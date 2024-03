Walden Group, een van de belangrijkste spelers in de Europese zorglogistiek, betreedt officieel de Italiaanse markt

Het doel van de groep is om zich te positioneren als een belangrijke speler op de Italiaanse markt en het aanbod van logistieke oplossingen voor haar klanten in heel Europa te blijven versterken.

MILAAN en PARIJS, 7 maart 2024 /PRNewswire/ -- Walden Group, een van de belangrijkste spelers op het gebied van zorglogistiek in Europa, doet officieel zijn intrede op de Italiaanse markt na de overname van de twee Italiaanse bedrijven XCM Healthcare, een bedrijf gespecialiseerd in zorglogistiek, en Unitex, een temperatuurgecontroleerd last-mile netwerk specifiek voor de de gezondheidszorg, dat eigendom is van de familie Marzano, oprichter van de Farmacia S. Caterina groep, en CEO Gaetano Colella.

Met een aandeel van 2,4% van de wereldmarkt wat betreft geneesmiddelenconsumptie is Italië altijd een focus geweest voor Walden; het hoge niveau van expertise inzake onderzoek en ontwikkeling, vooral in de biotechsector, is een van de belangrijkste redenen om de groep te overtuigen in deze beslissing. Als belangrijke speler in de farmaceutische toeleveringsketen en leverancier van distributieoplossingen zijn de overnames van essentieel belang gebleken om de Italiaanse markt te betreden.

Daarnaast is Italië het derde Europese land waar de groep binnen een jaar haar activiteiten zal uitbreiden, na de recente uitbreidingen van transportactiviteiten in Roemenië en Duitsland. De groep heeft grote ambities voor de toekomst, met nog meer projecten die al in de planningsfase zitten.

"Ik ben zeer verheugd te kunnen aankondigen wat we samen hebben bereikt; we delen dezelfde waarden en ondernemersgeest als de Marzano-familie en de CEO Gaetano Colella. Dit was zeker een belangrijk element in de beslissing om onze bedrijven samen te voegen," aldus Stéphane Baudry, President van de Walden Group.

De afgelopen jaren hebben de familie Marzano en CEO Gaetano Colella Unitex ontwikkeld, een krachtig transportnetwerk georganiseerd rond twee belangrijke hubs met een strategische ligging in het noorden (Milaan) en het zuiden (Napels) van Italië, om een uitgebreide nationale dekking te bieden via een geconsolideerd netwerk van vierentwintig regionale depots.

Het netwerk zal worden opgenomen in Eurotranspharma, de dochteronderneming van Walden die gespecialiseerd is in last-mile farmaceutische oplossingen en die dagelijks levert aan apotheken, ziekenhuizen, groothandelaren en andere zorgverleners in negen landen. Dankzij de nieuwe overname breidt Eurotranspharma zijn aanwezigheid uit naar tien Europese landen om een uitgebreide en betrouwbare service te bieden aan al zijn klanten.

Eurotranspharma zal zijn diensten introduceren op de Italiaanse markt met behoud van hoge kwaliteitsnormen en onberispelijke distributiepraktijken. Dit zal worden ondersteund door de geavanceerde IT-systemen van Walden Digital, die speciaal zijn toegespitst op de gezondheidszorg en die de volledige traceerbaarheid van cruciale zorgproducten in elke fase van de toeleveringsketen mogelijk maken.

Tegelijkertijd heeft XCM Healthcare een veelbelovende zorglogistiek ontwikkeld die zal worden versterkt door de integratie met Movianto, de kernoplossing van Walden voor zorglogistiek, die al in twaalf Europese landen aanwezig is.

Movianto biedt complete oplossingen voor supply chain management, die zorgen voor een betrouwbare overdracht van producten van de fabrikant naar de patiënt. De expertise strekt zich met name uit tot gevoelige zorgproducten zoals biotechnologie, vaccins en in-vitro diagnostica. Naast logistiek management biedt het bedrijf diensten met een hoge toegevoegde waarde, zoals order- en afnamebeheer en laboratoria voor kwaliteitscontrole. Deze services dekken de hele toeleveringsketen, zodat fabrikanten zich volledig op hun kernactiviteiten kunnen richten.

"De onlangs afgeronde overname markeert de eerste stap in onze ontwikkeling in Italië. We zijn verheugd om samen met de teams van Unitex en XCM te beginnen met de implementatie van de oplossingen van Eurotranspharma en Movianto in Italië. Ik heb er alle vertrouwen in dat we uitstekende resultaten zullen behalen, gezien de expertise van de Unitex en XCM teams, gecombineerd met onze internationale aanwezigheid in Europa, die bijdraagt aan een diepgaand inzicht in de wereldwijde markt en ervaring in verschillende business management-modellen."

"Uiteraard is het blijven uitbreiden van onze aanwezigheid in Europa een prioriteit, maar we zijn een flexibele organisatie en altijd bereid om kansen te grijpen. Daarom zijn we klaar om te groeien overal waar we waarde kunnen toevoegen aan onze klanten en nieuwe markten in de gezondheidszorg, door uit te breiden buiten Europa," besluit Baudry.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2206749/Walden_Group_Logo.jpg

Voor persvragen

Laure Murat

[email protected]