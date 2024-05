VivaTech 2024: evenement breekt eigen record

PARIJS, 27 mei 2024 /PRNewswire/ -- VivaTech 2024 brak records met meer dan 165.000 bezoekers in vier dagen, een stijging van 10% ten opzichte van 2023. Het evenement verwelkomde 13.500 startups, 20% hoger vergeleken met vorig jaar.

EEN VERSNELLER VOOR BEDRIJVEN EN FINANCIËN

@viva Technology 2024

VivaTech heeft zich ontwikkeld als een belangrijk evenement voor bedrijven. Dit jaar genereerde het meer dan 400.000 online zakelijke contacten. Startups gingen zakelijke relaties aan met ondernemingen uit 25 sectoren en ontmoetten meer dan 2.000 investeerders.

VIVA TECHNOLOGY BEVESTIGT ZIJN INTERNATIONALE AANTREKKINGSKRACHT

Het evenement trok vertegenwoordigers uit meer dan 120 landen en 40 nationale tentoonstellingsruimten. Japan, het land van het jaar, toonde zijn ecosysteem met een ministeriële delegatie en meer dan 40 startups. Afrika stond ook in de schijnwerpers met het Africa Tech Lab en de AfricaTech Awards. Onderscheidingen werden uitgereikt aan Innovatieve startups zoals Schoolz, Rology en Inclusivity Solutions.

AI EN DUURZAME TECHNOLOGIE IN HET HART VAN HET PROGRAMMA

VivaTech 2024 toonde de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, met bijna 40% van de exposanten gewijd aan deze technologie. Duurzame technologie werd ook belicht, vooral via de Impact Bridge, een ruimte gewijd aan initiatieven voor een duurzame toekomst. De milieu-inspanningen van VivaTech werden bekroond met een ISO 20-121 certificering.

DIVERSITEIT MEER DAN OOIT IN VIVATECH'S DNA

Diversiteit stond centraal: meer dan 40% van de sprekers was vrouw. Een van de meest opvallende initiatieven was de Female Founder Challenge. Hier ontving Albane Dersy van Inbolt een award. Ook Femtech France profiteerde van het evenement om haar tweede Femtech industriebarometer te lanceren.

DE ONTMOETINGSPLEK VOOR PRIMEURS, EXCLUSIVITEITEN EN INNOVATIES

Vier dagen lang was VivaTech het toneel van talloze primeurs. Wel vijftig wereldwijde of Europese exclusiviteiten werden gepresenteerd. De Cybertruck van Tesla maakte voor het eerst zijn opwachting in Frankrijk en vormde daarmee een hoogtepunt van het evenement.

INTERNATIONALE SPREKERS

VivaTech 2024 zet zijn positie als een buitengewoon technologie-evenement kracht bij met meer dan 400 internationale sprekers die hun visie op AI en duurzame technologie deelden. Onder de sprekers bevonden zich Elon Musk, John Kerry, Eric Schmidt, Arthur Mensch, Robin Li, Linda Yaccarino en Serena en Venus Williams. Institutionele persoonlijkheden zoals Fumio Kishida, Bruno Le Maire en Thierry Breton namen ook actief deel aan de debatten.

