WEKA en Stability AI werken samen om cloudvoordelen voor training van AI-modellen te maximaliseren

Nieuwe WEKA Converged Mode for Cloud-oplossing levert prestaties, kostenbesparingen en voordelen op het gebied van duurzaamheid

CAMPBELL, Californië, 14 september 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), leverancier van dataplatformen voor prestatie-intensieve workloads, kondigde vandaag aan dat het een baanbrekende nieuwe oplossing lanceert in samenwerking met zijn klant Stability AI, een toonaangevend open-source generatief AI-bedrijf. De WEKA® Data Platform Converged Mode for Cloud-oplossing zal het vermogen van Stability AI om meerdere AI-modellen in de cloud te trainen, verbeteren, inclusief zijn populaire Stabile Diffusion-model, en zijn klanten efficiëntie-, kosten- en duurzaamheidsvoordelen bieden.

AI-processen zoals training en inferentie vereisen veel energie en rekenkracht. Weinig bedrijven, vooral indien ze baanbrekend werk verrichten op het gebied van generatieve AI-oplossingen (GenAI), kunnen de tijd of de kosten investeren die nodig zijn om het benodigde vermogen op locatie te verwerven en in te zetten. Daarnaast is training en inferentie van AI-modellen in de cloud vaak onbetaalbaar.

WEKA heeft een unieke manier ontwikkeld om dit evenwicht drastisch te verbeteren voor cloud-first GenAI-klanten. De Converged Mode-oplossing van het WEKA Data Platform is de eerste scale-out-opslag op deep learning-capabele instances die beschikbaar is voor gebruikers die workloads in de cloud uitvoeren. Het maakt gebruik van kortstondige lokale opslag en geheugen in cloud AI-instances om exponentiële kostenbesparingen en prestatieverbeteringen op te leveren voor grootschalige generatieve AI-bronnen in vergelijking met traditionele data-architecturen.

Stability AI is altijd op zoek naar een efficiënter gebruik van bestaande cloudresources. Het bedrijf bundelde krachten met WEKA om een "converged cloud"-benadering met het WEKA-dataplatform te ontwikkelen en heeft onlangs een succesvolle test van de oplossing afgerond. De geconvergeerde architectuur biedt een enkele, hoogperformante set hulpbronnen voor gelijktijdige ondersteuning van het applicatie- en dataplatform. Het resultaat is een optimalere training van de modellen van Stability AI en een betere bruikbaarheid voor de onderzoeksteams.

"Als enig onafhankelijk, open en multimodaal generatief AI-bedrijf begrijpen we de beperkingen van het draaien van geconvergeerde workloads op locatie", zegt Tom Mason, CTO bij Stability AI. "WEKA geeft onze klanten meer opties door training in geconvergeerde modus in de publieke cloud mogelijk te maken. Wij hopen dat dit partnerschap ons hardwaregebruik en onze schaal naar duizenden instances zal verhogen en in wezen meer zal doen met minder, op een duurzamere manier."

Eenmaal uitgerold, hoopt Stability AI het voordeel van prestatieverbeteringen en aanzienlijke kostenbesparingen in de cloud van WEKA's dataplatform te kunnen uitbreiden, en tegelijk de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen. Het bedrijf verwacht de WEKA-oplossing te gebruiken om zijn toekomstige duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen naarmate de toepassing zich volledig ontwikkelt en verder groeit.

"Het WEKA Data Platform kan de opslagefficiëntie van de GPU-stack met 10-50x verhogen, wat een aanzienlijk kostenvoordeel oplevert voor generatieve AI-bedrijven die hierdoor de middelen waarvoor ze al betaald hebben, kunnen maximaliseren", zegt Liran Zvibel, medeoprichter en CEO van WEKA. "Tegelijkertijd maakt WEKA het eenvoudig en betaalbaar om training en inferentie van AI-modellen in de publieke cloud uit te voeren, wat helpt om hun data-infrastructuur en energie- en CO2-voetafdruk te verkleinen. Dit levert een dubbel voordeel op voor klanten die de kracht van AI willen benutten zonder hun duurzaamheidsdoelstellingen in gevaar te brengen."

WEKA's Converged Mode for Cloud-oplossing zal dit jaar als publieke preview worden vrijgegeven, eerst op AWS waarna andere clouds zullen volgen. Geïnteresseerde klanten kunnen contact opnemen met hun WEKA-vertegenwoordiger om op de wachtlijst te komen.

Over Stability AI

Stability AI, met hoofdkantoor in Londen en ontwikkelaars verspreid over de hele wereld, is opgericht om de basis te leggen voor het activeren van het potentieel van de mensheid door middel van kunstmatige intelligentie (AI). Als leider op het gebied van multimodale, open generatieve AI-modelontwikkeling en -implementatie werkt Stability AI samen met partners uit de publieke en private sector om deze infrastructuur van de volgende generatie naar een wereldwijd publiek te brengen. Meer informatie vindt u op https://stability.ai

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving op het vlak van gegevensopslag, -beheer en - verwerking in het cloud- en AI-tijdperk. WEKA® Data Platform is een softwareoplossing die stilstaande datasilo's transformeert in dynamische data-pijplijnen die GPU's op efficiënte wijze aandrijven en prestatie-intensieve productietaken naadloos en op duurzame wijze voeden Zijn geavanceerde, cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op grote schaal op te lossen en biedt 10-100x verbetering van de prestaties in edge-, core-, cloud-, hybride en multicloud-omgevingen. WEKA helpt 's werelds toonaangevende datagestuurde organisaties om doorbraken in onderzoek en ontdekking en bedrijfsresultaten te versnellen - waaronder acht Fortune 50-bedrijven. Het bedrijf is actief in meer dan twintig landen wereldwijd en wordt gesteund door tientallen investeerders van wereldklasse. Ga voor meer informatie naar www.weka.io of volg ons op LinkedIn, Twitter of Facebook.

