WEKA behaalt NVIDIA DGX BasePOD-certificering

Na het behalen van de NVIDIA DGX BasePOD-certificering zet de onderneming haar zinnen op de NVIDIA DGX SuperPOD-certificering

CAMPBELL, Californië, 10 januari 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), de leverancier van dataplatformsoftware voor AI, kondigde vandaag aan dat het certificering heeft ontvangen voor een NVIDIA DGX BasePOD™ -referentiearchitectuur gebouwd op NVIDIA DGX H100 -systemen en het WEKA Data® Platform. Deze rack-dense architectuur levert enorme dataopslagdoorvoer vanaf 600GB/s en 22M IOP's in 8 rack-eenheden om de DGX H100-systemen te optimaliseren.

Het WEKA Data Platform biedt de kritische basis voor de nodige data-infrastructuur ter ondersteuning van de volgende generatie, prestatie-intensieve workloads zoals generatieve AI-model training en inferentie op schaal. De geavanceerde, softwaregebaseerde architectuur transformeert stagnerende dataopslagsilo's in dynamische datapijplijnen die helpen om GPU's met een tekort aan data efficiënter van brandstof te voorzien en AI-workloads naadloos aan te drijven op locatie, in de cloud, at the edge of in hybride en multicloud omgevingen.

Dankzij het modulaire ontwerp biedt de DGX BasePOD de nodige flexibiliteit om hulpbronnen te schalen op basis van veranderende rekenbehoeften, met kostenefficiëntie en gestroomlijnd beheer. De integratie van NVIDIA H100 Tensor Core GPU's en NVIDIA InfiniBand-netwerktechnologieën levert verbeterde prestaties voor uiteenlopende AI-werklasten, wat snellere modeltraining en -implementatie bevordert. De DGX BasePOD is ontworpen met het oog op wendbaarheid, efficiëntie en prestaties. Zo vormt het een robuuste oplossing voor organisaties die hun investeringen in data-infrastructuur willen optimaliseren en tegelijkertijd de grenzen van AI-innovatie willen verleggen.

De WEKA met NVIDIA DGX BasePOD-referentiearchitectuuroplossing levert naadloos en efficiënt de prestaties die ondernemingen nodig hebben om de toepassing van AI te versnellen en sneller tot inzichten, ontdekkingen en resultaten te komen.

De belangrijkste voordelen van de nieuwe WEKA met NVIDIA DGX BasePOD-referentiearchitectuur zijn onder andere:

Extreme prestaties voor de meest veeleisende AI-werklasten: Levert 10x meer bandbreedte en 6x meer IOP's dan de vorige WEKA met NVIDIA DGX BasePOD-configuratie gebaseerd op NVIDIA DGX A100-systemen.

Levert 10x meer bandbreedte en 6x meer IOP's dan de vorige WEKA met NVIDIA DGX BasePOD-configuratie gebaseerd op NVIDIA DGX A100-systemen. Best-of-Breed Compute: NVIDIA DGX-systemen zijn voorzien van krachtige Intel® Xeon® processors, NVIDIA ConnectX-7 NIC's , NVIDIA Quantum-2 InfiniBand switches en NVIDIA Spectrum Ethernet switches.

NVIDIA DGX-systemen zijn voorzien van krachtige Intel® Xeon® processors, , switches en switches. Optimale efficiëntie: De rack-dense configuratie levert de nodige prestaties om te voldoen aan de behoeften van maximaal 16 DGX H100-systemen in een ruimte- en energie-efficiënte footprint - en zal naar verwachting grotere clusters van 32 of meer DGX H100-systemen ondersteunen.

De rack-dense configuratie levert de nodige prestaties om te voldoen aan de behoeften van maximaal 16 DGX H100-systemen in een ruimte- en energie-efficiënte footprint - en zal naar verwachting grotere clusters van 32 of meer DGX H100-systemen ondersteunen. Uitstekend lineair schalen: Op basis van NVIDIA's validatietestresultaten voor verschillende veeleisende AI/ML workloads helpt WEKA's integratie met de architectuur van de DGX BasePOD organisaties om klein te beginnen en vervolgens snel en onafhankelijk compute en storage resources op te schalen van een enkele DGX naar multi-rack configuraties met voorspelbare prestaties om flexibel te voldoen aan workloadeisen.

Op basis van NVIDIA's validatietestresultaten voor verschillende veeleisende AI/ML workloads helpt WEKA's integratie met de architectuur van de DGX BasePOD organisaties om klein te beginnen en vervolgens snel en onafhankelijk compute en storage resources op te schalen van een enkele DGX naar multi-rack configuraties met voorspelbare prestaties om flexibel te voldoen aan workloadeisen. Kant-en-klare keuze en flexibiliteit: Klantondernemingen kunnen WEKA Data Platform software gebruiken met DGX BasePOD, aangedreven door de nieuwste DGX-systemen, om technologieën aan te sturen en een time-to-market voordeel te behalen.

WEKA's DGX BasePOD-certificering slaat verder het pad in naar DGX SuperPOD-certificering. WEKA was een van de eerste ondernemingen die NVIDIA GPUDirect® Storage (GDS) implementeerde, kwalificeerde en gebruikte, was een van de eerste DGX BasePOD-gecertificeerde data stores in 2021 en hielp NVIDIA met het schalen van haar netwerkarchitecturen om haar zakelijke klantenbestand uit te breiden.

"WEKA is trots dat het deze belangrijke mijlpaal met NVIDIA heeft bereikt. Nu onze DGX BasePOD-certificering is afgerond, maken wij werk van onze DGX SuperPOD-certificering", aldus Nilesh Patel, chief product officer bij WEKA. "Dit betekent een spannende nieuwe deployment optie voor WEKA Data Platform-klanten. Hou ons in de gaten."

"Overal omarmen bedrijven AI om klantervaringen te verrijken en betere bedrijfsresultaten te behalen", stelt Tony Paikeday, senior director AI-systemen bij NVIDIA. "Met de NVIDIA DGX BasePOD-certificering kan WEKA bedrijven helpen hun AI-initiatieven te stroomlijnen met geoptimaliseerde, high-performance infrastructuuroplossingen die sneller datagestuurder inzichten leveren."

Over WEKA

WEKA stuurt een paradigmaverschuiving aan in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt met de enige krachtige dataplatformsoftware die is gebouwd voor het cloud- en AI-tijdperk. Het WEKA® Data Platform biedt naadloze gegevenstoegang van de rand tot de kern van het datacenter tot de cloud. Het transformeert stagnerende gegevensopslagsilo's in dynamische gegevenspijplijnen die prestatie-intensieve werklasten zoals generatieve AI en machine learning consistent en duurzaam voeden en GPU's helpen sneller en efficiënter te werken. Het WEKA platform is hardware- en cloud-agnostisch en kan worden geleverd als een volledig beheerde dienst, waardoor klanten de ultieme keuze en flexibiliteit hebben in inzet- en gebruiksmodellen. WEKA helpt 's werelds leidende datagestuurde ondernemingen en meest innovatieve onderzoeksorganisaties sneller te komen tot ontdekking, inzichten en resultaten - inclusief 11 van de Fortune 50.

WEKA is een 3x Visionary in het Gartner® Magic Quadrant™ voor Distributed File Systems en Object Storage

