Vier deze feestdagen met biologische conserventomaten uit Europa.

NAPELS, Italië, 24 december 2025 /PRNewswire/ -- Terwijl gezinnen in heel Nederland zich voorbereiden op het feestseizoen, zoeken velen naar smaakvolle, gezonde ingrediënten om hun kerst- en nieuwmaaltijden te verrijken.

Biologische conserventomaten, geoogst op het optimale rijpingspunt en zonder kunstmatige chemicaliën of conserveringsmiddelen verwerkt, vormen een uitstekende voorraadkast-klassieker. Hun levendige smaak en veelzijdigheid maken ze perfect voor het creëren van traditionele Nederlandse feestgerechten en innovatieve recepten. Van stevige stoofpotten en smaakvolle sauzen tot warme voorgerechten, brengen biologische conserventomaten een natuurlijke zoetheid en diepte aan de feesttafel en veranderen eenvoudige ingrediënten in feestelijke favorieten.

Hun lange houdbaarheid en gebruiksgemak maken ze ideaal voor drukke feestkeukens, waardoor je heerlijke, voedzame maaltijden kunt bereiden zonder gedoe.

Probeer deze heerlijke en eenvoudige stevige tomaten- en groentestoofpot, boordevol smaak en voedingsstoffen – een perfecte aanvulling op je Nederlandse kerstdiners of nieuwjaarsvieringen.

Tomaten- en Groentestoofpot

Ingrediënten:

  • 2 blikken (400g elk) biologische tomatenblokjes
  • 2 eetlepels olijfolie
  • 1 grote ui, gehakt
  • 2 teentjes knoflook, fijngehakt
  • 2 wortels, in plakjes
  • 2 stengels bleekselderij, in plakjes
  • 1 pastinaak, in plakjes
  • 1 theelepel gedroogde tijm
  • 1 theelepel gedroogde rozemarijn
  • 1 laurierblad
  • Zout en peper naar smaak
  • Verse peterselie voor garnering

Bereidingswijze:

 Verhit de olijfolie in een grote pan op middelhoog vuur. Fruit de gesneden ui tot deze glazig is. Voeg de knoflook toe en bak nog een minuut. Doe de wortels, bleekselderij en pastinaak erbij en bak 5-7 minuten tot ze beginnen te zachter worden. Giet de biologische tomatenblokjes met sap erbij, samen met de tijm, rozemarijn en het laurierblad. Breng aan de kook en zet het vuur laag. Laat ongeveer 25 minuten zachtjes sudderen, tot de groenten gaar zijn en de smaken zich goed hebben vermengd. Breng op smaak met zout en peper. Serveer heet, gegarneerd met verse peterselie. Perfect als voorgerecht of bijgerecht voor je feestelijke diner.

Over Red Gold from Europe

Red Gold from Europe is de naam van de campagne beheerd door ANICAV – de Italiaanse vereniging van industrieën voor geconserveerde groenten – en mede gefinancierd door de Europese Unie om het bewustzijn te vergroten over biologische conserventomaten, 100% gemaakt in Europa.

Voor meer inzicht in de Europese en Italiaanse tomatensector of meer heerlijke recepten met biologische conserventomaten, bezoek onze website https://redgoldfromeurope.nl/ en volg ons op:

https://www.facebook.com/redgoldfromeuropenl
https://www.instagram.com/redgoldfromeuropenl
https://www.youtube.com/@redgoldfromeuropenl

