniek benadert en het VICOMER™-platform zich blijft ontwikkelen, bevinden we ons in een goede positie om de belofte van genetische geneeskunde te leveren aan de patiënten en de gezinnen die het centrum van onze missie vormen.'

Micah komt van Locanabio, een op RNA gericht gentherapiebedrijf, waar hij Chief Business Officer en Executive Vice President of Strategy and Corporate Development was. Bij Locanabio heeft hij een belangrijke rol gespeeld in het bepalen van de strategie, het aantrekken van kapitaal en het opbouwen van een organisatie die zich richt op genetische neurologische ziekten. Voor Locanabio was hij Senior Vice President, Corporate Development and Strategy van Assembly Biosciences, waar hij een reeks bedrijfsontwikkelingsinspanningen leidde. Micah was eerder hoofd bedrijfsstrategie en Senior Director, New Ventures van H. Lundbeck A/S, gericht op neurowetenschappen. Voorafgaand aan de overname door Lundbeck was hij Director Corporate Development en M&A bij Ovation Pharmaceuticals, een op neurowetenschappen gericht bedrijf dat het eerste product voor de ziekte van Huntington lanceerde.

Micah bekleedde ook een rol in de zakelijke financiën van Eli Lilly en Pfizer. Hij heeft een B.S. in financiën van de Kelley School of Business aan de universiteit van Indiana.

Over Vico Therapeutics B.V.

Vico Therapeutics richt zich op het bevorderen van RNA-modulerende therapieën voor patiënten met ernstige genetische neurologische aandoeningen. De toonaangevende productkandidaat van Vico, VO659, wordt ontwikkeld voor spinocerebellaire ataxie type 3 en 1 en de ziekte van Huntington. Ons VICOMER™-platform ontwerpt antisense oligonucleotiden voor verschillende genetische defecten door het moduleren of bewerken van RNA. Ga voor meer informatie naar www.vicotx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1867763/Micah_Mackison.jpg

SOURCE Vico Therapeutics B.V.