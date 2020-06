Vinted/Kleiderkreisel spendet 1 Million Euro zur Unterstützung des globalen Kampfs gegen COVID-19

Thomas Plantenga, CEO von Vinted, erklärt in diesem Zuge: "Der Erfolg eines jeden Landes kann den Weg für den Rest der Welt ebnen. Wir haben hart daran gearbeitet, um unserer Community in Zeiten von Social Distancing und während einige unserer Mitglieder mit unerwarteten wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert wurden, einen sicheren Handel über die Plattform zu bieten. Gleichzeitig arbeiten weltweit Nationen an einer Lösung gegen COVID-19, deren Anstrengungen sich Vinted in einer Weise anschließen wollte, die der ganzen Gesellschaft zugutekommen soll. Die Summe ist ein beträchtlicher Betrag für uns, zusammen mit unseren Investoren sind wir jedoch der Überzeugung, dass wir uns in diesen Zeiten gegenseitig unterstützen müssen, wo wir nur können."

Martin Weiss, Burda-Vorstand und Mitglied des Boards bei Vinted Ltd. sagt: „Wir sind stolz auf Vinteds Reaktion auf die aktuelle Situation und unterstützen voll und ganz die Entscheidung des Unternehmens, eine Spende zur Bekämpfung von COVID-19 zu leisten. Die Community war schon immer das Herzstück von Vinted, und selten war es wichtiger, zusammenzuhalten und sich gegenseitig zu helfen als jetzt."

