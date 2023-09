Viva.com breidt de gebruiksmogelijkheid van Tap to Pay op iPhone uit naar Nederland voor bedrijven om naadloos contactloze betalingen te accepteren

Na de recente lancering in het Verenigd Koninkrijk kunnen nu ook alle Nederlandse merchants profiteren van een eenvoudige, veilige en discrete manier om contactloze betalingen met hun iPhone te accepteren, zonder de noodzaak van extra apparatuur

ATHENE, Griekenland, 5 september 2023 /PRNewswire/ -- Viva.com, een toonaangevende cloudgebaseerde Europese neobank, stelt nu Nederlandse merchants in staat om moeiteloos en op een veilige manier persoonlijke contactloze betalingen te accepteren met Tap to Pay op iPhone en de Viva Terminal iOS App. Tap to Pay op iPhone accepteert alle vormen van contactloze betalingen, inclusief Apple Pay, contactloze debit- en creditcards en andere digitale wallets, gewoon op een iPhone en de Viva Terminal iOS App – geen extra hardware of betaalterminal nodig.

Tap to Pay op iPhone en de Viva Terminal iOS App maken contactloze en directe betalingen mogelijk voor producten, diensten en meer. Het optimaliseert de manier waarop transacties worden uitgevoerd.

Tap to Pay op iPhone en de Viva Terminal iOS App maken contactloze, directe acceptatie van betalingen mogelijk voor producten, diensten en meer, waardoor de manier waarop transacties worden gedaan naar een hoger niveau worden getild. De Viva Terminal App is geschikt voor bedrijven van elke omvang en in elke sector, van de barservice van het hotel tot een shop-in-shop-marktplaats, alsook voor freelancers en eenmanszaken, zodat klanten ter plekke of onderweg kunnen betalen.

"In navolging van onze Britse zakelijke klanten, zijn we verheugd om nu ook Tap to Pay op iPhone aan te kunnen bieden aan onze Nederlandse klantenkring. Nederland is altijd een markt geweest die innovatie op het gebied van all-things-payments-tech aanmoedigde. Het accepteren van betalingen met alleen een iPhone en de Viva Terminal App is een echte game-changer. Betalingen worden eenvoudiger en efficiënter gemaakt, terwijl bedrijfsactiviteiten gestroomlijnd worden en de problemen die gepaard gaan met traditionele betaalapparatuur worden geëlimineerd. We zijn ervan overtuigd dat onze zakelijke klanten in Nederland het enorme potentieel van deze ontwikkeling zullen waarderen," aldus Dimitris Papaioannou, Regional Director bij Viva.com.

Met Tap to Pay op iPhone kan het netwerk van Viva.com-merchants een betaaloplossing gebruiken die eenvoudig in te stellen en te gebruiken is. Op een iPhone XS of een nieuwer model voorzien van de recentste iOS-versie kunnen merchants de Viva Terminal App vanuit de Apple App Store downloaden, waarna ze binnen enkele minuten gebruik kunnen maken van Tap to Pay op iPhone. Bij het afrekenen zal de merchant de klant alleen maar hoeven te vragen zijn/haar iPhone of Apple Watch tegen de iPhone van de merchant te houden om via hun contactloze debit- of creditcard, Apple Pay of andere digitale wallet de transactie te verrichten, waarna de betaling veilig wordt voltooid. De Viva Terminal App is compatibel met elke bestaande bankrekening en beschikt onder andere over geavanceerde encryptie- en beveiligingsprotocollen.

Tap to Pay op iPhone maakt gebruik van de ingebouwde features van iPhone om bedrijfs- en klantgegevens veilig en privé te houden. Bij het verwerken van betalingen bewaart Apple de kaartnummers niet op de Apple device of servers.

Opmerkingen voor editors

Sommige contactloze kaarten worden mogelijk niet geaccepteerd.

Er zijn mogelijk transactielimieten van toepassing.

Ga voor meer informatie over de Viva Terminal App naar viva.com

Over Viva.com

Viva.com is een toonaangevende Europese cloudgebaseerde neobank, die de toekomst van betalingen levert. Met aanwezigheid in 24 landen heeft het de grootste voetafdruk van alle betaalinstellingen in Europa. De missie van Viva.com is om de manier waarop bedrijven betalen en betaald worden te veranderen door uniforme, maar toch gelokaliseerde, end-to-end geavanceerde digitale betaaloplossingen en op maat gemaakte geïntegreerde bankdiensten aan te bieden die aansluiten op de behoeften. Als voorvechter van een duurzame cashloze economie, levert de organisatie digitale betaaldiensten in drie verschillende tijdzones, 17 talen en 9 valuta's, met meer dan 30 betaalmethoden. Gebruikmakend van de kracht van revolutionaire technologieën, zoals de Viva Terminal App en de Smart Checkout-betaalgateway, biedt Viva.com een omnichannel-oplossing die naadloze, conversieverhogende en betrouwbare methoden biedt om online en persoonlijke transacties te verwerken, bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en de klantervaring te verbeteren. Voor meer informatie kunt u terecht op viva.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2201158/Viva_Tap_to_Pay.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2201159/Viva_com_Logo.jpg

SOURCE Viva.com