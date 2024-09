Vico Therapeutics kondigt positieve klinische gegevens van VO659 aan van tussentijdse Fase 1/2a voor de behandeling van de ziekte van Huntington

De eerste klinische gegevens van VO659 toonden een gemiddelde verlaging van 28% van mutant HTT (Huntintine gen) in hersenvloeistof (CSF) op dag 85 bij HD-patiënten in een cohort met een dosis van 40 mg, met een effect na de eerste dosis.

Geen aanhoudende verhoging in neurofilament lichte keten (Nf-L) eiwit in hersenvloeistof waargenomen tot dag 85

VO659 is over het algemeen veilig en wordt goed verdragen met een verwacht doseringsschema van 1-2 keer per jaar in toekomstige studies.

Gegevens uitgelicht in mondelinge presentatie op EHDN & Enroll-HD 2024

LEIDEN, Nederland, 14 september 2024 /PRNewswire/ -- Vico Therapeutics B.V., een bedrijf actief in genetische geneesmiddelen van klinische fase dat therapieën ontwikkelt voor ernstige neurologische aandoeningen, heeft vandaag nieuwe positieve tussentijdse gegevens bekendgemaakt over de ziekte van Huntington (HD) uit de lopende Fase 1/2a klinische studie van VO659, een allel-preferentiële antisense oligonucleotide (ASO) therapie. De resultaten zullen worden toegelicht tijdens een mondelinge presentatie op de EHDN & Enroll-HD 2024 bijeenkomst van het European Huntington's Disease Network op vrijdag 13 september 2024 om 9:45 uur CET.

Dit zijn de eerste klinische gegevens van VO659, dat is ontworpen om de CAG-repeatexpansie die alle negen bekende polyglutamineziekten veroorzaakt, waaronder HD en spinocerebellaire ataxie type 1 (SCA1) en type 3 (SCA3) onder controle te krijgen. VO659 heeft een uniek allel-preferentieel werkingsmechanisme dat zich richt op uitgebreide CAG-repeats (herhalingen) in het gemuteerde mRNA-transcript en de mRNA-translatie remt, wat leidt tot een vermindering van het gemuteerde eiwit, met de potentie om de progressie van de ziekte te stoppen of te vertragen. VO659 is het enige programma in een klinische fase dat zich rechtstreeks richt op de onderliggende CAG-repeat-expansie die HD veroorzaakt.

De Fase 1/2a klinische studie is een multi-center open-label-studie met meervoudige oplopende dosis ontworpen om de veiligheid en verdraagbaarheid te beoordelen van vier doses VO659 die elke vier weken intrathecaal worden toegediend bij deelnemers met vroeg manifeste HD, of milde tot matige SCA1 of SCA3. Verkennende eindpunten omvatten de beoordeling van farmacodynamische (PD) biomarkers (mHTT, mATXN3, en Nf-L-eiwit) in hersenvloeistof (CSF), farmacokinetiek in CSF en plasma, en klinische resultaatmetingen. De tussentijdse analyse geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek voor HD-deelnemers in het 40 mg-cohort tot ten minste dag 85 van het onderzoek.

De tussentijdse gegevens van de Fase 1/2a studie, gepresenteerd tijdens de EHDN bijeenkomst, toonden het volgende:

Een gemiddelde afname van 28% in mutant huntingtine-eiwit (mHTT) in hersenvloeistof bij behandelde HD-deelnemers op dag 85 vergeleken met de uitgangswaarde, met een onmiddellijk effect na de eerste dosis op dag 29

Geen aanhoudende stijging of daling van Nf-L-eiwit in hersenvloeistof bij de behandelde deelnemers op dag 85 vergeleken met de uitgangswaarde

VO659 lijkt over het algemeen veilig en goed te worden verdragen op het dosisniveau van 40 mg bij behandelde HD-patiënten gedurende de beschikbare klinische follow-up periode

VO659 heeft een lange halfwaardetijd, wat wijst op het potentieel voor infrequente dosering, geschat op 1-2 keer per jaar

