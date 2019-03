Vrouwen in tech krijgen onderscheiding van Booking.com tijdens Technology Playmaker Awards 2019

Tweede editie van vrouwen-in-tech-prijs kent winnaressen uit Ethiopië, Finland, Frankrijk, Mexico, Nigeria en de Verenigde Staten

AMSTERDAM, 14 maart 2019 /PRNewswire/ -- Booking.com, een van 's werelds grootste e-commercebedrijven en een leider in digitale technologie, heeft de winnaars van de Technology Playmaker Awards 2019 bekendgemaakt. Met de awards, die voor de tweede keer werden uitgereikt, worden in de wereldwijde technologiesector vrouwen onderscheiden die nieuwe paden bewandelen, innovatieve producten en ervaringen ontwikkelen, een positieve impact op hun gemeenschap hebben en toekomstige generaties inspireren. Gisteravond werden tijdens de gala-ceremonie in Londen acht prijzen uitgereikt: in zeven individuele categorieën (waaronder één award voor werkgevers) en de algemene Technology Playmaker Award 2019.­

OVER BOOKING.COM

Bij Booking.com verbinden we reizigers met de grootste keuze wereldwijd van geweldige plekken om te verblijven. De Booking.com-website en mobiele apps zijn beschikbaar in 43 talen, bieden meer dan 28 miljoen gerapporteerde listings, inclusief meer dan 5,7 miljoen vermeldingen van huizen, appartementen en andere unieke accommodaties en dekken meer dan 145.000 bestemmingen in 228 landen en gebieden over de hele wereld. Dagelijks worden er meer dan 1,5 miljoen kamernachten geboekt op ons platform. Dankzij ons klantenserviceteam kunnen klanten Booking.com 24/7 bereiken voor ondersteuning in 43 talen, dag en nacht.

Booking.com B.V. is in 1996 opgericht in Amsterdam en van een kleine Nederlandse start-up uitgegroeid tot een van de grootste e-commerce bedrijven ter wereld. Booking.com is onderdeel van Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG), Booking.com heeft meer dan 17.000 werknemers, in meer dan 198 kantoren wereldwijd.

Neem voor vragen contact op met Edelman: Martijn.vanAmersfoort@edelman.com

