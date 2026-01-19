vidaXL: De Japandi-designtrend stimuleert opgeruimde woningen en bevordert daarmee het mentale welzijn

VENLO, Nederland, 19 januari 2026 /PRNewswire/ -- Uit zoekdata blijkt dat Nederlandse consumenten zich steeds meer aangetrokken voelen tot Japandi, een interieurfilosofie die rust en mentaal welzijn bevordert via overzichtelijke, evenwichtige ruimtes. Naarmate de wereldwijde fascinatie voor minimalistisch wonen blijft groeien, is er een opmerkelijke stijging te zien in de vraag naar Japandi-meubels – een designtrend die Japanse rust combineert met Scandinavische eenvoud.

Zoekdata en sociale trends bevestigen vidaXL's bevindingen over de vraag naar Japandi-meubels

Interesse in Japandi over de tijd

Van 2020 tot 2025 is de zoekinteresse in Nederland gestaag gegroeid, met een piek eind 2024. De verwachting is dat deze groei zich tot in 2026 voortzet. Google's zoekdata laat zien dat de interesse in de Japandi-stijl in 2024 sterk is toegenomen, met een recordaantal van 13.823 zoekopdrachten in november 2024.

in november 2024. Pinterest's Fall 2024 Trend Report liet een stijging van 135% zien in het aantal zoekopdrachten naar 'Japanse woonkamerinrichting', wat aangeeft dat gebruikers steeds meer behoefte hebben aan een rustige, huiselijke sfeer.

liet een zien in het aantal zoekopdrachten naar 'Japanse woonkamerinrichting', wat aangeeft dat gebruikers steeds meer behoefte hebben aan een rustige, huiselijke sfeer. Op TikTok verschenen het afgelopen jaar in Nederland 6.000 posts met de hashtag #japandi, waaruit blijkt hoe gebruikers deze trend omarmen en delen in hun eigen woning.

Een opgeruimd huis wordt gelinkt aan een betere mentale gezondheid

Onderzoek benadrukt het verband tussen de thuisomgeving en mentale gezondheid. Studies tonen aan dat een opgeruimde, overzichtelijke ruimte het mentale welzijn kan bevorderen (Quinn 2025). Japandi belichaamt dit verband door functionele eenvoud te combineren met rustgevende esthetiek – een combinatie waar moderne huiseigenaren actief naar op zoek zijn.

Als reactie op de groeiende vraag helpt vidaXL's Japandi-collectie mensen om een gebalanceerde woning te creëren die rust uitstraalt. "Onze Japandi-geïnspireerde meubels maken deze tijdloze filosofie toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar een rustige, functionele woning", zegt Berta, Head of Commercial Operations bij vidaXL.

Voor meer informatie over de bevindingen van vidaXL kun je deze webpagina bezoeken: https://www.vidaxl.nl/japandi-trendrapport.html.

Over vidaXL

vidaXL is een internationale online retailer, opgericht in 2006 in Nederland. De retailer biedt een uitgebreid assortiment aan betaalbare huis- en tuinproducten aan die stijl en functionaliteit combineren.

Alle Europese activiteiten worden beheerd vanuit vidaXL's distributiecentrum in Venlo, wat zorgt voor een efficiënte levering in meer dan 30 markten, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en Griekenland. Het bedrijf heeft ook magazijnen en fulfilmentcentra in de VS en Australië om deze regio's rechtstreeks te bedienen.

Dankzij dit uitgebreide bereik kan vidaXL wereldwijd betaalbare oplossingen bieden en zo de positie als marktleider in de woning- en tuinbranche versterken, met name voor meubels, hardware en decoratie.