"We zijn zeer enthousiast om deze eerste gegevens van onze Fase 1/2a klinische studie met VO659 bij deelnemers die leven met HD aan te kondigen," zegt Micah Mackison, chief executive officer bij Vico. "Het is zeer bemoedigend dat we bij de behandelde patiënten tijdens de beschikbare follow-up periode onmiddellijke reducties zagen in CSF mHTT en geen veranderingen in Nf-L-eiwit, twee belangrijke biomarkers bij HD. Gezien de lange verwachte halfwaardetijd van VO659, is er duidelijk potentieel voor deze therapie om een minder frequent doseringsschema te hebben, en we kijken ernaar uit om dit verder te onderzoeken in klinische studies. Deze gegevens zijn een belangrijke mijlpaal voor ons team en voor de HD-gemeenschap die zo wanhopig op zoek is naar behandelingsopties. We kijken ernaar uit om de evaluaties van de studie voort te zetten en VO659 zo snel mogelijk verder te ontwikkelen voor patiënten en hun families."

Deze tussentijdse gegevens bouwen voort op de preklinische gegevens van VO659, die aantoonden dat VO659 zich krachtig richt op meerdere ziektemodellen. Preklinisch onderzoek toonde significante en dosisafhankelijke reducties van mHTT en verbetering van de motorische functie in vivo in muismodellen van HD en allel-preferentiële reducties van mHTT in vitro in celmodellen van HD-patiënten.

"De allel-preferentiële werking van VO659 en de directe aanpak van de CAG-repexpansie die HD veroorzaakt, is een unieke benadering voor de behandeling van deze ziekte met een veelbelovende toekomst voor de HD-gemeenschap," zegt Scott Schobel, M.D., chief medical officer bij Vico. "De tussentijdse klinische gegevens van Fase 1/2a versterken het krachtige, doelgerichte karakter van VO659 en zijn een meerwaarde voor het groeiende bewijsmateriaal dat de vooruitgang van VO659 in de klinische behandeling van HD ondersteunt, evenals de brede potentiële toepassingen ervan voor alle CAG-repexpansieziekten."

De Fase 1/2a studie blijft lopen en Vico is van plan om later dit jaar met de regelgevende instanties te overleggen over de optimale weg voorwaarts voor het VO659-programma. Het bedrijf is van plan om op een toekomstige wetenschappelijke bijeenkomst een update te geven van de SCA1- en SCA3-patiëntencohorten.

Over de ziekte van Huntington en VO659

De ziekte van Huntington (HD) is een zeldzame genetische, progressieve neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door bewegingsstoornissen, cognitieve stoornissen en psychiatrische verschijnselen zoals depressie en psychose. De ziekte varieert wat betreft de leeftijd waarop het begint, maar begint meestal halverwege de volwassen leeftijd en is uiteindelijk fataal. De ziekte wordt veroorzaakt door de expansie van CAG-trinucleotide-herhalingen in de exon 1 coderingsregio van het huntingtine (HTT) gen, wat resulteert in de productie van mutant HTT-eiwit (mHTT) met een langgerekte polyglutamine (polyQ)-stretch op de N-terminus. Deze uitgebreide polyQ-stretch geeft een toxische gain-of-function aan mutante eiwitvormen, wat uiteindelijk resulteert in wijdverspreide neuronale dood. De momenteel beschikbare therapieën voor HD zijn gericht op het verlichten van sommige bewegings- en psychiatrische symptomen, terwijl er nog een enorme behoefte is aan ziektemodificerende therapieën.

VO659 is ontworpen om mHTT op een allel-preferentiële manier te onderdrukken en de progressie van de ziekte te vertragen of te stoppen. VO659 kreeg zowel van de FDA als van de EMA het predikaat weesgeneesmiddel voor de behandeling van HD.

Over Vico Therapeutics B.V.

Vico Therapeutics is een bedrijf voor genetische geneesmiddelen in klinische fase dat antisense oligonucleotide (ASO) RNA-modulerende therapieën ontwikkelt voor patiënten met ernstige neurologische ziekten. Onze belangrijkste productkandidaat, VO659, bevindt zich momenteel in Fase 1/2a klinische ontwikkeling voor de behandeling van spinocerebellaire ataxie typen 3 en 1 en de ziekte van Huntington, en is de enige ASO in de kliniek als middel tegen de onderliggende CAG-repeat-expansies die de veroorzaker is van alle negen bekende polyglutamineziekten. Het onderzoeksplatform van Vico ontwerpt doelgerichte ASO's door precisiechemie toe te passen met werkingsmechanismen die ideaal geschikt zijn om genetische neurologische ziekten tegen te gaan. Ga voor meer informatie naar www.vicotx.com.

