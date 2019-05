Vrouwen in tech voelen zich al tijdens de recruitment-fase buitengesloten

AMSTERDAM, 15 mei 2019 /PRNewswire/ -- Wereldwijd onderzoek van Booking.com toont aan dat 48% van de Nederlandse vrouwen die werkzaam zijn in de tech-sector gendervooroordelen al tijdens de sollicitatieprocedure beschouwt als een barrière om de tech-sector te betreden.

Hoewel de branche al de nodige inspanningen heeft verricht om het aantal vrouwen en minderheden in de tech-industrie te vergroten, toont het onderzoek aan dat vrouwen al tijdens het sollicitatieproces ervan weerhouden kunnen worden om überhaupt te solliciteren naar functies in de tech-sector.

Daarnaast zorgen functiebeschrijvingen ervoor dat vrouwen ervan afzien te solliciteren naar niet-technische functies binnen de tech-sector. Meer dan de helft (51%) van de Nederlandse vrouwen zegt dat dergelijke beschrijvingen niet met vrouwen als doelgroep zijn opgesteld.

Wanneer aan de respondenten die werkzaam zijn in de technologiesector gevraagd wordt naar hun carrièremogelijkheden, geeft meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen (54%) aan dat ze het gevoel hebben dat ze aan elke functie-eis van een vacature moeten voldoen, terwijl mannen eerder promotie krijgen op basis van hun toekomstige potentieel. Een even groot aantal (54%) vindt dat de houding en het gedrag dat bij mannelijke collega's als positief ervaren wordt, bij vrouwen als negatief wordt gezien. Bijna de helft (49%) van de Nederlandse vrouwen vindt dat ze onvoldoende kansen krijgen voor loopbaanontwikkeling of leidinggevende functies.

