WEKA verkozen tot officiële technologiepartner van U2 ter ondersteuning van de Achtung Baby-optredens

Het WEKA-dataplatform ondersteunt de nieuwe, geavanceerde liveconcertproductie van U2 in Las Vegas

CAMPBELL, Californië, 28 sep 2023 /PRNewswire/ -- WekaIO ( WEKA ), de aanbieder van dataplatforms voor prestatie-intensieve workloads, heeft bekendgemaakt te zijn verkozen als U2's officiële technologiepartner voor de productie van de aankomende U2:UV Achtung Baby-optredens in Sphere in Las Vegas beginnen op 29 september. Het WEKA®-dataplatform helpt de visie van de band op de meeslepende onderdelen van de videoproductie van het optreden tot leven te brengen.

WEKA Named U2's Official Technology Partner Ahead of Achtung Baby Shows

U2 heeft sinds hun bestaan, waaronder de industriebepalende ZOO TV Tour, die in 1991 de norm doorbrak, altijd en consequent de grenzen van liveoptredens verlegd met baanbrekende shows die het nieuwste op het gebied van technologie en innovatie omarmen, en de band wordt algemeen erkend als de beste live-act ter wereld.

U2's Tourdirecteur Ciaran Flaherty zei: "Met elk optreden van de afgelopen 30 jaar heeft U2 de lat steeds hoger gelegd voor de ervaring van livemuziekconcerten. Deze keer lanceert het U2:UV Achtung Baby-optreden van de band ook Sphere, de unieke, gloednieuwe, ultramoderne locatie in Las Vegas. Het was een enorme onderneming voor het hele team en het was geweldig om WEKA aan boord te hebben."

Stefan "Smasher" Desmedt, technisch directeur en videodirecteur van U2, zei: "Dit is een geheel nieuw niveau van rock-'n-roll. U2 slaat hiermee opnieuw een nieuwe richting in, verlegt de grenzen van wat mogelijk is op het gebied van live-entertainment en zet trends die mensen de komende jaren zullen nastreven. De omvang van de Sphere is buitengewoon. Het lijkt hier net een ruimteschip, met schermen van 16K x 16K pixels waarvoor we elke minuut 200 tot 300 gigabyte aan videogegevens moeten verplaatsen. In het verleden gebruikten we 4K-video. Dit is onbekend terrein. We moesten op zoek naar een technologiepartner voor opslagservers die zowel aan de visie van de band als aan de extreme schaal- en prestatie-eisen van de productie kon voldoen en feilloos in realtime kon leveren. WEKA werd al snel de duidelijke keuze."

Desmedt en zijn team moesten een manier vinden om meer dan 500 terabyte aan archiefbeelden uit het VK naar de servers van de locatie in Las Vegas over te brengen. Het WEKA-dataplatform bood hen een naadloze manier om grote videobestanden via de cloud te reproduceren, te laden en naar het lokale WEKA-cluster bij Sphere over te brengen.

WEKA is al enkele jaren toonaangevend in de media- en entertainmentindustrie en helpt 's werelds beste productiehuizen en creatieve studio's film-, reclame- en speciale effectenprojecten te versnellen, postproductiepijplijnen te versnellen en in de toekomst de overgang naar 8K in de cloud te stroomlijnen. Met U2 breidt het bedrijf zijn expertise uit naar live-entertainment op megaschaal.

De U2:UV Achtung Baby-optredens beginnen op 29 september in Sphere in Las Vegas. Ga voor meer informatie naar https://www.thespherevegas.com/shows/u2 .

Over WEKA

WEKA leidt een paradigmaverschuiving in de manier waarop gegevens worden opgeslagen, beheerd en verwerkt in het tijdperk dat in het teken staat van de cloud en kunstmatige intelligentie. Het WEKA®-dataplatform is een softwareoplossing die stagnerende datasilo's transformeert in dynamische datapijplijnen die op efficiënte wijze grafische computers aansturen en op naadloze en duurzame wijze prestatie-intensieve werklasten voeden. Zijn geavanceerde, cloud-native architectuur is geoptimaliseerd om complexe data-uitdagingen op grote schaal op te lossen en biedt 10-100x verbetering van de prestaties in edge-, core-, cloud-, hybride en multicloud-omgevingen. WEKA helpt 's werelds toonaangevende datagestuurde organisaties om doorbraken in onderzoek en ontdekking en bedrijfsresultaten te versnellen - waaronder acht Fortune 50-bedrijven. Het bedrijf is actief in meer dan 20 landen wereldwijd en wordt gesteund door tientallen eersteklas investeerders. Ga voor meer informatie naar www.weka.io , of kom met ons in contact via LinkedIn , Twitter , en Facebook .

WEKA en het WEKA-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WekaIO, Inc. Andere hierin gebruikte handelsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2234075/WekaLIO_Named_Partner.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg

SOURCE WekaIO