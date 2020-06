Vinted doneert 1 miljoen euro aan onderzoek naar COVID-19

Met deze initiatieven steunt Vinted mensen in de frontlinie, die met hun belangrijke wetenschappelijke en medische activiteiten ervoor kunnen zorgen om op korte en lange termijn meer vragen over het virus te beantwoorden. De donatie wordt gebruikt voor essentieel onderzoek naar COVID-19 en voor ontwikkelingen over antivirale behandelingen voor de hele wereld. Maar het bedrijf kijkt ook naar andere mogelijkheden om een bijdrage te leveren. Om een voorbeeld te geven, het bedrijf deed een donatie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ter ondersteuning van onderzoek naar coronavirus bij kinderen, waarbij het doel is om kennis over het virus te vergroten en behandelingen voor kinderen te ontwikkelen.